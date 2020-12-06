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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 91
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
30
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:58

  _hunter написав:
  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:Про мобильные морги тоже никто в теме не пишет...

Почему? Болеть стали меньше? Победили вирус? Меньше умирают?

Что "почему"? -- почему не пишут? -- а писали? -- кто/где?

А что, не писали?
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:04

  justit написав:
  safonovstanislav написав:......первый api новой почты, где приходилось номер склада отправлять в параметре warenhouse, а вес посылки в параметре mass, т.к.


Разве параметры видны юзеру, который пользуется приложением?
Или то речь о чем-то ином?

У api юзеры - это программисты. Например, чтоб в своём интернет-магазине иметь всегда актуальный список отделений почты, или, чтоб рассчитывать ориентировочную дату доставки заказа прям на сайте интернет-магазина, или, для формирования реестра посылок и печати наклеек на них, нанимается программист, который и видит весь этот ужас, вынужден в своей программе формировать запросы с орфографическими ошибками, как указано в официальной документации, чтоб функционал работал.

Практически все крупные магазины работают с почтовыми сервисами через api, т. к. отправка сотен посылок происходит моментально и ошибки в искажении информации исключены. Как покупатель ввёл свою фамилию на сайте, так она будет автоматически вписана в ТТН. Отправителю только нужно распечатать наклейку, приклеить к нужной коробке с товаром и поставить в угол, откуда уже представитель почты периодически посылки забирает и отвозит на почтовое отделение. Без api, отправка сотни посылок за день - практически невозможная задача. С api отправить сотню посылок - дело 10 минут.
safonovstanislav
 
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