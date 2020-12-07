Исследователи Больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке представили результаты предварительных клинических испытаний первой в мире универсальной вакцины против широкого спектра штаммов и подтипов вируса гриппа. Выводы ученых опубликованы в журнале Nature Medicine.
Жителям Австралии еще на три месяца запретили путешествия за границу и круизы. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает портал The New Daily со ссылкой на министра здравоохранения страны Грега Ханта. ..... К слову, во вторник в Австралии зарегистрировали лишь один местный случай заражения коронавирусом. Всего в стране сейчас болеют 42 человека. В Виктории, эпицентре эпидемии в Австралии, нет новых случаев заражения уже 39 дней. Всего с начала пандемии в стране заразились коронавирусом почти 28 тысяч человек, умерли 908.
Как сообщалось, после 112-дневного жесткого карантина, который завершился в конце октября, в Австралии не было зафиксировано ни одного случая коронавируса.
Позже ученые из Австралийского национального университета в Канберре заявили, что реальное число инфицированных коронавирусом COVID-19 по всему миру более чем в шесть раз выше, чем утверждает официальная статистика.
vetka написав:вот кого кого, а его вообще не жалко.
Причем здесь жалко или не жалко, сообщение было написано не для того, чтобы разжалобить кого-то. А как факт, что относительно молодой, здоровый, спортивный, обеспеченный человек, умер практически на ровном месте, ещё месяц назад строя какие-то свои планы на жизнь. От насморка, практически, как многие тут утверждают.
Я перехворів. Нікому не бажаю хворіти. Хвороба нагадала мені фільм Чужий,всередині не ти... А ті молдавани і пси які це насморком вважають - тупі болвани. Всім здоров"я.
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