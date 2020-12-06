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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2391239223932394 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 91 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 30 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 39 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 19% 17 Всього голосів : 91 Додано: Пон 07 гру, 2020 16:58 _hunter написав: Вкладчик1234 написав: _hunter написав: Про мобильные морги тоже никто в теме не пишет... Про мобильные морги тоже никто в теме не пишет...

Почему? Болеть стали меньше? Победили вирус? Меньше умирают? Болеть стали меньше? Победили вирус? Меньше умирают?

Что "почему"? -- почему не пишут? -- а писали? -- кто/где? Что "почему"? -- почему не пишут? -- а писали? -- кто/где?

А что, не писали? А что, не писали? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13460 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7406 раз. Подякували: 3537 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 гру, 2020 17:04 justit написав: safonovstanislav написав: ......первый api новой почты, где приходилось номер склада отправлять в параметре warenhouse, а вес посылки в параметре mass, т.к. ......первый api новой почты, где приходилось номер склада отправлять в параметре warehouse, а вес посылки в параметре mass, т.к.



Разве параметры видны юзеру, который пользуется приложением?

Или то речь о чем-то ином? Разве параметры видны юзеру, который пользуется приложением?Или то речь о чем-то ином?

У api юзеры - это программисты. Например, чтоб в своём интернет-магазине иметь всегда актуальный список отделений почты, или, чтоб рассчитывать ориентировочную дату доставки заказа прям на сайте интернет-магазина, или, для формирования реестра посылок и печати наклеек на них, нанимается программист, который и видит весь этот ужас, вынужден в своей программе формировать запросы с орфографическими ошибками, как указано в официальной документации, чтоб функционал работал.



Практически все крупные магазины работают с почтовыми сервисами через api, т. к. отправка сотен посылок происходит моментально и ошибки в искажении информации исключены. Как покупатель ввёл свою фамилию на сайте, так она будет автоматически вписана в ТТН. Отправителю только нужно распечатать наклейку, приклеить к нужной коробке с товаром и поставить в угол, откуда уже представитель почты периодически посылки забирает и отвозит на почтовое отделение. Без api, отправка сотни посылок за день - практически невозможная задача. С api отправить сотню посылок - дело 10 минут. У api юзеры - это программисты. Например, чтоб в своём интернет-магазине иметь всегда актуальный список отделений почты, или, чтоб рассчитывать ориентировочную дату доставки заказа прям на сайте интернет-магазина, или, для формирования реестра посылок и печати наклеек на них, нанимается программист, который и видит весь этот ужас, вынужден в своей программе формировать запросы с орфографическими ошибками, как указано в официальной документации, чтоб функционал работал.Практически все крупные магазины работают с почтовыми сервисами через api, т. к. отправка сотен посылок происходит моментально и ошибки в искажении информации исключены. Как покупатель ввёл свою фамилию на сайте, так она будет автоматически вписана в ТТН. Отправителю только нужно распечатать наклейку, приклеить к нужной коробке с товаром и поставить в угол, откуда уже представитель почты периодически посылки забирает и отвозит на почтовое отделение. Без api, отправка сотни посылок за день - практически невозможная задача. С api отправить сотню посылок - дело 10 минут. safonovstanislav Повідомлень: 3047 З нами з: 10.05.14 Подякував: 265 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 гру, 2020 17:20 Вкладчик1234 написав: _hunter написав: Вкладчик1234 написав: Почему? Болеть стали меньше? Победили вирус? Меньше умирают? Болеть стали меньше? Победили вирус? Меньше умирают?

Что "почему"? -- почему не пишут? -- а писали? -- кто/где? Что "почему"? -- почему не пишут? --

А что, не писали? А что, не писали?

Я там чуть выше, собственно, тоже самое спросил...

Пока же получается -- сам пришел, сам накинул каких-то аргументов, сам же эти аргументы доблестно обсмеял. Да так, что у оппонентов даже ответного слова не нашлось... Я там чуть выше, собственно, тоже самое спросил...Пока же получается -- сам пришел, сам накинул каких-то аргументов, сам же эти аргументы доблестно обсмеял. Да так, что у оппонентов даже ответного слова не нашлось... _hunter Повідомлень: 3183 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 284 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 гру, 2020 17:28 _hunter написав: Пока же получается -- сам пришел, сам накинул каких-то аргументов, сам же эти аргументы доблестно обсмеял. Да так, что у оппонентов даже ответного слова не нашлось... Пока же получается -- сам пришел, сам накинул каких-то аргументов, сам же эти аргументы доблестно обсмеял. Да так, что у оппонентов даже ответного слова не нашлось...

