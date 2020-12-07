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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2396239723982399

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 91
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
30
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:02

Жителям Австралии еще на три месяца запретили путешествия за границу и круизы. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает портал The New Daily со ссылкой на министра здравоохранения страны Грега Ханта.
.....
К слову, во вторник в Австралии зарегистрировали лишь один местный случай заражения коронавирусом. Всего в стране сейчас болеют 42 человека. В Виктории, эпицентре эпидемии в Австралии, нет новых случаев заражения уже 39 дней. Всего с начала пандемии в стране заразились коронавирусом почти 28 тысяч человек, умерли 908.

Как сообщалось, после 112-дневного жесткого карантина, который завершился в конце октября, в Австралии не было зафиксировано ни одного случая коронавируса.

Позже ученые из Австралийского национального университета в Канберре заявили, что реальное число инфицированных коронавирусом COVID-19 по всему миру более чем в шесть раз выше, чем утверждает официальная статистика.

https://korrespondent.net/world/4303927-avstralyitsam-zapretyly-pokydat-stranu
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:55

  freeze написав:
vetka написав:вот кого кого, а его вообще не жалко.


Причем здесь жалко или не жалко, сообщение было написано не для того, чтобы разжалобить кого-то.
А как факт, что относительно молодой, здоровый, спортивный, обеспеченный человек, умер практически на ровном месте, ещё месяц назад строя какие-то свои планы на жизнь. От насморка, практически, как многие тут утверждают.


Я перехворів. Нікому не бажаю хворіти. Хвороба нагадала мені фільм Чужий,всередині не ти...
А ті молдавани і пси які це насморком вважають - тупі болвани.
Всім здоров"я. :D
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:Видео на 30сек:

Проклятия, по ходу, иногда работают?

Помните прошлогоднюю историю с пожаром в одесском «отеле» «Токио-стар»? Неприятная история, девять постояльцев сгорело в том пожаре, который рано или поздно должен был случиться, учитывая, какие б*** условия там были. Владельца сгоревшего гадюшника, Вадима Черного, на суде прокляла старушка, потерявшая в пожаре дочь и внучку. Посмотрите видосик этого момента.

И вот те на: сегодня Черный скончался в одной из столичных клиник от осложнений, вызванных ковидом. Как говорится, забавно до дрожи.

https://t.me/montyan/2940

О, уже не от ковида, а от "от осложнений, вызванных ковидом"? Классика :)
Чуть позже, возможно, узнаем ещё какие-то подробности, которые покажут, что ковид вообще не при чём. Но всем на это уже будет наsрать


От тромбоза умер, как и все почти ковидники.
Классика.
Две недели с кислородом в реанимации, затем ИВЛ, впал в кому, через несколько дней умер.
Месяц назад бегал по трассе Здоровья.

Это пример не бандюган или бандюган, он приведен в качестве примера жертвы коронавируса, которого лично знал и здоровался.

А тут устроили какую то моральную истерику, имхо. Как будто все кто умирают от ковида грешники, а безгрешники переносят ковид в бессимптомной форме.

Кстати персонаж умерший блестяще знал несколько языков, два высших образования, знал множество хайтечных технологий, известный блогер, и основатель нескольких СМИ, когда его назначили мэром Арциза перестроил процесс работы мэрии так, что оставил в мэрии только четыре человека персонала для сокращения траты бюджетных средств, сократив 90 процентов должностей, и мэрия в таком составе успешно при нём работала. Тут многим медсёстрам еще учиться и учиться до уровня некоторых бандюганов, имхо.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 08 гру, 2020 16:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Глава британского минздрава, присутствуя на начале процесса вакцинации, пообещал, что лето в 2021 году в Великобритании пройдет без COVID-ограничений.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Скончался автор сценария знаменитой компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R: Тень Чернобыля
Украинский писатель Сергей Иванов не смог побороть ковид. Ему было 66 лет.
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