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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2396239723982399

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 91
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
30
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:54

Исследователи Больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке представили результаты предварительных клинических испытаний первой в мире универсальной вакцины против широкого спектра штаммов и подтипов вируса гриппа. Выводы ученых опубликованы в журнале Nature Medicine.

https://m.lenta.ru/news/2020/12/08/vaccine/
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:56

Епохальна інфа

Першою у світі вакцину від коронавірусу у Великій Британії отримала літня жінка: фото

Більше читайте тут: https://tsn.ua/svit/u-velikiy-britaniyi ... 83247.html

Ну, що вже не випробування...

Що сказати, сподіваюсь все пройде ОК, якщо будуть якісь наслідки результати компанії вакцинації можуть стати не дуже ОК.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:02

Жителям Австралии еще на три месяца запретили путешествия за границу и круизы. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает портал The New Daily со ссылкой на министра здравоохранения страны Грега Ханта.
.....
К слову, во вторник в Австралии зарегистрировали лишь один местный случай заражения коронавирусом. Всего в стране сейчас болеют 42 человека. В Виктории, эпицентре эпидемии в Австралии, нет новых случаев заражения уже 39 дней. Всего с начала пандемии в стране заразились коронавирусом почти 28 тысяч человек, умерли 908.

Как сообщалось, после 112-дневного жесткого карантина, который завершился в конце октября, в Австралии не было зафиксировано ни одного случая коронавируса.

Позже ученые из Австралийского национального университета в Канберре заявили, что реальное число инфицированных коронавирусом COVID-19 по всему миру более чем в шесть раз выше, чем утверждает официальная статистика.

https://korrespondent.net/world/4303927-avstralyitsam-zapretyly-pokydat-stranu
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:55

  freeze написав:
vetka написав:вот кого кого, а его вообще не жалко.


Причем здесь жалко или не жалко, сообщение было написано не для того, чтобы разжалобить кого-то.
А как факт, что относительно молодой, здоровый, спортивный, обеспеченный человек, умер практически на ровном месте, ещё месяц назад строя какие-то свои планы на жизнь. От насморка, практически, как многие тут утверждают.


Я перехворів. Нікому не бажаю хворіти. Хвороба нагадала мені фільм Чужий,всередині не ти...
А ті молдавани і пси які це насморком вважають - тупі болвани.
Всім здоров"я. :D
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