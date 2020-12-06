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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2389239023912392

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 91
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
30
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:06

:o
  freeze написав:Покалякаем о делах наших скорбных, как сказал персонаж Джигарханяна в Место встречи изменить нельзя.

+ 8641 новых случая за воскресенье, таких низких воскресных цифр в ноябре у нас не было. Так что это самый низкий результат за последние пять воскресений.
Особенно "удивил" результат Харьковской области, снизившийся с уровней когда-то около 1000 случаев к почти 100 случаев в день.
Выглядит этот показатель бодро и оптимистично, если бы не тот факт, что количество тестирований вчера было в два раза меньше, чем в отдельные будние дни.
Хотя надо заметить, что это не только у нас. Испания, например, то ли просто перестала тестировать в выходные, то ли статисты испанского минздрава не предоставляют за эти дни данные.

Количество умерших за воскресенье - 145 человек, тут как бы всё как всегда, очередной воскресный антирекорд по количеству умерших.

С недавних пор цифрами Минздрава не интересуюсь. Фикция все это.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:54

Класна новина ))))

В Індії невідома хвороба вклала на ліжка 200 людей, один помер.

https://www.msn.com/en-us/news/world/hu ... -ntp-feeds

Як то кажуть починаємо спостерігати... В цей десь час рік тому почалось в Уханє )))

зі. Ковід - 20 скоро на всіх екранах планети ))))
change_pm
 
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