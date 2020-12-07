Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2395239623972398 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 91 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 30 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 39 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 19% 17 Всього голосів : 91 Додано: Вів 08 гру, 2020 13:17 _Mykola_ написав: "Эксперименты с пандемией прекращены. Швеция вводит жесткий карантин "



https://news.liga.net/world/news/eksper ... y-karantin "Эксперименты с пандемией прекращены. Швеция вводит жесткий карантин "

без зупинки метро та електричок, і при- і між- міських автобусів за жосткий карантин не вважається без зупинки метро та електричок, і при- і між- міських автобусів за жосткий карантин не вважається https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 22431 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1180 раз. Подякували: 1656 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 13:18 Гражданин Франции 1974 года рождения Renaud Le Mailloux присоединился третьим лицом к иску, поданному в национальный суд юридическим лицом и двумя физическими лицами против государства, которые требовали от государства принять меры для обеспечения масками FFP2 и FFP3 врачей и медработников, хирургическими масками пациентов и население, а также проводить скрининговые обследования медработников и населения, лечить пациентов из группы риска гидроксихлорохином и азитромицином и тому подобное.

Это уже полный ...

Ещё только не хватало, чтобы суды устанавливали методы лечения и утверждали лекарства! Это уже полный ...Ещё только не хватало, чтобы суды устанавливали методы лечения и утверждали лекарства! ЛАД 2 Повідомлень: 17896 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4618 раз. Подякували: 4320 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 13:25 Вкладчик1234 написав: На самом деле, мы же не знаем что у него со здоровьем.

Была история, про "фитнес-тренера, здорового как бык". А позже оказалось "немножко не так" На самом деле, мы же не знаем что у него со здоровьем.Была история, про "фитнес-тренера, здорового как бык". А позже оказалось "немножко не так"

Ото ж! Просто меня взбесило, что вообще привели в пример смерть этого ...., я там понимаю умер достойный человек, можно писать, но не обсуждать смерть псевдоздорового .удака, который еще вчера строил планы на жизнь! Оце сожаление! Ото ж! Просто меня взбесило, что вообще привели в пример смерть этого ...., я там понимаю умер достойный человек, можно писать, но не обсуждать смерть псевдоздорового .удака, который еще вчера строил планы на жизнь! Оце сожаление! vetka Повідомлень: 6747 З нами з: 04.03.14 Подякував: 421 раз. Подякували: 1156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 13:31 vetka написав: Вкладчик1234 написав: На самом деле, мы же не знаем что у него со здоровьем.

Была история, про "фитнес-тренера, здорового как бык". А позже оказалось "немножко не так" На самом деле, мы же не знаем что у него со здоровьем.Была история, про "фитнес-тренера, здорового как бык". А позже оказалось "немножко не так"

Ото ж! Просто меня взбесило, что вообще привели в пример смерть этого ...., я там понимаю умер достойный человек, можно писать, но не обсуждать смерть псевдоздорового .удака, который еще вчера строил планы на жизнь! Оце сожаление! Ото ж! Просто меня взбесило, что вообще привели в пример смерть этого ...., я там понимаю умер достойный человек, можно писать, но не обсуждать смерть псевдоздорового .удака, который еще вчера строил планы на жизнь! Оце сожаление!

По той истории: сразу вообще писали, что какой-то "спортсмен". Потом выяснилось, что не спортсмен, а фитнес-тренер. А потом, что не "здоровый как бык", а чуть ли не наоборот. Ещё и сидел на химии и физических нагрузках.



Это к тому, что информация сразу подаётся "максимально жареной", наверно чтобы пипл сразу хавал, и не смог разобраться из чего это "блюдо" сделано. И пипл хавает.

