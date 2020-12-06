RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2391239223932394>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 91
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
30
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:38

На моменте видим повторение сценариев атипичной пневмонии, SARS, MERS, курячего и свинячего гриппа. Только с каждой итерацией развод всё масштабнее (в деньгах, территориях, количестве участников)

Происходящее сейчас можно назвать "свинячим гриппом"-2-PRO.

Просто "животные названия" начали вызывать подозрения, и перестали нагонять страх. Поэтому придумали новую "линейку". Первой в новом модельном ряду - корона.
Потом ещё что-то придумают "в духе времени". Типа "диджитал-корона", или что там модно будет на моменте :)

Или "гибридная корона". Самая смертельная их всех, и самая неуловимая. Настолько неуловимая, что никто не знает как она распространяется и выявить можно только посмертно. И все смерти на планете окажутся от "гибридной короны" :mrgreen:
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 07 гру, 2020 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13459
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7407 раз.
Подякували: 3534 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Про корону тоже сразу так говорили. "Это не обычный грипп", "мы все умрём", "в лес без маски нельзя". Видосики как "падают замертво", "как в Бергамо", рефрижераторы подогнали.
Помните новости - "в Вишнёвом в общаге нашли один случай короны" - и сразу 100500 каментов что они все умрут. Да что там - всё Вишнёвое вымрет

И где это всё? Куда рефрижераторы подевались?

Коли в США дві медсестри захворіли еболою, від пацієнта, там така паніка почалась, як у нас в Нових Санджарах, хоч ебола на порядок меньш заразна. Навіть знищували домашніх тварин.
Люди однаково реагують на небезпеку, в усьому світі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11284
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1149 раз.
Подякували: 1305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:44

  lapay написав:Коли в США дві медсестри захворіли еболою, від пацієнта, там така паніка почалась, як у нас в Нових Санджарах, хоч ебола на порядок меньш заразна. Навіть знищували домашніх тварин.
Люди однаково реагують на небезпеку, в усьому світі.

Бред.
Разные страны по-разному реагировали.
И разные люди по-разному.
Кто-то, обсмотревшись телевизора, нашёл у себя симптомы "смертельной пандемии" (один раз кашлянул) - и вышел в окно.
А у кого-то поднялась температура и появились "характерные симптомы" - он выпил фармацитрон и витаминки, и живёт как раньше. И даже не интересуется болел он "смертельной пандемической болезнью", или курячим, свинячим, SARS, MERS, или ещё чем-то
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13459
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7407 раз.
Подякували: 3534 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Потом ещё что-то придумают "в духе времени". Типа "диджитал-корона"
"Плазма" :lol:
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4879
З нами з: 03.12.14
Подякував: 720 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Разные страны по-разному реагировали.
И разные люди по-разному.

Реагують однаково, на те, що вважають небезпекою. Якщо одні вважали ковід смертельною небезпекою, то закидали камінням автобуси з евакуйованими, якщо вважали просто грипом і змовою рептілоїдів, то лизали грати мечеті, а зараз розмовляють з богом напряму.
Ну це все було на самому початку, коли не було відомо, що до чого. Зараз така реакція, принаймі, видається дивною, якщо не сказати більшого.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11284
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1149 раз.
Подякували: 1305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:08

  Вкладчик1234 написав:
  lapay написав:Коли в США дві медсестри захворіли еболою, від пацієнта, там така паніка почалась, як у нас в Нових Санджарах, хоч ебола на порядок меньш заразна. Навіть знищували домашніх тварин.
Люди однаково реагують на небезпеку, в усьому світі.

Бред.
Разные страны по-разному реагировали.
И разные люди по-разному.
Кто-то, обсмотревшись телевизора, нашёл у себя симптомы "смертельной пандемии" (один раз кашлянул) - и вышел в окно.
А у кого-то поднялась температура и появились "характерные симптомы" - он выпил фармацитрон и витаминки, и живёт как раньше. И даже не интересуется болел он "смертельной пандемической болезнью", или курячим, свинячим, SARS, MERS, или ещё чем-то

Что забавно -- спор идет "сам-с-собой". Точнее "сам-с-самим-же-придуманным-противником"... -- потому как термин "смертельной пандемической болезнью" никем больше, вроде, не используется.
_hunter
 
Повідомлень: 3182
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:37

  _hunter написав:Что забавно -- спор идет "сам-с-собой". Точнее "сам-с-самим-же-придуманным-противником"... -- потому как термин "смертельной пандемической болезнью" никем больше, вроде, не используется.

"Мы ещё слишком мало знаем о вирусе"(с)
Поэтому конечно лучше перебдеть

А вообще, это утрирование. Для Вас нужно после каждой аллегории, гиперболы, метафоры, сарказма, иронии, и т.д. в скобочках писать "мораль басни" и "расшифровку ребуса"? :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13459
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7407 раз.
Подякували: 3534 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:41

  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:Что забавно -- спор идет "сам-с-собой". Точнее "сам-с-самим-же-придуманным-противником"... -- потому как термин "смертельной пандемической болезнью" никем больше, вроде, не используется.

"Мы ещё слишком мало знаем о вирусе"(с)
Поэтому конечно лучше перебдеть

А вообще, это утрирование. Для Вас нужно после каждой аллегории, гиперболы, метафоры, сарказма, иронии, и т.д. в скобочках писать "мораль басни" и "расшифровку ребуса"? :)

Нет конечно. Но пафоса желательно поменьше нагонять. Про мобильные морги тоже никто в теме не пишет...
_hunter
 
Повідомлень: 3182
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:43

  _hunter написав:Про мобильные морги тоже никто в теме не пишет...

Почему? Болеть стали меньше? Победили вирус? Меньше умирают?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13459
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7407 раз.
Подякували: 3534 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:53

  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:Про мобильные морги тоже никто в теме не пишет...

Почему? Болеть стали меньше? Победили вирус? Меньше умирают?

Что "почему"? -- почему не пишут? -- а писали? -- кто/где?
_hunter
 
Повідомлень: 3182
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2391239223932394>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 730, 731, 732
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7318 1691269
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 гру, 2020 23:08
proftpd66

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.