RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2389239023912392

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 91
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
30
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:06

:o
  freeze написав:Покалякаем о делах наших скорбных, как сказал персонаж Джигарханяна в Место встречи изменить нельзя.

+ 8641 новых случая за воскресенье, таких низких воскресных цифр в ноябре у нас не было. Так что это самый низкий результат за последние пять воскресений.
Особенно "удивил" результат Харьковской области, снизившийся с уровней когда-то около 1000 случаев к почти 100 случаев в день.
Выглядит этот показатель бодро и оптимистично, если бы не тот факт, что количество тестирований вчера было в два раза меньше, чем в отдельные будние дни.
Хотя надо заметить, что это не только у нас. Испания, например, то ли просто перестала тестировать в выходные, то ли статисты испанского минздрава не предоставляют за эти дни данные.

Количество умерших за воскресенье - 145 человек, тут как бы всё как всегда, очередной воскресный антирекорд по количеству умерших.

С недавних пор цифрами Минздрава не интересуюсь. Фикция все это.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10226
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1249 раз.
Подякували: 2884 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:54

Класна новина...(((

В Індії невідома хвороба вклала на ліжка 200 людей, один помер.

https://www.msn.com/en-us/news/world/hu ... -ntp-feeds

Як то кажуть починаємо спостерігати... В цей десь час рік тому почалось в Уханє (((

зі. Ковід - 20 скоро на всіх екранах планети ((((

ps. Поміняв розміщення смайликів.
change_pm
 
Повідомлень: 2621
З нами з: 03.02.16
Подякував: 69 раз.
Подякували: 585 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:07

  lapay написав:Навіть безсимптомний коронавірус скорочує тривалість життя, як і грип. Якщо грип десь на рік, то коронавірус, скоріше за все, більше.


+500

А ще є паління, горілочка, піффко 5-8 л. і так далі
justit
 
Повідомлень: 4924
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1521 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:09

  safonovstanislav написав:......первый api новой почты, где приходилось номер склада отправлять в параметре warenhouse, а вес посылки в параметре mass, т.к.


Разве параметры видны юзеру, который пользуется приложением?
Или то речь о чем-то ином?
justit
 
Повідомлень: 4924
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1521 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:А ще є паління, горілочка, піффко 5-8 л. і так далі

Якби безсимптомні і симптомні ковідідіоти не заражали інших людей, то і ковід можна було б додати до цього списку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11281
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1149 раз.
Подякували: 1304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:08

  change_pm написав:
В Індії невідома хвороба вклала на ліжка 200 людей, один помер.

https://www.msn.com/en-us/news/world/hu ... -ntp-feeds

Як то кажуть починаємо спостерігати... В цей десь час рік тому почалось в Уханє (((

зі. Ковід - 20 скоро на всіх екранах планети ((((

ps. Поміняв розміщення смайликів.


Вроде там комаров травили, а то что индусы всегда халатно относятся к мерам безопасности при работе с химикатами это общеизвестный факт.
Кстати симптомы достаточно типичны для отравления, не знаю чего журналисты тут хайп попытались поймать.
freeze
4
 
Повідомлень: 19373
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4633 раз.
Подякували: 7376 раз.
 
Профіль
5
22
5
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:10

  antey1969 написав::o
  freeze написав:Покалякаем о делах наших скорбных, как сказал персонаж Джигарханяна в Место встречи изменить нельзя.

+ 8641 новых случая за воскресенье, таких низких воскресных цифр в ноябре у нас не было. Так что это самый низкий результат за последние пять воскресений.
Особенно "удивил" результат Харьковской области, снизившийся с уровней когда-то около 1000 случаев к почти 100 случаев в день.
Выглядит этот показатель бодро и оптимистично, если бы не тот факт, что количество тестирований вчера было в два раза меньше, чем в отдельные будние дни.
Хотя надо заметить, что это не только у нас. Испания, например, то ли просто перестала тестировать в выходные, то ли статисты испанского минздрава не предоставляют за эти дни данные.

Количество умерших за воскресенье - 145 человек, тут как бы всё как всегда, очередной воскресный антирекорд по количеству умерших.

С недавних пор цифрами Минздрава не интересуюсь. Фикция все это.


На самом деле цифры познавательны, можно достаточно точно предсказывать будущее. Например, падение с + 15000 на + 10000 вряд ли сделает возможным обоснование будущего докдауна. Если и так падает и улучшается, то зачем локдаун, скажет избиратель )))
freeze
4
 
Повідомлень: 19373
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4633 раз.
Подякували: 7376 раз.
 
Профіль
5
22
5
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:13

  Вкладчик1234 написав:А лет через 10-20 откроют "старые добрые риновирусные сопли, аденовирус с парагриппом и гриппом" - и будут обделываться от них


Пока всё, что происходит - это лёгкая разминка.
Как только появится какая-то дрянь передающаяся воздушным путём, но с летальностью типа Эболы или ВИЧ, то тут самые заядлые оптимисты без противогаза за пределы квартиры не выйдут.
freeze
4
 
Повідомлень: 19373
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4633 раз.
Подякували: 7376 раз.
 
Профіль
5
22
5
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Пока всё, что происходит - это лёгкая разминка.
Население,стиравшее пакеты,трудно убедить в том,что маска одноразовая
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4878
З нами з: 03.12.14
Подякував: 720 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:27

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:А лет через 10-20 откроют "старые добрые риновирусные сопли, аденовирус с парагриппом и гриппом" - и будут обделываться от них


Пока всё, что происходит - это лёгкая разминка.
Как только появится какая-то дрянь передающаяся воздушным путём, но с летальностью типа Эболы или ВИЧ, то тут самые заядлые оптимисты без противогаза за пределы квартиры не выйдут.

"Если бы, да кабы..."

Про корону тоже сразу так говорили. "Это не обычный грипп", "мы все умрём", "в лес без маски нельзя". Видосики как "падают замертво", "как в Бергамо", рефрижераторы подогнали.
Помните новости - "в Вишнёвом в общаге нашли один случай короны" - и сразу 100500 каментов что они все умрут. Да что там - всё Вишнёвое вымрет

И где это всё? Куда рефрижераторы подевались?

Когда было 20 случаев на страну - остановили почти весь транспорт в стране.
Когда 20000 каждый день только официально - "боже мой, да всем на*рать", все на корпоративы!

Так же будет и с короной-2021-PRO-MAX-version :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13454
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7405 раз.
Подякували: 3534 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 2389239023912392
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2805, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 730, 731, 732
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7318 1691247
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 гру, 2020 23:08
proftpd66

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Січ (305)
07.12.2020 15:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.