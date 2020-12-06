А что, не писали?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:58
А что, не писали?
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 07 гру, 2020 17:04
У api юзеры - это программисты. Например, чтоб в своём интернет-магазине иметь всегда актуальный список отделений почты, или, чтоб рассчитывать ориентировочную дату доставки заказа прям на сайте интернет-магазина, или, для формирования реестра посылок и печати наклеек на них, нанимается программист, который и видит весь этот ужас, вынужден в своей программе формировать запросы с орфографическими ошибками, как указано в официальной документации, чтоб функционал работал.
Практически все крупные магазины работают с почтовыми сервисами через api, т. к. отправка сотен посылок происходит моментально и ошибки в искажении информации исключены. Как покупатель ввёл свою фамилию на сайте, так она будет автоматически вписана в ТТН. Отправителю только нужно распечатать наклейку, приклеить к нужной коробке с товаром и поставить в угол, откуда уже представитель почты периодически посылки забирает и отвозит на почтовое отделение. Без api, отправка сотни посылок за день - практически невозможная задача. С api отправить сотню посылок - дело 10 минут.
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