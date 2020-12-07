Додано: Пон 07 гру, 2020 22:17

adeges написав: antey1969 написав: :o freeze написав: Покалякаем о делах наших скорбных, как сказал персонаж Джигарханяна в Место встречи изменить нельзя.



+ 8641 новых случая за воскресенье, таких низких воскресных цифр в ноябре у нас не было. Так что это самый низкий результат за последние пять воскресений.

Особенно "удивил" результат Харьковской области, снизившийся с уровней когда-то около 1000 случаев к почти 100 случаев в день.

Выглядит этот показатель бодро и оптимистично, если бы не тот факт, что количество тестирований вчера было в два раза меньше, чем в отдельные будние дни.

Хотя надо заметить, что это не только у нас. Испания, например, то ли просто перестала тестировать в выходные, то ли статисты испанского минздрава не предоставляют за эти дни данные.



Количество умерших за воскресенье - 145 человек, тут как бы всё как всегда, очередной воскресный антирекорд по количеству умерших. Покалякаем о делах наших скорбных, как сказал персонаж Джигарханяна в Место встречи изменить нельзя.+ 8641 новых случая за воскресенье, таких низких воскресных цифр в ноябре у нас не было. Так что это самый низкий результат за последние пять воскресений.Особенно "удивил" результат Харьковской области, снизившийся с уровней когда-то около 1000 случаев к почти 100 случаев в день.Выглядит этот показатель бодро и оптимистично, если бы не тот факт, что количество тестирований вчера было в два раза меньше, чем в отдельные будние дни.Хотя надо заметить, что это не только у нас. Испания, например, то ли просто перестала тестировать в выходные, то ли статисты испанского минздрава не предоставляют за эти дни данные.Количество умерших за воскресенье - 145 человек, тут как бы всё как всегда, очередной воскресный антирекорд по количеству умерших.

С недавних пор цифрами Минздрава не интересуюсь. Фикция все это. :oС недавних пор цифрами Минздрава не интересуюсь. Фикция все это.



а что там в реальной жизни Киевский ковидных больниц? сколько стоит лечь поддержать уровень оксигенации крови? а что там в реальной жизни Киевский ковидных больниц? сколько стоит лечь поддержать уровень оксигенации крови?

на олх даже есть объявления о продаже б\у кислородных концетраторов по относительно не большим ценам от18 000 грн до 24 000 грн за новй филипс ( может фейк или развод \ мошенничество но только что нашел " Концентратор кислорода Philips Respironics EverFlo 5л (Новый) Наложка 28 000 грн. " ну это две три зарплаты средних по госстату , раньше я призівал всех переживающих делать прививки от гриппа - двое послушали , а основные нагнетатели паники любящие каждый день давать две страницы статистики ( высоссаной из пальца) и ее анализировать, грубо и нагло сказали мне что сами знаю что им делать , ну делайте теперь когда вакцины от гриппа закончились , ах да ...я забыл - грипп же не существует в этом году , теперь по аналогии их можно называть их гриппоидиотами( шутка) .Так вот если вы так переживаетепо поводу короны почему у вас нету своего персонального кислородного концентратора в шкафу , а лучше двух !Комаровский призывал покупать еще в мае , я вот сейчас увидел что относительно цены жизни не дорого и даже относительно зарплаты в Украине - за кред лимит карточки простой пересичный украинец может себе купить простой концентратор и на душе станет спокойней и закончиться волна по 10 сообщений в день в теме короны и по 10 раз в день просмотров всех видов статистик .Оградите себя от негатива - не смотрите статистику , тем более она "левая " " липовая" . а просто купите концетратор