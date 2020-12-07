Жителям Австралии еще на три месяца запретили путешествия за границу и круизы. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает портал The New Daily со ссылкой на министра здравоохранения страны Грега Ханта. ..... К слову, во вторник в Австралии зарегистрировали лишь один местный случай заражения коронавирусом. Всего в стране сейчас болеют 42 человека. В Виктории, эпицентре эпидемии в Австралии, нет новых случаев заражения уже 39 дней. Всего с начала пандемии в стране заразились коронавирусом почти 28 тысяч человек, умерли 908.
Как сообщалось, после 112-дневного жесткого карантина, который завершился в конце октября, в Австралии не было зафиксировано ни одного случая коронавируса.
Позже ученые из Австралийского национального университета в Канберре заявили, что реальное число инфицированных коронавирусом COVID-19 по всему миру более чем в шесть раз выше, чем утверждает официальная статистика.
vetka написав:вот кого кого, а его вообще не жалко.
Причем здесь жалко или не жалко, сообщение было написано не для того, чтобы разжалобить кого-то. А как факт, что относительно молодой, здоровый, спортивный, обеспеченный человек, умер практически на ровном месте, ещё месяц назад строя какие-то свои планы на жизнь. От насморка, практически, как многие тут утверждают.
Я перехворів. Нікому не бажаю хворіти. Хвороба нагадала мені фільм Чужий,всередині не ти... А ті молдавани і пси які це насморком вважають - тупі болвани. Всім здоров"я.
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Помните прошлогоднюю историю с пожаром в одесском «отеле» «Токио-стар»? Неприятная история, девять постояльцев сгорело в том пожаре, который рано или поздно должен был случиться, учитывая, какие б*** условия там были. Владельца сгоревшего гадюшника, Вадима Черного, на суде прокляла старушка, потерявшая в пожаре дочь и внучку. Посмотрите видосик этого момента.
И вот те на: сегодня Черный скончался в одной из столичных клиник от осложнений, вызванных ковидом. Как говорится, забавно до дрожи.
О, уже не от ковида, а от "от осложнений, вызванных ковидом"? Классика Чуть позже, возможно, узнаем ещё какие-то подробности, которые покажут, что ковид вообще не при чём. Но всем на это уже будет наsрать
От тромбоза умер, как и все почти ковидники. Классика. Две недели с кислородом в реанимации, затем ИВЛ, впал в кому, через несколько дней умер. Месяц назад бегал по трассе Здоровья.
Это пример не бандюган или бандюган, он приведен в качестве примера жертвы коронавируса, которого лично знал и здоровался.
А тут устроили какую то моральную истерику, имхо. Как будто все кто умирают от ковида грешники, а безгрешники переносят ковид в бессимптомной форме.
Кстати персонаж умерший блестяще знал несколько языков, два высших образования, знал множество хайтечных технологий, известный блогер, и основатель нескольких СМИ, когда его назначили мэром Арциза перестроил процесс работы мэрии так, что оставил в мэрии только четыре человека персонала для сокращения траты бюджетных средств, сократив 90 процентов должностей, и мэрия в таком составе успешно при нём работала. Тут многим еще учиться и учиться до уровня некоторых бандюганов, имхо.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 08 гру, 2020 17:29, всього редагувалось 2 разів.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и российский Центр имени Гамалеи заявили, что выпуск готовой формы вакцины "Спутник V" на территории Украины уже наладила фармкомпания "Биолек". И что производственные мощности готовы. Если речь о том "Биолеке", информация о котором доступна в открытом доступе, то речь о харьковском фармацевтическом предприятии.
Российская сторона заявляет, что готова производить вакцину от коронавируса "Спутник V" в Украине и подать документы для ее регистрации.
Тот случай, когда не знаешь чего ждать в первую очередь - заявления МОЗа, твитта посольства США, заявления "ОПЗЖ" или обыска на "Биолеке".
freeze написав:Глава британского минздрава, присутствуя на начале процесса вакцинации, пообещал, что лето в 2021 году в Великобритании пройдет без COVID-ограничений.
Так і минуле літо в Британії було без обмежень А якщо серйозно то досить пару голосних заяв від перших вакцинованих про побічні еффекти або про не ефективність вакцини і всі ці голослівні заяви потерплять фіаско
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Кстати не раз тут сегодня упомянутый умерший с трубкой ИВЛ во рту одесский бизнесмен Вадим Черный, всего лишь два месяца назад в своём Фейсбуке написал :
Любопытно, когда по всему миру начнут сажать аферистов от коронавируса ? Уже вся статистика подтверждает очевидный с весны факт - никакой опасности коронавирус не представляет, цифры смертности раздуты.(с)
Ну, и там убедительно дальше раскладывал по полочкам, что коронавирус насморк издеваются над людьми, выкладки по цифрам давал. Прямо как некоторые здешние персонажи ))) Как говорится покойный был очень убедителен в своих выкладках. Он просто забыл, что человек смертен, плохо то, что он иногда и внезапно смертен, как сказал один известный герой в Мастере и Маргарите.