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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:58
_hunter написав: Вкладчик1234 написав:
Почему?
_hunter написав:
Про мобильные морги тоже никто в теме не пишет...
Болеть стали меньше? Победили вирус? Меньше умирают?
Что "почему"? -- почему не пишут? -- а писали? -- кто/где?
А что, не писали?
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Додано: Пон 07 гру, 2020 17:04
justit написав: safonovstanislav написав:
......первый api новой почты, где приходилось номер склада отправлять в параметре waren
house, а вес посылки в параметре mass, т.к.
Разве параметры видны юзеру, который пользуется приложением?
Или то речь о чем-то ином?
У api юзеры - это программисты. Например, чтоб в своём интернет-магазине иметь всегда актуальный список отделений почты, или, чтоб рассчитывать ориентировочную дату доставки заказа прям на сайте интернет-магазина, или, для формирования реестра посылок и печати наклеек на них, нанимается программист, который и видит весь этот ужас, вынужден в своей программе формировать запросы с орфографическими ошибками, как указано в официальной документации, чтоб функционал работал.
Практически все крупные магазины работают с почтовыми сервисами через api, т. к. отправка сотен посылок происходит моментально и ошибки в искажении информации исключены. Как покупатель ввёл свою фамилию на сайте, так она будет автоматически вписана в ТТН. Отправителю только нужно распечатать наклейку, приклеить к нужной коробке с товаром и поставить в угол, откуда уже представитель почты периодически посылки забирает и отвозит на почтовое отделение. Без api, отправка сотни посылок за день - практически невозможная задача. С api отправить сотню посылок - дело 10 минут.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 17:20
Вкладчик1234 написав: _hunter написав: Вкладчик1234 написав:Почему?
Болеть стали меньше? Победили вирус? Меньше умирают?
Что "почему"? -- почему не пишут? -- а писали? -- кто/где?
А что, не писали?
Я там чуть выше, собственно, тоже самое спросил...
Пока же получается -- сам пришел, сам накинул каких-то аргументов, сам же эти аргументы доблестно обсмеял. Да так, что у оппонентов даже ответного слова не нашлось...
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Додано: Пон 07 гру, 2020 17:28
_hunter написав:
Пока же получается -- сам пришел, сам накинул каких-то аргументов, сам же эти аргументы доблестно обсмеял. Да так, что у оппонентов даже ответного слова не нашлось...
Ну почему же сам? Вы отреагировали. И ответные слова нашлись
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Додано: Пон 07 гру, 2020 17:55
Вкладчик1234 написав:
На моменте видим повторение сценариев атипичной пневмонии, SARS, MERS, курячего и свинячего гриппа. Только с каждой итерацией развод всё масштабнее (в деньгах, территориях, количестве участников)
Происходящее сейчас можно назвать "свинячим гриппом"-2-PRO.
Просто "животные названия" начали вызывать подозрения, и перестали нагонять страх. Поэтому придумали новую "линейку". Первой в новом модельном ряду - корона.
Потом ещё что-то придумают "в духе времени". Типа "диджитал-корона", или что там модно будет на моменте Или "гибридная корона". Самая смертельная их всех, и самая неуловимая. Настолько неуловимая, что никто не знает как она распространяется и выявить можно только посмертно. И все смерти на планете окажутся от "гибридной короны"
:mrgreen:
Тільки в такому випадку "інакомисліє" буде подавлятись на фізичному рівні...
В любому випадку, я песиміст, і для мене все, що краще ніж .ОПА
вже позитив
Не заздрю оптимістам
їм найгірше. Але менше народу, більше кисню )))
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Додано: Пон 07 гру, 2020 18:13
antey1969 написав:
:o
freeze написав:
Покалякаем о делах наших скорбных, как сказал персонаж Джигарханяна в Место встречи изменить нельзя.
+ 8641 новых случая за воскресенье, таких низких воскресных цифр в ноябре у нас не было. Так что это самый низкий результат за последние пять воскресений.
Особенно "удивил" результат Харьковской области, снизившийся с уровней когда-то около 1000 случаев к почти 100 случаев в день.
Выглядит этот показатель бодро и оптимистично, если бы не тот факт, что количество тестирований вчера было в два раза меньше, чем в отдельные будние дни.
Хотя надо заметить, что это не только у нас. Испания, например, то ли просто перестала тестировать в выходные, то ли статисты испанского минздрава не предоставляют за эти дни данные.
Количество умерших за воскресенье - 145 человек, тут как бы всё как всегда, очередной воскресный антирекорд по количеству умерших.
С недавних пор цифрами Минздрава не интересуюсь. Фикция все это.
а что там в реальной жизни Киевский ковидных больниц? сколько стоит лечь поддержать уровень оксигенации крови?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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