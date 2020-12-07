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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2395239623972398

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 91
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
30
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:17

  _Mykola_ написав:"Эксперименты с пандемией прекращены. Швеция вводит жесткий карантин "

https://news.liga.net/world/news/eksper ... y-karantin

без зупинки метро та електричок, і при- і між- міських автобусів за жосткий карантин не вважається
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:18

Гражданин Франции 1974 года рождения Renaud Le Mailloux присоединился третьим лицом к иску, поданному в национальный суд юридическим лицом и двумя физическими лицами против государства, которые требовали от государства принять меры для обеспечения масками FFP2 и FFP3 врачей и медработников, хирургическими масками пациентов и население, а также проводить скрининговые обследования медработников и населения, лечить пациентов из группы риска гидроксихлорохином и азитромицином и тому подобное.

Это уже полный ...
Ещё только не хватало, чтобы суды устанавливали методы лечения и утверждали лекарства!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:25

  Вкладчик1234 написав:На самом деле, мы же не знаем что у него со здоровьем.
Была история, про "фитнес-тренера, здорового как бык". А позже оказалось "немножко не так"

Ото ж! Просто меня взбесило, что вообще привели в пример смерть этого ...., я там понимаю умер достойный человек, можно писать, но не обсуждать смерть псевдоздорового .удака, который еще вчера строил планы на жизнь! Оце сожаление! :evil: :evil:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:31

  vetka написав:
  Вкладчик1234 написав:На самом деле, мы же не знаем что у него со здоровьем.
Была история, про "фитнес-тренера, здорового как бык". А позже оказалось "немножко не так"

Ото ж! Просто меня взбесило, что вообще привели в пример смерть этого ...., я там понимаю умер достойный человек, можно писать, но не обсуждать смерть псевдоздорового .удака, который еще вчера строил планы на жизнь! Оце сожаление! :evil: :evil:

По той истории: сразу вообще писали, что какой-то "спортсмен". Потом выяснилось, что не спортсмен, а фитнес-тренер. А потом, что не "здоровый как бык", а чуть ли не наоборот. Ещё и сидел на химии и физических нагрузках.

Это к тому, что информация сразу подаётся "максимально жареной", наверно чтобы пипл сразу хавал, и не смог разобраться из чего это "блюдо" сделано. И пипл хавает.
А потом может кто-то и разберётся в "реалиях", но это будет позже, и таких людей будет меньшинство, - поэтому их мнение никому неинтересно, т.к. пипл уже занят поеданием новой порции "жареных новостей" :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:40

  freeze написав:
vetka написав:вот кого кого, а его вообще не жалко.
Причем здесь жалко или не жалко, сообщение было написано не для того, чтобы разжалобить кого-то.
А как факт, что относительно молодой, здоровый, спортивный, обеспеченный человек, умер практически на ровном месте, ещё месяц назад строя какие-то свои планы на жизнь. От насморка, практически, как многие тут утверждают.

"Кабаки да бабы доведут до цугундера" (с).
Имхо, молодость, здоровье и обеспеченность вполне может способствовать активному посещению заведений, в которых можно схватить летальную дозу вируса.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:42

Видео на 30сек:

Проклятия, по ходу, иногда работают?

Помните прошлогоднюю историю с пожаром в одесском «отеле» «Токио-стар»? Неприятная история, девять постояльцев сгорело в том пожаре, который рано или поздно должен был случиться, учитывая, какие б*** условия там были. Владельца сгоревшего гадюшника, Вадима Черного, на суде прокляла старушка, потерявшая в пожаре дочь и внучку. Посмотрите видосик этого момента.

И вот те на: сегодня Черный скончался в одной из столичных клиник от осложнений, вызванных ковидом. Как говорится, забавно до дрожи.

https://t.me/montyan/2940

О, уже не от ковида, а от "от осложнений, вызванных ковидом"? Классика :)
Чуть позже, возможно, узнаем ещё какие-то подробности, которые покажут, что ковид вообще не при чём. Но всем на это уже будет наsрать
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:46

  Starikan написав:"Кабаки да бабы доведут до цугундера" (с).
Имхо, молодость, здоровье и обеспеченность вполне может способствовать активному посещению заведений, в которых можно схватить летальную дозу вируса.

"Абсолютли"(с)
Небось подхватил "букетик" зппп в каком-то бл*дюжнике, в котором случайно оказась корона, - и теперь корона виновата :)
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:55

  Вкладчик1234 написав:
  vetka написав:
  Вкладчик1234 написав:На самом деле, мы же не знаем что у него со здоровьем.
Была история, про "фитнес-тренера, здорового как бык". А позже оказалось "немножко не так"

Ото ж! Просто меня взбесило, что вообще привели в пример смерть этого ...., я там понимаю умер достойный человек, можно писать, но не обсуждать смерть псевдоздорового .удака, который еще вчера строил планы на жизнь! Оце сожаление! :evil: :evil:

По той истории: сразу вообще писали, что какой-то "спортсмен". Потом выяснилось, что не спортсмен, а фитнес-тренер. А потом, что не "здоровый как бык", а чуть ли не наоборот. Ещё и сидел на химии и физических нагрузках.

Это к тому, что информация сразу подаётся "максимально жареной", наверно чтобы пипл сразу хавал, и не смог разобраться из чего это "блюдо" сделано. И пипл хавает.
А потом может кто-то и разберётся в "реалиях", но это будет позже, и таких людей будет меньшинство, - поэтому их мнение никому неинтересно, т.к. пипл уже занят поеданием новой порции "жареных новостей" :)


Забавно: сам историю придумал, сам же ее обсмеял. Сам же непойми кого уличил в "максимальной прожарке"...
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:58

  Вкладчик1234 написав:...
О, уже не от ковида, а от "от осложнений, вызванных ковидом"? Классика :)
Чуть позже, возможно, узнаем ещё какие-то подробности, которые покажут, что ковид вообще не при чём. Но всем на это уже будет наsрать

Это уже кучу раз обсуждалось: да сам ковид никого не убивает. Так же как никто не умирает, например, от цианида -- умирают от нехватки кислорода.
Но что это меняет?
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:22

  zРадио написав:
  komp написав:
  zРадио написав:И все же это не так паскудно, как учить врача врачебному делу, что пытаются делать "активисты" вроде Янины Соколовой...

Кого конкретно и чему она учила?


На Свободе слова у Шустера год назад. Учила Комаровского и родину любить, и пациентов лечить :oops:



PS: yama, знакомьтесь :lol:

Не стоит с ней знакомиться, гадкий персонаж. А Комаровский -умница.И политические взгляды у него правильные.И высказывать он их имеет полное право.
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