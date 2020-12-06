На моменте видим повторение сценариев атипичной пневмонии, SARS, MERS, курячего и свинячего гриппа. Только с каждой итерацией развод всё масштабнее (в деньгах, территориях, количестве участников)
Происходящее сейчас можно назвать "свинячим гриппом"-2-PRO.
Просто "животные названия" начали вызывать подозрения, и перестали нагонять страх. Поэтому придумали новую "линейку". Первой в новом модельном ряду - корона. Потом ещё что-то придумают "в духе времени". Типа "диджитал-корона", или что там модно будет на моменте
Или "гибридная корона". Самая смертельная их всех, и самая неуловимая. Настолько неуловимая, что никто не знает как она распространяется и выявить можно только посмертно. И все смерти на планете окажутся от "гибридной короны"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 07 гру, 2020 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:Про корону тоже сразу так говорили. "Это не обычный грипп", "мы все умрём", "в лес без маски нельзя". Видосики как "падают замертво", "как в Бергамо", рефрижераторы подогнали. Помните новости - "в Вишнёвом в общаге нашли один случай короны" - и сразу 100500 каментов что они все умрут. Да что там - всё Вишнёвое вымрет
И где это всё? Куда рефрижераторы подевались?
Коли в США дві медсестри захворіли еболою, від пацієнта, там така паніка почалась, як у нас в Нових Санджарах, хоч ебола на порядок меньш заразна. Навіть знищували домашніх тварин. Люди однаково реагують на небезпеку, в усьому світі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Коли в США дві медсестри захворіли еболою, від пацієнта, там така паніка почалась, як у нас в Нових Санджарах, хоч ебола на порядок меньш заразна. Навіть знищували домашніх тварин. Люди однаково реагують на небезпеку, в усьому світі.
Бред. Разные страны по-разному реагировали. И разные люди по-разному. Кто-то, обсмотревшись телевизора, нашёл у себя симптомы "смертельной пандемии" (один раз кашлянул) - и вышел в окно. А у кого-то поднялась температура и появились "характерные симптомы" - он выпил фармацитрон и витаминки, и живёт как раньше. И даже не интересуется болел он "смертельной пандемической болезнью", или курячим, свинячим, SARS, MERS, или ещё чем-то
Вкладчик1234 написав:Потом ещё что-то придумают "в духе времени". Типа "диджитал-корона"
"Плазма"
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Вкладчик1234 написав:Разные страны по-разному реагировали. И разные люди по-разному.
Реагують однаково, на те, що вважають небезпекою. Якщо одні вважали ковід смертельною небезпекою, то закидали камінням автобуси з евакуйованими, якщо вважали просто грипом і змовою рептілоїдів, то лизали грати мечеті, а зараз розмовляють з богом напряму. Ну це все було на самому початку, коли не було відомо, що до чого. Зараз така реакція, принаймі, видається дивною, якщо не сказати більшого.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Коли в США дві медсестри захворіли еболою, від пацієнта, там така паніка почалась, як у нас в Нових Санджарах, хоч ебола на порядок меньш заразна. Навіть знищували домашніх тварин. Люди однаково реагують на небезпеку, в усьому світі.
Бред. Разные страны по-разному реагировали. И разные люди по-разному. Кто-то, обсмотревшись телевизора, нашёл у себя симптомы "смертельной пандемии" (один раз кашлянул) - и вышел в окно. А у кого-то поднялась температура и появились "характерные симптомы" - он выпил фармацитрон и витаминки, и живёт как раньше. И даже не интересуется болел он "смертельной пандемической болезнью", или курячим, свинячим, SARS, MERS, или ещё чем-то
Что забавно -- спор идет "сам-с-собой". Точнее "сам-с-самим-же-придуманным-противником"... -- потому как термин "смертельной пандемической болезнью" никем больше, вроде, не используется.
_hunter написав:Что забавно -- спор идет "сам-с-собой". Точнее "сам-с-самим-же-придуманным-противником"... -- потому как термин "смертельной пандемической болезнью" никем больше, вроде, не используется.
"Мы ещё слишком мало знаем о вирусе"(с) Поэтому конечно лучше перебдеть
А вообще, это утрирование. Для Вас нужно после каждой аллегории, гиперболы, метафоры, сарказма, иронии, и т.д. в скобочках писать "мораль басни" и "расшифровку ребуса"?
_hunter написав:Что забавно -- спор идет "сам-с-собой". Точнее "сам-с-самим-же-придуманным-противником"... -- потому как термин "смертельной пандемической болезнью" никем больше, вроде, не используется.
"Мы ещё слишком мало знаем о вирусе"(с) Поэтому конечно лучше перебдеть
А вообще, это утрирование. Для Вас нужно после каждой аллегории, гиперболы, метафоры, сарказма, иронии, и т.д. в скобочках писать "мораль басни" и "расшифровку ребуса"?
Нет конечно. Но пафоса желательно поменьше нагонять. Про мобильные морги тоже никто в теме не пишет...