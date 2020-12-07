Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2396239723982399 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 91 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 30 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 39 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 19% 17 Всього голосів : 91 Додано: Вів 08 гру, 2020 14:54 Исследователи Больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке представили результаты предварительных клинических испытаний первой в мире универсальной вакцины против широкого спектра штаммов и подтипов вируса гриппа. Выводы ученых опубликованы в журнале Nature Medicine.

https://m.lenta.ru/news/2020/12/08/vaccine/ ЛАД 2 Повідомлень: 17898 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4619 раз. Подякували: 4321 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 14:56 Епохальна інфа Першою у світі вакцину від коронавірусу у Великій Британії отримала літня жінка: фото

Більше читайте тут: https://tsn.ua/svit/u-velikiy-britaniyi ... 83247.html



Ну, що вже не випробування...



Що сказати, сподіваюсь все пройде ОК, якщо будуть якісь наслідки результати компанії вакцинації можуть стати не дуже ОК. Більше читайте тут:Ну, що вже не випробування...Що сказати, сподіваюсь все пройде ОК, якщо будуть якісь наслідки результати компанії вакцинації можуть стати не дуже ОК. change_pm Повідомлень: 2642 З нами з: 03.02.16 Подякував: 69 раз. Подякували: 588 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 15:02 Жителям Австралии еще на три месяца запретили путешествия за границу и круизы. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает портал The New Daily со ссылкой на министра здравоохранения страны Грега Ханта.

.....

К слову, во вторник в Австралии зарегистрировали лишь один местный случай заражения коронавирусом. Всего в стране сейчас болеют 42 человека. В Виктории, эпицентре эпидемии в Австралии, нет новых случаев заражения уже 39 дней. Всего с начала пандемии в стране заразились коронавирусом почти 28 тысяч человек, умерли 908.



Как сообщалось, после 112-дневного жесткого карантина, который завершился в конце октября, в Австралии не было зафиксировано ни одного случая коронавируса.



Позже ученые из Австралийского национального университета в Канберре заявили, что реальное число инфицированных коронавирусом COVID-19 по всему миру более чем в шесть раз выше, чем утверждает официальная статистика.

https://korrespondent.net/world/4303927-avstralyitsam-zapretyly-pokydat-stranu ЛАД 2 Повідомлень: 17898 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4619 раз. Подякували: 4321 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 15:55 freeze написав: vetka написав: вот кого кого, а его вообще не жалко.



Причем здесь жалко или не жалко, сообщение было написано не для того, чтобы разжалобить кого-то.

А как факт, что относительно молодой, здоровый, спортивный, обеспеченный человек, умер практически на ровном месте, ещё месяц назад строя какие-то свои планы на жизнь. От насморка, практически, как многие тут утверждают. Причем здесь жалко или не жалко, сообщение было написано не для того, чтобы разжалобить кого-то.А как факт, что относительно молодой, здоровый, спортивный, обеспеченный человек, умер практически на ровном месте, ещё месяц назад строя какие-то свои планы на жизнь. От насморка, практически, как многие тут утверждают.



Я перехворів. Нікому не бажаю хворіти. Хвороба нагадала мені фільм Чужий,всередині не ти...

А ті молдавани і пси які це насморком вважають - тупі болвани.

Всім здоров"я. Я перехворів. Нікому не бажаю хворіти. Хвороба нагадала мені фільм Чужий,всередині не ти...А ті молдавани і пси які це насморком вважають - тупі болвани.Всім здоров"я. Бонус за оформлення картки :

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7319 1691671

tobias Вів 08 гру, 2020 15:24