Гражданин Франции 1974 года рождения Renaud Le Mailloux присоединился третьим лицом к иску, поданному в национальный суд юридическим лицом и двумя физическими лицами против государства, которые требовали от государства принять меры для обеспечения масками FFP2 и FFP3 врачей и медработников, хирургическими масками пациентов и население, а также проводить скрининговые обследования медработников и населения, лечить пациентов из группы риска гидроксихлорохином и азитромицином и тому подобное.
Это уже полный ... Ещё только не хватало, чтобы суды устанавливали методы лечения и утверждали лекарства!
Вкладчик1234 написав:На самом деле, мы же не знаем что у него со здоровьем. Была история, про "фитнес-тренера, здорового как бык". А позже оказалось "немножко не так"
Ото ж! Просто меня взбесило, что вообще привели в пример смерть этого ...., я там понимаю умер достойный человек, можно писать, но не обсуждать смерть псевдоздорового .удака, который еще вчера строил планы на жизнь! Оце сожаление!
Вкладчик1234 написав:На самом деле, мы же не знаем что у него со здоровьем. Была история, про "фитнес-тренера, здорового как бык". А позже оказалось "немножко не так"
Ото ж! Просто меня взбесило, что вообще привели в пример смерть этого ...., я там понимаю умер достойный человек, можно писать, но не обсуждать смерть псевдоздорового .удака, который еще вчера строил планы на жизнь! Оце сожаление!
По той истории: сразу вообще писали, что какой-то "спортсмен". Потом выяснилось, что не спортсмен, а фитнес-тренер. А потом, что не "здоровый как бык", а чуть ли не наоборот. Ещё и сидел на химии и физических нагрузках.
Это к тому, что информация сразу подаётся "максимально жареной", наверно чтобы пипл сразу хавал, и не смог разобраться из чего это "блюдо" сделано. И пипл хавает. А потом может кто-то и разберётся в "реалиях", но это будет позже, и таких людей будет меньшинство, - поэтому их мнение никому неинтересно, т.к. пипл уже занят поеданием новой порции "жареных новостей"
vetka написав:вот кого кого, а его вообще не жалко.
Причем здесь жалко или не жалко, сообщение было написано не для того, чтобы разжалобить кого-то. А как факт, что относительно молодой, здоровый, спортивный, обеспеченный человек, умер практически на ровном месте, ещё месяц назад строя какие-то свои планы на жизнь. От насморка, практически, как многие тут утверждают.
"Кабаки да бабы доведут до цугундера" (с). Имхо, молодость, здоровье и обеспеченность вполне может способствовать активному посещению заведений, в которых можно схватить летальную дозу вируса.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Помните прошлогоднюю историю с пожаром в одесском «отеле» «Токио-стар»? Неприятная история, девять постояльцев сгорело в том пожаре, который рано или поздно должен был случиться, учитывая, какие б*** условия там были. Владельца сгоревшего гадюшника, Вадима Черного, на суде прокляла старушка, потерявшая в пожаре дочь и внучку. Посмотрите видосик этого момента.
И вот те на: сегодня Черный скончался в одной из столичных клиник от осложнений, вызванных ковидом. Как говорится, забавно до дрожи.
О, уже не от ковида, а от "от осложнений, вызванных ковидом"? Классика Чуть позже, возможно, узнаем ещё какие-то подробности, которые покажут, что ковид вообще не при чём. Но всем на это уже будет наsрать
Starikan написав:"Кабаки да бабы доведут до цугундера" (с). Имхо, молодость, здоровье и обеспеченность вполне может способствовать активному посещению заведений, в которых можно схватить летальную дозу вируса.
"Абсолютли"(с) Небось подхватил "букетик" зппп в каком-то бл*дюжнике, в котором случайно оказась корона, - и теперь корона виновата
Вкладчик1234 написав:На самом деле, мы же не знаем что у него со здоровьем. Была история, про "фитнес-тренера, здорового как бык". А позже оказалось "немножко не так"
Ото ж! Просто меня взбесило, что вообще привели в пример смерть этого ...., я там понимаю умер достойный человек, можно писать, но не обсуждать смерть псевдоздорового .удака, который еще вчера строил планы на жизнь! Оце сожаление!
По той истории: сразу вообще писали, что какой-то "спортсмен". Потом выяснилось, что не спортсмен, а фитнес-тренер. А потом, что не "здоровый как бык", а чуть ли не наоборот. Ещё и сидел на химии и физических нагрузках.
Это к тому, что информация сразу подаётся "максимально жареной", наверно чтобы пипл сразу хавал, и не смог разобраться из чего это "блюдо" сделано. И пипл хавает. А потом может кто-то и разберётся в "реалиях", но это будет позже, и таких людей будет меньшинство, - поэтому их мнение никому неинтересно, т.к. пипл уже занят поеданием новой порции "жареных новостей"
Забавно: сам историю придумал, сам же ее обсмеял. Сам же непойми кого уличил в "максимальной прожарке"...
Вкладчик1234 написав:... О, уже не от ковида, а от "от осложнений, вызванных ковидом"? Классика Чуть позже, возможно, узнаем ещё какие-то подробности, которые покажут, что ковид вообще не при чём. Но всем на это уже будет наsрать
Это уже кучу раз обсуждалось: да сам ковид никого не убивает. Так же как никто не умирает, например, от цианида -- умирают от нехватки кислорода. Но что это меняет?