А потом может кто-то и разберётся в "реалиях", но это будет позже, и таких людей будет меньшинство, - поэтому их мнение никому неинтересно, т.к. пипл уже занят поеданием новой порции "жареных новостей" По той истории: сразу вообще писали, что какой-то "спортсмен". Потом выяснилось, что не спортсмен, а фитнес-тренер. А потом, что не "здоровый как бык", а чуть ли не наоборот. Ещё и сидел на химии и физических нагрузках.Это к тому, что информация сразу подаётся "максимально жареной", наверно чтобы пипл сразу хавал, и не смог разобраться из чего это "блюдо" сделано. И пипл хавает.А потом может кто-то и разберётся в "реалиях", но это будет позже, и таких людей будет меньшинство, - поэтому их мнение никому неинтересно, т.к. пипл уже занят поеданием новой порции "жареных новостей" Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13469 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7408 раз. Подякували: 3538 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 13:40 freeze написав: vetka написав: вот кого кого, а его вообще не жалко. Причем здесь жалко или не жалко, сообщение было написано не для того, чтобы разжалобить кого-то.

А как факт, что относительно молодой, здоровый, спортивный, обеспеченный человек, умер практически на ровном месте, ещё месяц назад строя какие-то свои планы на жизнь. От насморка, практически, как многие тут утверждают. Причем здесь жалко или не жалко, сообщение было написано не для того, чтобы разжалобить кого-то.А как факт, что относительно молодой, здоровый, спортивный, обеспеченный человек, умер практически на ровном месте, ещё месяц назад строя какие-то свои планы на жизнь. От насморка, практически, как многие тут утверждают.

"Кабаки да бабы доведут до цугундера" (с).

Имхо, молодость, здоровье и обеспеченность вполне может способствовать активному посещению заведений, в которых можно схватить летальную дозу вируса. "Кабаки да бабы доведут до цугундера" (с).Имхо, молодость, здоровье и обеспеченность вполне может способствовать активному посещению заведений, в которых можно схватить летальную дозу вируса. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов. Starikan 2 Повідомлень: 17815 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2039 раз. Подякували: 2895 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 13:42



Проклятия, по ходу, иногда работают?



Помните прошлогоднюю историю с пожаром в одесском «отеле» «Токио-стар»? Неприятная история, девять постояльцев сгорело в том пожаре, который рано или поздно должен был случиться, учитывая, какие б*** условия там были. Владельца сгоревшего гадюшника, Вадима Черного, на суде прокляла старушка, потерявшая в пожаре дочь и внучку. Посмотрите видосик этого момента.



И вот те на: сегодня Черный скончался в одной из столичных клиник от осложнений, вызванных ковидом . Как говорится, забавно до дрожи.

https://t.me/montyan/2940



О, уже не от ковида, а от "от осложнений, вызванных ковидом"? Классика

Чуть позже, возможно, узнаем ещё какие-то подробности, которые покажут, что ковид вообще не при чём. Но всем на это уже будет наsрать Видео на 30сек:О, уже не от ковида, а от "от осложнений, вызванных ковидом"? КлассикаЧуть позже, возможно, узнаем ещё какие-то подробности, которые покажут, что ковид вообще не при чём. Но всем на это уже будет наsрать Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13469 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7408 раз. Подякували: 3538 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 13:46 Starikan написав: "Кабаки да бабы доведут до цугундера" (с).

Имхо, молодость, здоровье и обеспеченность вполне может способствовать активному посещению заведений, в которых можно схватить летальную дозу вируса. "Кабаки да бабы доведут до цугундера" (с).Имхо, молодость, здоровье и обеспеченность вполне может способствовать активному посещению заведений, в которых можно схватить летальную дозу вируса.

"Абсолютли"(с)

Небось подхватил "букетик" зппп в каком-то бл*дюжнике, в котором случайно оказась корона, - и теперь корона виновата "Абсолютли"(с)Небось подхватил "букетик" зппп в каком-то бл*дюжнике, в котором случайно оказась корона, - и теперь корона виновата Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13469 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7408 раз. Подякували: 3538 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 13:55 Вкладчик1234 написав: vetka написав: Вкладчик1234 написав: На самом деле, мы же не знаем что у него со здоровьем.

Была история, про "фитнес-тренера, здорового как бык". А позже оказалось "немножко не так" На самом деле, мы же не знаем что у него со здоровьем.

