В ноябре исследователи израильского Университета Бен-Гуриона, и американской Гарвардской Медицинской школы доказали прямую зависимость вспышек коронавируса с массовыми мероприятиями. Аналитики сопоставили статистику по госпитализации и даты массовых собраний в дни предвыборной гонки в США. Выяснилось, что там, где проходили масштабные политические собрания, впоследствии наблюдался существенный всплеск числа новых случаев COVID-19. Так в Миннесоте в непосредственной близости к месту массовых сборищ частота госпитализаций подскочила в 15 раз, а в Висконсине — в 12,7 раза. Медики призвали воздержаться от участия в политических митингах, массовых школьных праздников и культурных мероприятий.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
В ноябре исследователи израильского Университета Бен-Гуриона, и американской Гарвардской Медицинской школы доказали прямую зависимость вспышек коронавируса с массовыми мероприятиями. Аналитики сопоставили статистику по госпитализации и даты массовых собраний в дни предвыборной гонки в США. Выяснилось, что там, где проходили масштабные политические собрания, впоследствии наблюдался существенный всплеск числа новых случаев COVID-19. Так в Миннесоте в непосредственной близости к месту массовых сборищ частота госпитализаций подскочила в 15 раз, а в Висконсине — в 12,7 раза. Медики призвали воздержаться от участия в политических митингах, массовых школьных праздников и культурных мероприятий.
Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену производителя на вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанную Центром им. Гамалеи. Об этом сообщил РБК помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
«Она составляет 1942 руб. за два компонента. Цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9710 руб.», — рассказал Кузнецов.
Там такие массовые предвыборные мероприятия проходили, демонстрации по несколько сот тысяч и ничего, выжили ... Эти семейные рождественские посиделки просто меркнут на фоне того, что было в Америке последние полгода. Тогда к чему запугивание?,- спросит проницательный читатель. А запугивание носит политические мотивы. Фаучи уже работает на Байдена. Обставляют все так, что сейчас якобы коронавирусный ад, а вот с 20-го начнется резкое улучшение, благодаря мудрому руководству новой администрации. Начинается массовая вакцинация. Карантинные ограничения давно были запланированы до июня 2021 года. В июне будет день победы над чумой. Вам задача всем дожить. Водка, чеснок, сауна, маски и не бздеть.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Я уже купил большую тумбочку. Мой заработок на фондовом рынке к этому времени будет уже в ней. Оставляю только пакет из TRQ и прочих медных рудников. Они выстрелят в 2023 году по полной. И тогда уже я сразу в свое поместье на берегу Псла.