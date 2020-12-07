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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2393239423952396>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 91
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
30
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:11

  freeze написав:Минулого тижня у медичні заклади було госпіталізовано на 1,5 тисячі менше осіб із підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою — 10 100 проти 11 606 тижнем раніше. Таке тижневе зменшення показника госпіталізації зафіксовано вперше, починаючи з серпня.

А смертность?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:13

  vitaliian написав:
  freeze написав:Минулого тижня у медичні заклади було госпіталізовано на 1,5 тисячі менше осіб із підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою — 10 100 проти 11 606 тижнем раніше. Таке тижневе зменшення показника госпіталізації зафіксовано вперше, починаючи з серпня.

А смертность?

Так смертность засекречена, а та которая озвучивается, мягко говоря, не соответствует действительности.

https://www.obozrevatel.com/society/v-o ... chilas.htm
"При этом, по информации пациентки, в палате практически каждый день умирают люди.

"Это происходит прямо сейчас. В нашем городе. В 21 веке", – возмутилась волонтер."

Но по информации МОЗа, у нас все отлично.
Заболеваемость и госпитализации падают, смертность тоже.. :twisted:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 20:26

  komp написав:
  Starikan написав:-----------
ЛАД
Это больше для политветки, но подойдёт и нам:
... Приговор власти, политикам и гражданам, которые организуют всякие ток-шоу "Про главное". Ведь главное — именно это: все до одного подобные телешоу ссорят и стравливают людей. Только в таком случае получается красивая картинка. А работать на объединение ни у кого не хватает ума. Вот это наша беда. И это болезнь похлеще коронавирусной инфекции", — резюмировал Евгений Комаровский.

------------
Т.е. он предлагает запретить телешоу и соцсети с бигусами, шариками и дубинскими 8)
Я-то двумя руками за (см подпись)..., но "простой народ" обожает шоу.

Шоумен Комаровский просто не терпит конкуренции, типа только он один может вешать ярлыки, давать определения и безапелляционно поучать...

"Шоумен" Комаровский нигде не говорит ничего, что можно назвать "ссорят и стравливают людей".
И практически не вторгается в сферы, в которых он не специалист.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 20:29

  safonovstanislav написав:
  justit написав:
  safonovstanislav написав:......первый api новой почты, где приходилось номер склада отправлять в параметре warenhouse, а вес посылки в параметре mass, т.к.


Разве параметры видны юзеру, который пользуется приложением?
Или то речь о чем-то ином?

У api юзеры - это программисты.


Ну в данном случае warenhouse, mass это не те ошибки, из-за которых "Grammar Nazi mode on" :D
1-я - тупая опечатка
2-я - может немецкий изучал :D

p.s. К тому же, api новой почты писали не парни из Сан-Франциско.
Так что там warehouse это понты какие-то :mrgreen:
Шучу я
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:"Шоумен" Комаровский нигде не говорит ничего, что можно назвать "ссорят и стравливают людей".
И практически не вторгается в сферы, в которых он не специалист.

Да ну?
Вы наверное не смотрели его видосики или включения на телешоу!
Типа:"Люди подохнут - больше земли будем продавать! Класс!"

Или:"В гостях у Гордона"
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:И все же это не так паскудно, как учить врача врачебному делу, что пытаются делать "активисты" вроде Янины Соколовой...

Кого конкретно и чему она учила?
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:56

5 декабря был официальный старт компании по вакцинации в России (за два дня привито две тысячи человек, не густо), 7 декабря, сегодня, был также официальный старт компании по вакцинации в Великобритании. В Китае без объявления точной даты начали еще в ноябре.

Итого по факту уже три страны начали процесс.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 22:17

  adeges написав:
  antey1969 написав::o
  freeze написав:Покалякаем о делах наших скорбных, как сказал персонаж Джигарханяна в Место встречи изменить нельзя.

+ 8641 новых случая за воскресенье, таких низких воскресных цифр в ноябре у нас не было. Так что это самый низкий результат за последние пять воскресений.
Особенно "удивил" результат Харьковской области, снизившийся с уровней когда-то около 1000 случаев к почти 100 случаев в день.
Выглядит этот показатель бодро и оптимистично, если бы не тот факт, что количество тестирований вчера было в два раза меньше, чем в отдельные будние дни.
Хотя надо заметить, что это не только у нас. Испания, например, то ли просто перестала тестировать в выходные, то ли статисты испанского минздрава не предоставляют за эти дни данные.

Количество умерших за воскресенье - 145 человек, тут как бы всё как всегда, очередной воскресный антирекорд по количеству умерших.

С недавних пор цифрами Минздрава не интересуюсь. Фикция все это.


а что там в реальной жизни Киевский ковидных больниц? сколько стоит лечь поддержать уровень оксигенации крови?
на олх даже есть объявления о продаже б\у кислородных концетраторов по относительно не большим ценам от18 000 грн до 24 000 грн за новй филипс ( может фейк или развод \ мошенничество но только что нашел " Концентратор кислорода Philips Respironics EverFlo 5л (Новый) Наложка 28 000 грн. " ну это две три зарплаты средних по госстату , раньше я призівал всех переживающих делать прививки от гриппа - двое послушали , а основные нагнетатели паники любящие каждый день давать две страницы статистики ( высоссаной из пальца) и ее анализировать, грубо и нагло сказали мне что сами знаю что им делать , ну делайте теперь когда вакцины от гриппа закончились , ах да ...я забыл - грипп же не существует в этом году , теперь по аналогии их можно называть их гриппоидиотами :mrgreen: ( шутка) .
Так вот если вы так переживаетепо поводу короны почему у вас нету своего персонального кислородного концентратора в шкафу , а лучше двух ! :mrgreen: Комаровский призывал покупать еще в мае , я вот сейчас увидел что относительно цены жизни не дорого и даже относительно зарплаты в Украине - за кред лимит карточки простой пересичный украинец может себе купить простой концентратор и на душе станет спокойней и закончиться волна по 10 сообщений в день в теме короны и по 10 раз в день просмотров всех видов статистик .
Оградите себя от негатива - не смотрите статистику , тем более она "левая " " липовая" . а просто купите концетратор :lol:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 22:19

  zРадио написав:
  komp написав:Шоумен Комаровский просто не терпит конкуренции, типа только он один может вешать ярлыки, давать определения и безапелляционно поучать...


И все же это не так паскудно, как учить врача врачебному делу, что пытаются делать "активисты" вроде Янины Соколовой...

а кто это :oops: :lol: я иногда смотрю на бигборды там на меня смотрят какие-то не понятные лица ( звезды) призывающие что-то купить , а я их не видел никогда , ну может вскользь случайно но так и не понял кто они
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 22:46

  komp написав:
  Starikan написав:
Шоумен Комаровский просто не терпит конкуренции, типа только он один может вешать ярлыки, давать определения и безапелляционно поучать...
Ради справедливости замечу, что он давно не шоумен, с ТВ его выгнали.
Он скорее блогер (и видеоблогер).

  ЛАД написав: "Шоумен" Комаровский нигде не говорит ничего, что можно назвать "ссорят и стравливают людей".

Опять-таки ради справедливости замечу, что у него иногда политика проскакивает... :wink:
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 07 гру, 2020 22:59, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
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