Ото ж! Просто меня взбесило, что вообще привели в пример смерть этого ...., я там понимаю умер достойный человек, можно писать, но не обсуждать смерть псевдоздорового .удака, который еще вчера строил планы на жизнь! Оце сожаление! Ото ж! Просто меня взбесило, что вообще привели в пример смерть этого ...., я там понимаю умер достойный человек, можно писать, но не обсуждать смерть псевдоздорового .удака, который еще вчера строил планы на жизнь! Оце сожаление!

По той истории: сразу вообще писали, что какой-то "спортсмен". Потом выяснилось, что не спортсмен, а фитнес-тренер. А потом, что не "здоровый как бык", а чуть ли не наоборот. Ещё и сидел на химии и физических нагрузках.



Это к тому, что информация сразу подаётся "максимально жареной", наверно чтобы пипл сразу хавал, и не смог разобраться из чего это "блюдо" сделано. И пипл хавает.

А потом может кто-то и разберётся в "реалиях", но это будет позже, и таких людей будет меньшинство, - поэтому их мнение никому неинтересно, т.к. пипл уже занят поеданием новой порции "жареных новостей" Ещё и сидел на химии и физических нагрузках.Это к тому, что информация сразу подаётся "максимально жареной", наверно чтобы пипл сразу хавал, и не смог разобраться из чего это "блюдо" сделано. И пипл хавает.А потом может кто-то и разберётся в "реалиях", но это будет позже, и таких людей будет меньшинство, - поэтому их мнение никому неинтересно, т.к. пипл уже занят поеданием новой порции "жареных новостей"



Забавно: сам историю придумал, сам же ее обсмеял. Сам же непойми кого уличил в "максимальной прожарке"... Забавно: сам историю придумал, сам же ее обсмеял. Сам же непойми кого уличил в "максимальной прожарке"... _hunter Повідомлень: 3192 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 284 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 13:58 Вкладчик1234 написав: ...

О, уже не от ковида, а от "от осложнений, вызванных ковидом"? Классика

Чуть позже, возможно, узнаем ещё какие-то подробности, которые покажут, что ковид вообще не при чём. Но всем на это уже будет наsрать ...О, уже не от ковида, а от "от осложнений, вызванных ковидом"? КлассикаЧуть позже, возможно, узнаем ещё какие-то подробности, которые покажут, что ковид вообще не при чём. Но всем на это уже будет наsрать

Это уже кучу раз обсуждалось: да сам ковид никого не убивает. Так же как никто не умирает, например, от цианида -- умирают от нехватки кислорода.

Но что это меняет? Это уже кучу раз обсуждалось: да сам ковид никого не убивает. Так же как никто не умирает, например, от цианида -- умирают от нехватки кислорода.Но что это меняет? _hunter Повідомлень: 3192 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 284 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 14:22 zРадио написав: komp написав: zРадио написав: И все же это не так паскудно, как учить врача врачебному делу, что пытаются делать "активисты" вроде Янины Соколовой... И все же это не так паскудно, как учить врача врачебному делу, что пытаются делать "активисты" вроде Янины Соколовой...

Кого конкретно и чему она учила? Кого конкретно и чему она учила?



На Свободе слова у Шустера год назад. Учила Комаровского и родину любить, и пациентов лечить







PS: yama, знакомьтесь На Свободе слова у Шустера год назад. Учила Комаровского и родину любить, и пациентов лечитьPS:, знакомьтесь

Не стоит с ней знакомиться, гадкий персонаж. А Комаровский -умница.И политические взгляды у него правильные.И высказывать он их имеет полное право. Не стоит с ней знакомиться, гадкий персонаж. А Комаровский -умница.И политические взгляды у него правильные.И высказывать он их имеет полное право. Tat_888

Повідомлень: 95 З нами з: 11.06.15 Подякував: 371 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2395239623972398 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 7 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 730 , 731 , 732

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7318 1691596

proftpd66 П'ят 04 гру, 2020 23:08