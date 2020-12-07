safonovstanislav написав:......первый api новой почты, где приходилось номер склада отправлять в параметре warenhouse, а вес посылки в параметре mass, т.к.
Разве параметры видны юзеру, который пользуется приложением? Или то речь о чем-то ином?
У api юзеры - это программисты. Например, чтоб в своём интернет-магазине иметь всегда актуальный список отделений почты, или, чтоб рассчитывать ориентировочную дату доставки заказа прям на сайте интернет-магазина, или, для формирования реестра посылок и печати наклеек на них, нанимается программист, который и видит весь этот ужас, вынужден в своей программе формировать запросы с орфографическими ошибками, как указано в официальной документации, чтоб функционал работал.
Практически все крупные магазины работают с почтовыми сервисами через api, т. к. отправка сотен посылок происходит моментально и ошибки в искажении информации исключены. Как покупатель ввёл свою фамилию на сайте, так она будет автоматически вписана в ТТН. Отправителю только нужно распечатать наклейку, приклеить к нужной коробке с товаром и поставить в угол, откуда уже представитель почты периодически посылки забирает и отвозит на почтовое отделение. Без api, отправка сотни посылок за день - практически невозможная задача. С api отправить сотню посылок - дело 10 минут.
Вкладчик1234 написав:Почему? Болеть стали меньше? Победили вирус? Меньше умирают?
Что "почему"? -- почему не пишут? -- а писали? -- кто/где?
А что, не писали?
Я там чуть выше, собственно, тоже самое спросил... Пока же получается -- сам пришел, сам накинул каких-то аргументов, сам же эти аргументы доблестно обсмеял. Да так, что у оппонентов даже ответного слова не нашлось...
Вкладчик1234 написав:На моменте видим повторение сценариев атипичной пневмонии, SARS, MERS, курячего и свинячего гриппа. Только с каждой итерацией развод всё масштабнее (в деньгах, территориях, количестве участников)
Происходящее сейчас можно назвать "свинячим гриппом"-2-PRO.
Просто "животные названия" начали вызывать подозрения, и перестали нагонять страх. Поэтому придумали новую "линейку". Первой в новом модельном ряду - корона. Потом ещё что-то придумают "в духе времени". Типа "диджитал-корона", или что там модно будет на моменте
Или "гибридная корона". Самая смертельная их всех, и самая неуловимая. Настолько неуловимая, что никто не знает как она распространяется и выявить можно только посмертно. И все смерти на планете окажутся от "гибридной короны" :mrgreen:
Тільки в такому випадку "інакомисліє" буде подавлятись на фізичному рівні...
В любому випадку, я песиміст, і для мене все, що краще ніж .ОПА вже позитив
Не заздрю оптимістам їм найгірше. Але менше народу, більше кисню )))
freeze написав:Покалякаем о делах наших скорбных, как сказал персонаж Джигарханяна в Место встречи изменить нельзя.
+ 8641 новых случая за воскресенье, таких низких воскресных цифр в ноябре у нас не было. Так что это самый низкий результат за последние пять воскресений. Особенно "удивил" результат Харьковской области, снизившийся с уровней когда-то около 1000 случаев к почти 100 случаев в день. Выглядит этот показатель бодро и оптимистично, если бы не тот факт, что количество тестирований вчера было в два раза меньше, чем в отдельные будние дни. Хотя надо заметить, что это не только у нас. Испания, например, то ли просто перестала тестировать в выходные, то ли статисты испанского минздрава не предоставляют за эти дни данные.
Количество умерших за воскресенье - 145 человек, тут как бы всё как всегда, очередной воскресный антирекорд по количеству умерших.
С недавних пор цифрами Минздрава не интересуюсь. Фикция все это.
а что там в реальной жизни Киевский ковидных больниц? сколько стоит лечь поддержать уровень оксигенации крови?
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Минулого тижня у медичні заклади було госпіталізовано на 1,5 тисячі менше осіб із підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою — 10 100 проти 11 606 тижнем раніше. Таке тижневе зменшення показника госпіталізації зафіксовано вперше, починаючи з серпня.
freeze написав:Минулого тижня у медичні заклади було госпіталізовано на 1,5 тисячі менше осіб із підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою — 10 100 проти 11 606 тижнем раніше. Таке тижневе зменшення показника госпіталізації зафіксовано вперше, починаючи з серпня.
"Нада просто перестать тестировать и отказывать в госпитализации" (с)