В ноябре исследователи израильского Университета Бен-Гуриона, и американской Гарвардской Медицинской школы доказали прямую зависимость вспышек коронавируса с массовыми мероприятиями. Аналитики сопоставили статистику по госпитализации и даты массовых собраний в дни предвыборной гонки в США. Выяснилось, что там, где проходили масштабные политические собрания, впоследствии наблюдался существенный всплеск числа новых случаев COVID-19. Так в Миннесоте в непосредственной близости к месту массовых сборищ частота госпитализаций подскочила в 15 раз, а в Висконсине — в 12,7 раза. Медики призвали воздержаться от участия в политических митингах, массовых школьных праздников и культурных мероприятий.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
В ноябре исследователи израильского Университета Бен-Гуриона, и американской Гарвардской Медицинской школы доказали прямую зависимость вспышек коронавируса с массовыми мероприятиями. Аналитики сопоставили статистику по госпитализации и даты массовых собраний в дни предвыборной гонки в США. Выяснилось, что там, где проходили масштабные политические собрания, впоследствии наблюдался существенный всплеск числа новых случаев COVID-19. Так в Миннесоте в непосредственной близости к месту массовых сборищ частота госпитализаций подскочила в 15 раз, а в Висконсине — в 12,7 раза. Медики призвали воздержаться от участия в политических митингах, массовых школьных праздников и культурных мероприятий.