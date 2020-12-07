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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2393239423952396

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 91
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
30
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 22:58

  komp написав:
  zРадио написав:И все же это не так паскудно, как учить врача врачебному делу, что пытаются делать "активисты" вроде Янины Соколовой...

Кого конкретно и чему она учила?


На Свободе слова у Шустера год назад. Учила Комаровского и родину любить, и пациентов лечить :oops:



PS: yama, знакомьтесь :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:01

  komp написав:
  ЛАД написав:"Шоумен" Комаровский нигде не говорит ничего, что можно назвать "ссорят и стравливают людей".
И практически не вторгается в сферы, в которых он не специалист.

Да ну?
Вы наверное не смотрели его видосики или включения на телешоу!
Типа:"Люди подохнут - больше земли будем продавать! Класс!"

Или:"В гостях у Гордона"



хтось ще дивиться цього хайпо-мошенніка? :)
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:32

В ноябре исследователи израильского Университета Бен-Гуриона, и американской Гарвардской Медицинской школы доказали прямую зависимость вспышек коронавируса с массовыми мероприятиями. Аналитики сопоставили статистику по госпитализации и даты массовых собраний в дни предвыборной гонки в США. Выяснилось, что там, где проходили масштабные политические собрания, впоследствии наблюдался существенный всплеск числа новых случаев COVID-19. Так в Миннесоте в непосредственной близости к месту массовых сборищ частота госпитализаций подскочила в 15 раз, а в Висконсине — в 12,7 раза. Медики призвали воздержаться от участия в политических митингах, массовых школьных праздников и культурных мероприятий.


Подробнее на РБК:
https://trends.rbc.ru/trends/social/5fca2d799a7947748684813f?from=center
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  greenozon написав:хайпо-мошенника
кто-то еще Вас читает ? :)
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:39

  ЛАД написав:
В ноябре исследователи израильского Университета Бен-Гуриона, и американской Гарвардской Медицинской школы доказали прямую зависимость вспышек коронавируса с массовыми мероприятиями. Аналитики сопоставили статистику по госпитализации и даты массовых собраний в дни предвыборной гонки в США. Выяснилось, что там, где проходили масштабные политические собрания, впоследствии наблюдался существенный всплеск числа новых случаев COVID-19. Так в Миннесоте в непосредственной близости к месту массовых сборищ частота госпитализаций подскочила в 15 раз, а в Висконсине — в 12,7 раза. Медики призвали воздержаться от участия в политических митингах, массовых школьных праздников и культурных мероприятий.



И Фаучи сегодня заявил, что рождественские праздники - самый большой вызов. Ожидает пика заболеваемости после них

Coronavirus latest: Fauci warns against Christmas gatherings amid US virus surge
https://www.ft.com/content/f6e37d9d-e4b ... cfb47dedad
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 00:22

https://nplus1.ru/material/2020/11/30/covid-superspreaders - о распространителях. Не особо полезно с практической точки зрения ("мало знаем и понимаем"), но почитать интересно.
ЛАД
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