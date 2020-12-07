Откуда у вас эта дремучесть (при всей остальной продвинутости) ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 гру, 2020 09:48
Откуда у вас эта дремучесть (при всей остальной продвинутости) ?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Додано: Вів 08 гру, 2020 11:59
Умер от коронавируса Вадим Чёрный, владелец печально известной одесской гостиницы Токио Стар, гостиницы Зирка и ряда других бизнесов.
Еще месяц назад его видел на пробежке, бодр, энергичен был, улыбался.
И всё, два недели пролежал под кислородом в реанимации, потом в кому впал на несколько дней.
Если оставить мораль о погибших в гостинице 9 человек, и ограничится только коронавирусной темой, то странно, 1972 года рождения, был достаточно молодой и спортивный.
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:33
А вот как раз не будет упускать мораль, кто-то понес наказание за жизни этих сгоревших? Правильно никто, вот тут как раз и сработал эффект бумеранга. И ежу понятно, что чел быть не чистыми на руку и бандюганом, вот кого кого, а его вообще не жалко.
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