Ну почему же сам? Вы отреагировали. И ответные слова нашлись Ну почему же сам? Вы отреагировали. И ответные слова нашлись Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13460 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7406 раз. Подякували: 3537 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 гру, 2020 17:55 Вкладчик1234 написав: На моменте видим повторение сценариев атипичной пневмонии, SARS, MERS, курячего и свинячего гриппа. Только с каждой итерацией развод всё масштабнее (в деньгах, территориях, количестве участников)



Происходящее сейчас можно назвать "свинячим гриппом"-2-PRO.



Просто "животные названия" начали вызывать подозрения, и перестали нагонять страх. Поэтому придумали новую "линейку". Первой в новом модельном ряду - корона.

Потом ещё что-то придумают "в духе времени". Типа "диджитал-корона", или что там модно будет на моменте



Или "гибридная корона". Самая смертельная их всех, и самая неуловимая. Настолько неуловимая, что никто не знает как она распространяется и выявить можно только посмертно. И все смерти на планете окажутся от "гибридной короны" :mrgreen: На моменте видим повторение сценариев атипичной пневмонии, SARS, MERS, курячего и свинячего гриппа. Только с каждой итерацией развод всё масштабнее (в деньгах, территориях, количестве участников)Происходящее сейчас можно назвать "свинячим гриппом"-2-PRO.Просто "животные названия" начали вызывать подозрения, и перестали нагонять страх. Поэтому придумали новую "линейку". Первой в новом модельном ряду - корона.Потом ещё что-то придумают "в духе времени". Типа "диджитал-корона", или что там модно будет на моменте:mrgreen:

Тільки в такому випадку "інакомисліє" буде подавлятись на фізичному рівні...



В любому випадку, я песиміст, і для мене все, що краще ніж .ОПА

вже позитив



Не заздрю оптимістам їм найгірше. Але менше народу, більше кисню ))) Тільки в такому випадку "інакомисліє" буде подавлятись на фізичному рівні...В любому випадку, я песиміст, і для мене все, що краще ніж .ОПАвже позитивНе заздрю оптимістамїм найгірше. Але менше народу, більше кисню ))) change_pm Повідомлень: 2626 З нами з: 03.02.16 Подякував: 69 раз. Подякували: 586 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 гру, 2020 18:13 antey1969 написав: :o freeze написав: Покалякаем о делах наших скорбных, как сказал персонаж Джигарханяна в Место встречи изменить нельзя.



+ 8641 новых случая за воскресенье, таких низких воскресных цифр в ноябре у нас не было. Так что это самый низкий результат за последние пять воскресений.

Особенно "удивил" результат Харьковской области, снизившийся с уровней когда-то около 1000 случаев к почти 100 случаев в день.

Выглядит этот показатель бодро и оптимистично, если бы не тот факт, что количество тестирований вчера было в два раза меньше, чем в отдельные будние дни.

Хотя надо заметить, что это не только у нас. Испания, например, то ли просто перестала тестировать в выходные, то ли статисты испанского минздрава не предоставляют за эти дни данные.



Количество умерших за воскресенье - 145 человек, тут как бы всё как всегда, очередной воскресный антирекорд по количеству умерших. Покалякаем о делах наших скорбных, как сказал персонаж Джигарханяна в Место встречи изменить нельзя.+ 8641 новых случая за воскресенье, таких низких воскресных цифр в ноябре у нас не было. Так что это самый низкий результат за последние пять воскресений.Особенно "удивил" результат Харьковской области, снизившийся с уровней когда-то около 1000 случаев к почти 100 случаев в день.Выглядит этот показатель бодро и оптимистично, если бы не тот факт, что количество тестирований вчера было в два раза меньше, чем в отдельные будние дни.Хотя надо заметить, что это не только у нас. Испания, например, то ли просто перестала тестировать в выходные, то ли статисты испанского минздрава не предоставляют за эти дни данные.Количество умерших за воскресенье - 145 человек, тут как бы всё как всегда, очередной воскресный антирекорд по количеству умерших.

С недавних пор цифрами Минздрава не интересуюсь. Фикция все это. :oС недавних пор цифрами Минздрава не интересуюсь. Фикция все это.



а что там в реальной жизни Киевский ковидных больниц? сколько стоит лечь поддержать уровень оксигенации крови? а что там в реальной жизни Киевский ковидных больниц? сколько стоит лечь поддержать уровень оксигенации крови? It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3659 З нами з: 14.03.06 Подякував: 258 раз. Подякували: 601 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2391239223932394 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7318 1691299

proftpd66 П'ят 04 гру, 2020 23:08