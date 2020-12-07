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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2393239423952396

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 91
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
30
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 22:58

  komp написав:
  zРадио написав:И все же это не так паскудно, как учить врача врачебному делу, что пытаются делать "активисты" вроде Янины Соколовой...

Кого конкретно и чему она учила?


На Свободе слова у Шустера год назад. Учила Комаровского и родину любить, и пациентов лечить :oops:



PS: yama, знакомьтесь :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:01

  komp написав:
  ЛАД написав:"Шоумен" Комаровский нигде не говорит ничего, что можно назвать "ссорят и стравливают людей".
И практически не вторгается в сферы, в которых он не специалист.

Да ну?
Вы наверное не смотрели его видосики или включения на телешоу!
Типа:"Люди подохнут - больше земли будем продавать! Класс!"

Или:"В гостях у Гордона"



хтось ще дивиться цього хайпо-мошенніка? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:32

В ноябре исследователи израильского Университета Бен-Гуриона, и американской Гарвардской Медицинской школы доказали прямую зависимость вспышек коронавируса с массовыми мероприятиями. Аналитики сопоставили статистику по госпитализации и даты массовых собраний в дни предвыборной гонки в США. Выяснилось, что там, где проходили масштабные политические собрания, впоследствии наблюдался существенный всплеск числа новых случаев COVID-19. Так в Миннесоте в непосредственной близости к месту массовых сборищ частота госпитализаций подскочила в 15 раз, а в Висконсине — в 12,7 раза. Медики призвали воздержаться от участия в политических митингах, массовых школьных праздников и культурных мероприятий.


Подробнее на РБК:
https://trends.rbc.ru/trends/social/5fca2d799a7947748684813f?from=center
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  greenozon написав:хайпо-мошенника
кто-то еще Вас читает ? :)
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:39

  ЛАД написав:
В ноябре исследователи израильского Университета Бен-Гуриона, и американской Гарвардской Медицинской школы доказали прямую зависимость вспышек коронавируса с массовыми мероприятиями. Аналитики сопоставили статистику по госпитализации и даты массовых собраний в дни предвыборной гонки в США. Выяснилось, что там, где проходили масштабные политические собрания, впоследствии наблюдался существенный всплеск числа новых случаев COVID-19. Так в Миннесоте в непосредственной близости к месту массовых сборищ частота госпитализаций подскочила в 15 раз, а в Висконсине — в 12,7 раза. Медики призвали воздержаться от участия в политических митингах, массовых школьных праздников и культурных мероприятий.



И Фаучи сегодня заявил, что рождественские праздники - самый большой вызов. Ожидает пика заболеваемости после них

Coronavirus latest: Fauci warns against Christmas gatherings amid US virus surge
https://www.ft.com/content/f6e37d9d-e4b ... cfb47dedad
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 00:22

https://nplus1.ru/material/2020/11/30/covid-superspreaders - о распространителях. Не особо полезно с практической точки зрения ("мало знаем и понимаем"), но почитать интересно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 01:40

Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену производителя на вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанную Центром им. Гамалеи. Об этом сообщил РБК помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Она составляет 1942 руб. за два компонента. Цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9710 руб.», — рассказал Кузнецов.


Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/05/12/2020/5fcb85f69a79474ab392591a?from=column_4
Дороже, чем обещали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 02:03

  zРадио написав:
И Фаучи сегодня заявил, что рождественские праздники - самый большой вызов. Ожидает пика заболеваемости после них

Coronavirus latest: Fauci warns against Christmas gatherings amid US virus surge
https://www.ft.com/content/f6e37d9d-e4b ... cfb47dedad


Там такие массовые предвыборные мероприятия проходили, демонстрации по несколько сот тысяч и ничего, выжили ... Эти семейные рождественские посиделки просто меркнут на фоне того, что было в Америке последние полгода.
Тогда к чему запугивание?,- спросит проницательный читатель.
А запугивание носит политические мотивы. Фаучи уже работает на Байдена. Обставляют все так, что сейчас якобы коронавирусный ад, а вот с 20-го начнется резкое улучшение, благодаря мудрому руководству новой администрации. Начинается массовая вакцинация. Карантинные ограничения давно были запланированы до июня 2021 года. В июне будет день победы над чумой.
Вам задача всем дожить. Водка, чеснок, сауна, маски и не бздеть.
8) 8) 8)
Libo
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