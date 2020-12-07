freeze написав:Минулого тижня у медичні заклади було госпіталізовано на 1,5 тисячі менше осіб із підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою — 10 100 проти 11 606 тижнем раніше. Таке тижневе зменшення показника госпіталізації зафіксовано вперше, починаючи з серпня.
А смертность?
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
freeze написав:Минулого тижня у медичні заклади було госпіталізовано на 1,5 тисячі менше осіб із підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою — 10 100 проти 11 606 тижнем раніше. Таке тижневе зменшення показника госпіталізації зафіксовано вперше, починаючи з серпня.
А смертность?
Так смертность засекречена, а та которая озвучивается, мягко говоря, не соответствует действительности.
Starikan написав:----------- ЛАД Это больше для политветки, но подойдёт и нам:
... Приговор власти, политикам и гражданам, которые организуют всякие ток-шоу "Про главное". Ведь главное — именно это: все до одного подобные телешоу ссорят и стравливают людей. Только в таком случае получается красивая картинка. А работать на объединение ни у кого не хватает ума. Вот это наша беда. И это болезнь похлеще коронавирусной инфекции", — резюмировал Евгений Комаровский.
------------ Т.е. он предлагает запретить телешоу и соцсети с бигусами, шариками и дубинскими Я-то двумя руками за (см подпись)..., но "простой народ" обожает шоу.
Шоумен Комаровский просто не терпит конкуренции, типа только он один может вешать ярлыки, давать определения и безапелляционно поучать...
"Шоумен" Комаровский нигде не говорит ничего, что можно назвать "ссорят и стравливают людей". И практически не вторгается в сферы, в которых он не специалист.
5 декабря был официальный старт компании по вакцинации в России (за два дня привито две тысячи человек, не густо), 7 декабря, сегодня, был также официальный старт компании по вакцинации в Великобритании. В Китае без объявления точной даты начали еще в ноябре.
freeze написав:Покалякаем о делах наших скорбных, как сказал персонаж Джигарханяна в Место встречи изменить нельзя.
+ 8641 новых случая за воскресенье, таких низких воскресных цифр в ноябре у нас не было. Так что это самый низкий результат за последние пять воскресений. Особенно "удивил" результат Харьковской области, снизившийся с уровней когда-то около 1000 случаев к почти 100 случаев в день. Выглядит этот показатель бодро и оптимистично, если бы не тот факт, что количество тестирований вчера было в два раза меньше, чем в отдельные будние дни. Хотя надо заметить, что это не только у нас. Испания, например, то ли просто перестала тестировать в выходные, то ли статисты испанского минздрава не предоставляют за эти дни данные.
Количество умерших за воскресенье - 145 человек, тут как бы всё как всегда, очередной воскресный антирекорд по количеству умерших.
С недавних пор цифрами Минздрава не интересуюсь. Фикция все это.
а что там в реальной жизни Киевский ковидных больниц? сколько стоит лечь поддержать уровень оксигенации крови?
на олх даже есть объявления о продаже б\у кислородных концетраторов по относительно не большим ценам от18 000 грн до 24 000 грн за новй филипс ( может фейк или развод \ мошенничество но только что нашел " Концентратор кислорода Philips Respironics EverFlo 5л (Новый) Наложка 28 000 грн. " ну это две три зарплаты средних по госстату , раньше я призівал всех переживающих делать прививки от гриппа - двое послушали , а основные нагнетатели паники любящие каждый день давать две страницы статистики ( высоссаной из пальца) и ее анализировать, грубо и нагло сказали мне что сами знаю что им делать , ну делайте теперь когда вакцины от гриппа закончились , ах да ...я забыл - грипп же не существует в этом году , теперь по аналогии их можно называть их гриппоидиотами ( шутка) . Так вот если вы так переживаетепо поводу короны почему у вас нету своего персонального кислородного концентратора в шкафу , а лучше двух ! Комаровский призывал покупать еще в мае , я вот сейчас увидел что относительно цены жизни не дорого и даже относительно зарплаты в Украине - за кред лимит карточки простой пересичный украинец может себе купить простой концентратор и на душе станет спокойней и закончиться волна по 10 сообщений в день в теме короны и по 10 раз в день просмотров всех видов статистик . Оградите себя от негатива - не смотрите статистику , тем более она "левая " " липовая" . а просто купите концетратор
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
komp написав:Шоумен Комаровский просто не терпит конкуренции, типа только он один может вешать ярлыки, давать определения и безапелляционно поучать...
И все же это не так паскудно, как учить врача врачебному делу, что пытаются делать "активисты" вроде Янины Соколовой...
а кто это я иногда смотрю на бигборды там на меня смотрят какие-то не понятные лица ( звезды) призывающие что-то купить , а я их не видел никогда , ну может вскользь случайно но так и не понял кто они
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Шоумен Комаровский просто не терпит конкуренции, типа только он один может вешать ярлыки, давать определения и безапелляционно поучать...
Ради справедливости замечу, что он давно не шоумен, с ТВ его выгнали. Он скорее блогер (и видеоблогер).
ЛАД написав: "Шоумен" Комаровский нигде не говорит ничего, что можно назвать "ссорят и стравливают людей".
Опять-таки ради справедливости замечу, что у него иногда политика проскакивает...
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 07 гру, 2020 22:59, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.