freeze написав:"В 1998 — 2002 годах — мэр города Арциза Одесской области (на момент избрания Черному было всего 26 лет). Во время пребывания на должности городского председателя Арциза полностью ликвидировал местный горисполком. Аппарат городского совета при нем состоял лишь из четырех человек." Кстати в 2011 году Чёрный был назначен главным в предприятии по управлению транспортом уже при Одесской мэрии. Тогда были непроходимые пробки, и Черный сделал то, что до него не делали. ..
Все вроде правильно, а у меня не сходится и не сходится...(с)(Жванецкий, светлая память) Такой замечательный руководитель, в мэрии великие дела вершил, а в какой-то гостинице не смог ничего сделать и люди погибли
А есть глубокая уверенность в вине Чёрного? Кроме того, что он был владельцем гостиницы?
freeze написав:"В 1998 — 2002 годах — мэр города Арциза Одесской области (на момент избрания Черному было всего 26 лет). Во время пребывания на должности городского председателя Арциза полностью ликвидировал местный горисполком. Аппарат городского совета при нем состоял лишь из четырех человек." Кстати в 2011 году Чёрный был назначен главным в предприятии по управлению транспортом уже при Одесской мэрии. Тогда были непроходимые пробки, и Черный сделал то, что до него не делали. ..
Все вроде правильно, а у меня не сходится и не сходится...(с)(Жванецкий, светлая память) Такой замечательный руководитель, в мэрии великие дела вершил, а в какой-то гостинице не смог ничего сделать и люди погибли
А есть глубокая уверенность в вине Чёрного? Кроме того, что он был владельцем гостиницы?
Гостиница принадлежала фирме, в которой Черный не работал и даже не был акционером этой фирмы. Как дальше было устроено я не знаю. Но система пожаротушения была сертифицирована пожарниками, каждый год ГСЧС продолжало сертификацию, пожарники ехали крайне долго от своей базы буквально в километре. Часть людей погибла, когда вокруг здания стояла толпа зевак, и пожарные размышляли, как организовать эвакуацию. В то время как Черный бегал между ними и орал, чтобы выводили людей. Затем он сел на лавочке возле отеля, и сидел до утра ждал прокуратуру. В то время как его компаньон в это время бежал через таможню. Затем экспертиза заявила о возможной вероятности поджога. Короче говоря после года судебных заседаний, несмотря на то, что дело было на высоком контроле, судья так и не дождался никаких доказательств и просто отпустил из СИЗО Черного, даже не под домашний арест, или под ночной домашний арест, и даже не взял с него личного поручительства, а просто отпустил домой
freeze написав:Глава британского минздрава, присутствуя на начале процесса вакцинации, пообещал, что лето в 2021 году в Великобритании пройдет без COVID-ограничений.
Так і минуле літо в Британії було без обмежень А якщо серйозно то досить пару голосних заяв від перших вакцинованих про побічні еффекти або про не ефективність вакцини і всі ці голослівні заяви потерплять фіаско
"досить пару голосних" фейков від перших невакцинованих. "голослівні заяви" - откуда такой вывод? Если вакцина действительно хотя бы примерно такая эффективная, как сообщают, и британцы сумеют хорошо организовать вакцинацию (что для них вполне реально), то никакого фиаско не будет.
vetka написав:вот кого кого, а его вообще не жалко.
Причем здесь жалко или не жалко, сообщение было написано не для того, чтобы разжалобить кого-то. А как факт, что относительно молодой, здоровый, спортивный, обеспеченный человек, умер практически на ровном месте, ещё месяц назад строя какие-то свои планы на жизнь. От насморка, практически, как многие тут утверждают.
теперь все будут умирать только от КОВИД А сколько молодых энергичных умерли от ВИЧ \ гепатита или еще какой гадости ? А разбилось на мотоциклах ? мораль - смотря как расставлять акценты и на что обращать внимание . "молодые" тоже умирают. И насколько у них все хорошо - вопрос, в 25 можно быть наркоманом \ алкоголиком и везти беспорядочный образ жизни утром нюхнуть кокса , вечером бухнуть и таблеточку экстези и в остальные тяжкие ..а так да молодой. Гипертония бывает в 30 !
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
freeze написав:А как факт, что относительно молодой, здоровый, спортивный, обеспеченный человек, умер практически на ровном месте, ещё месяц назад строя какие-то свои планы на жизнь.
В конце 90-х от рака умерла дочка коллеги, заканчивала школу. Количество умерших от рака в этом году больше чем количество умерших от ковида. Тут на форуме есть тема посвященная этому серьёзному заболеванию?
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
yama написав:еперь все будут умирать только от КОВИД А сколько молодых энергичных умерли от ВИЧ \ гепатита или еще какой гадости ?
За месяц до смерти те кому запланировано умереть от ВИЧ или гепатита, обычно уже никакие лежат в хосписе или не вставая с кровати под присмотром родственников дома, а не бегают по утрам на Трассе здоровья. В этом кардинальное отличие.
freeze написав:Гостиница принадлежала фирме, в которой Черный не работал и даже не был акционером этой фирмы. ... сел на лавочке возле отеля, и сидел до утра ждал прокуратуру. В то время как его компаньон в это время бежал через таможню.
Дело ясное, что дело темное. Ему не принадлежало и он там не работал, но сел в СИЗО... Солидарная ответственность за кого-то?
freeze написав:А как факт, что относительно молодой, здоровый, спортивный, обеспеченный человек, умер практически на ровном месте, ещё месяц назад строя какие-то свои планы на жизнь.
В конце 90-х от рака умерла дочка коллеги, заканчивала школу. Количество умерших от рака в этом году больше чем количество умерших от ковида. Тут на форуме есть тема посвященная этому серьёзному заболеванию?
Ковид это один вирус, а рак это более сотни самых разных по природе и причинам заболеваний, которые для своего удобства пересичные объединяют в одно якобы целое. Это если по году считать, то рак впереди, если последние месяцы, то рак - вся группа из сотни заболеваний - уже позади.