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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 91
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
30
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:11

  freeze написав:Минулого тижня у медичні заклади було госпіталізовано на 1,5 тисячі менше осіб із підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою — 10 100 проти 11 606 тижнем раніше. Таке тижневе зменшення показника госпіталізації зафіксовано вперше, починаючи з серпня.

А смертность?
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:13

  vitaliian написав:
  freeze написав:Минулого тижня у медичні заклади було госпіталізовано на 1,5 тисячі менше осіб із підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою — 10 100 проти 11 606 тижнем раніше. Таке тижневе зменшення показника госпіталізації зафіксовано вперше, починаючи з серпня.

А смертность?

Так смертность засекречена, а та которая озвучивается, мягко говоря, не соответствует действительности.

https://www.obozrevatel.com/society/v-o ... chilas.htm
"При этом, по информации пациентки, в палате практически каждый день умирают люди.

"Это происходит прямо сейчас. В нашем городе. В 21 веке", – возмутилась волонтер."

Но по информации МОЗа, у нас все отлично.
Заболеваемость и госпитализации падают, смертность тоже.. :twisted:
_Mykola_
 
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