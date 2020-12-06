freeze написав:Покалякаем о делах наших скорбных, как сказал персонаж Джигарханяна в Место встречи изменить нельзя.
+ 8641 новых случая за воскресенье, таких низких воскресных цифр в ноябре у нас не было. Так что это самый низкий результат за последние пять воскресений. Особенно "удивил" результат Харьковской области, снизившийся с уровней когда-то около 1000 случаев к почти 100 случаев в день. Выглядит этот показатель бодро и оптимистично, если бы не тот факт, что количество тестирований вчера было в два раза меньше, чем в отдельные будние дни. Хотя надо заметить, что это не только у нас. Испания, например, то ли просто перестала тестировать в выходные, то ли статисты испанского минздрава не предоставляют за эти дни данные.
Количество умерших за воскресенье - 145 человек, тут как бы всё как всегда, очередной воскресный антирекорд по количеству умерших.
С недавних пор цифрами Минздрава не интересуюсь. Фикция все это.
Як то кажуть починаємо спостерігати... В цей десь час рік тому почалось в Уханє (((
зі. Ковід - 20 скоро на всіх екранах планети ((((
ps. Поміняв розміщення смайликів.
Вроде там комаров травили, а то что индусы всегда халатно относятся к мерам безопасности при работе с химикатами это общеизвестный факт. Кстати симптомы достаточно типичны для отравления, не знаю чего журналисты тут хайп попытались поймать.
freeze написав:Покалякаем о делах наших скорбных, как сказал персонаж Джигарханяна в Место встречи изменить нельзя.
+ 8641 новых случая за воскресенье, таких низких воскресных цифр в ноябре у нас не было. Так что это самый низкий результат за последние пять воскресений. Особенно "удивил" результат Харьковской области, снизившийся с уровней когда-то около 1000 случаев к почти 100 случаев в день. Выглядит этот показатель бодро и оптимистично, если бы не тот факт, что количество тестирований вчера было в два раза меньше, чем в отдельные будние дни. Хотя надо заметить, что это не только у нас. Испания, например, то ли просто перестала тестировать в выходные, то ли статисты испанского минздрава не предоставляют за эти дни данные.
Количество умерших за воскресенье - 145 человек, тут как бы всё как всегда, очередной воскресный антирекорд по количеству умерших.
С недавних пор цифрами Минздрава не интересуюсь. Фикция все это.
На самом деле цифры познавательны, можно достаточно точно предсказывать будущее. Например, падение с + 15000 на + 10000 вряд ли сделает возможным обоснование будущего докдауна. Если и так падает и улучшается, то зачем локдаун, скажет избиратель )))
Вкладчик1234 написав:А лет через 10-20 откроют "старые добрые риновирусные сопли, аденовирус с парагриппом и гриппом" - и будут обделываться от них
Пока всё, что происходит - это лёгкая разминка. Как только появится какая-то дрянь передающаяся воздушным путём, но с летальностью типа Эболы или ВИЧ, то тут самые заядлые оптимисты без противогаза за пределы квартиры не выйдут.
freeze написав:Пока всё, что происходит - это лёгкая разминка.
Население,стиравшее пакеты,трудно убедить в том,что маска одноразовая
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Вкладчик1234 написав:А лет через 10-20 откроют "старые добрые риновирусные сопли, аденовирус с парагриппом и гриппом" - и будут обделываться от них
Пока всё, что происходит - это лёгкая разминка. Как только появится какая-то дрянь передающаяся воздушным путём, но с летальностью типа Эболы или ВИЧ, то тут самые заядлые оптимисты без противогаза за пределы квартиры не выйдут.
"Если бы, да кабы..."
Про корону тоже сразу так говорили. "Это не обычный грипп", "мы все умрём", "в лес без маски нельзя". Видосики как "падают замертво", "как в Бергамо", рефрижераторы подогнали. Помните новости - "в Вишнёвом в общаге нашли один случай короны" - и сразу 100500 каментов что они все умрут. Да что там - всё Вишнёвое вымрет
И где это всё? Куда рефрижераторы подевались?
Когда было 20 случаев на страну - остановили почти весь транспорт в стране. Когда 20000 каждый день только официально - "боже мой, да всем на*рать", все на корпоративы!