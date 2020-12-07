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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 гру, 2020 22:58
komp написав: zРадио написав:
И все же это не так паскудно, как учить врача врачебному делу, что пытаются делать "активисты" вроде Янины Соколовой...
Кого конкретно и чему она учила?
На Свободе слова у Шустера год назад. Учила Комаровского и родину любить, и пациентов лечить
PS: yama
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Додано: Пон 07 гру, 2020 23:01
komp написав: ЛАД написав:
"Шоумен" Комаровский нигде не говорит ничего, что можно назвать "ссорят и стравливают людей".
И практически не вторгается в сферы, в которых он не специалист.
Да ну?
Вы наверное не смотрели его видосики или включения на телешоу!
Типа:"Люди подохнут - больше земли будем продавать! Класс!"
Или:"В гостях у Гордона"
хтось ще дивиться цього хайпо-мошенніка?
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