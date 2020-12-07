freeze написав:Минулого тижня у медичні заклади було госпіталізовано на 1,5 тисячі менше осіб із підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою — 10 100 проти 11 606 тижнем раніше. Таке тижневе зменшення показника госпіталізації зафіксовано вперше, починаючи з серпня.
А смертность?
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
freeze написав:Минулого тижня у медичні заклади було госпіталізовано на 1,5 тисячі менше осіб із підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою — 10 100 проти 11 606 тижнем раніше. Таке тижневе зменшення показника госпіталізації зафіксовано вперше, починаючи з серпня.
А смертность?
Так смертность засекречена, а та которая озвучивается, мягко говоря, не соответствует действительности.
Starikan написав:----------- ЛАД Это больше для политветки, но подойдёт и нам:
... Приговор власти, политикам и гражданам, которые организуют всякие ток-шоу "Про главное". Ведь главное — именно это: все до одного подобные телешоу ссорят и стравливают людей. Только в таком случае получается красивая картинка. А работать на объединение ни у кого не хватает ума. Вот это наша беда. И это болезнь похлеще коронавирусной инфекции", — резюмировал Евгений Комаровский.
------------ Т.е. он предлагает запретить телешоу и соцсети с бигусами, шариками и дубинскими Я-то двумя руками за (см подпись)..., но "простой народ" обожает шоу.
Шоумен Комаровский просто не терпит конкуренции, типа только он один может вешать ярлыки, давать определения и безапелляционно поучать...
"Шоумен" Комаровский нигде не говорит ничего, что можно назвать "ссорят и стравливают людей". И практически не вторгается в сферы, в которых он не специалист.