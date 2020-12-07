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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2392239323942395>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 91
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
30
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:58

  _hunter написав:
  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:Про мобильные морги тоже никто в теме не пишет...

Почему? Болеть стали меньше? Победили вирус? Меньше умирают?

Что "почему"? -- почему не пишут? -- а писали? -- кто/где?

А что, не писали?
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:04

  justit написав:
  safonovstanislav написав:......первый api новой почты, где приходилось номер склада отправлять в параметре warenhouse, а вес посылки в параметре mass, т.к.


Разве параметры видны юзеру, который пользуется приложением?
Или то речь о чем-то ином?

У api юзеры - это программисты. Например, чтоб в своём интернет-магазине иметь всегда актуальный список отделений почты, или, чтоб рассчитывать ориентировочную дату доставки заказа прям на сайте интернет-магазина, или, для формирования реестра посылок и печати наклеек на них, нанимается программист, который и видит весь этот ужас, вынужден в своей программе формировать запросы с орфографическими ошибками, как указано в официальной документации, чтоб функционал работал.

Практически все крупные магазины работают с почтовыми сервисами через api, т. к. отправка сотен посылок происходит моментально и ошибки в искажении информации исключены. Как покупатель ввёл свою фамилию на сайте, так она будет автоматически вписана в ТТН. Отправителю только нужно распечатать наклейку, приклеить к нужной коробке с товаром и поставить в угол, откуда уже представитель почты периодически посылки забирает и отвозит на почтовое отделение. Без api, отправка сотни посылок за день - практически невозможная задача. С api отправить сотню посылок - дело 10 минут.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:20

  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:
  Вкладчик1234 написав:Почему? Болеть стали меньше? Победили вирус? Меньше умирают?

Что "почему"? -- почему не пишут? -- а писали? -- кто/где?

А что, не писали?

Я там чуть выше, собственно, тоже самое спросил...
Пока же получается -- сам пришел, сам накинул каких-то аргументов, сам же эти аргументы доблестно обсмеял. Да так, что у оппонентов даже ответного слова не нашлось...
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:28

  _hunter написав:Пока же получается -- сам пришел, сам накинул каких-то аргументов, сам же эти аргументы доблестно обсмеял. Да так, что у оппонентов даже ответного слова не нашлось...

Ну почему же сам? Вы отреагировали. И ответные слова нашлись :)
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:55

  Вкладчик1234 написав:На моменте видим повторение сценариев атипичной пневмонии, SARS, MERS, курячего и свинячего гриппа. Только с каждой итерацией развод всё масштабнее (в деньгах, территориях, количестве участников)

Происходящее сейчас можно назвать "свинячим гриппом"-2-PRO.

Просто "животные названия" начали вызывать подозрения, и перестали нагонять страх. Поэтому придумали новую "линейку". Первой в новом модельном ряду - корона.
Потом ещё что-то придумают "в духе времени". Типа "диджитал-корона", или что там модно будет на моменте :)

Или "гибридная корона". Самая смертельная их всех, и самая неуловимая. Настолько неуловимая, что никто не знает как она распространяется и выявить можно только посмертно. И все смерти на планете окажутся от "гибридной короны" :mrgreen:

Тільки в такому випадку "інакомисліє" буде подавлятись на фізичному рівні...

В любому випадку, я песиміст, і для мене все, що краще ніж .ОПА :shock:
вже позитив :lol:

Не заздрю оптимістам 8) їм найгірше. Але менше народу, більше кисню )))
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:13

  antey1969 написав::o
  freeze написав:Покалякаем о делах наших скорбных, как сказал персонаж Джигарханяна в Место встречи изменить нельзя.

+ 8641 новых случая за воскресенье, таких низких воскресных цифр в ноябре у нас не было. Так что это самый низкий результат за последние пять воскресений.
Особенно "удивил" результат Харьковской области, снизившийся с уровней когда-то около 1000 случаев к почти 100 случаев в день.
Выглядит этот показатель бодро и оптимистично, если бы не тот факт, что количество тестирований вчера было в два раза меньше, чем в отдельные будние дни.
Хотя надо заметить, что это не только у нас. Испания, например, то ли просто перестала тестировать в выходные, то ли статисты испанского минздрава не предоставляют за эти дни данные.

Количество умерших за воскресенье - 145 человек, тут как бы всё как всегда, очередной воскресный антирекорд по количеству умерших.

С недавних пор цифрами Минздрава не интересуюсь. Фикция все это.


а что там в реальной жизни Киевский ковидных больниц? сколько стоит лечь поддержать уровень оксигенации крови?
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Минулого тижня у медичні заклади було госпіталізовано на 1,5 тисячі менше осіб із підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою — 10 100 проти 11 606 тижнем раніше. Таке тижневе зменшення показника госпіталізації зафіксовано вперше, починаючи з серпня.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:04

  komp написав:Шоумен Комаровский просто не терпит конкуренции, типа только он один может вешать ярлыки, давать определения и безапелляционно поучать...


И все же это не так паскудно, как учить врача врачебному делу, что пытаются делать "активисты" вроде Янины Соколовой...
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Эксперименты с пандемией прекращены. Швеция вводит жесткий карантин "

https://news.liga.net/world/news/eksper ... y-karantin
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:09

  freeze написав:Минулого тижня у медичні заклади було госпіталізовано на 1,5 тисячі менше осіб із підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою — 10 100 проти 11 606 тижнем раніше. Таке тижневе зменшення показника госпіталізації зафіксовано вперше, починаючи з серпня.

"Нада просто перестать тестировать и отказывать в госпитализации" (с)
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