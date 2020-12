Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2399240024012402> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 91 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 30 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 39 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 19% 17 Всього голосів : 91 Додано: Вів 08 гру, 2020 21:19 Lady_N написав: freeze написав: "В 1998 — 2002 годах — мэр города Арциза Одесской области (на момент избрания Черному было всего 26 лет). Во время пребывания на должности городского председателя Арциза полностью ликвидировал местный горисполком. Аппарат городского совета при нем состоял лишь из четырех человек."

Кстати в 2011 году Чёрный был назначен главным в предприятии по управлению транспортом уже при Одесской мэрии. Тогда были непроходимые пробки, и Черный сделал то, что до него не делали. .. "В 1998 — 2002 годах — мэр города Арциза Одесской области (на момент избрания Черному было всего 26 лет). Во время пребывания на должности городского председателя Арциза полностью ликвидировал местный горисполком. Аппарат городского совета при нем состоял лишь из четырех человек."Кстати в 2011 году Чёрный был назначен главным в предприятии по управлению транспортом уже при Одесской мэрии. Тогда были непроходимые пробки, и Черный сделал то, что до него не делали. ..

Все вроде правильно, а у меня не сходится и не сходится...(с)(Жванецкий, светлая память)

Такой замечательный руководитель, в мэрии великие дела вершил, а в какой-то гостинице не смог ничего сделать и люди погибли Все вроде правильно, а у меня не сходится и не сходится...(с)(Жванецкий, светлая память)Такой замечательный руководитель, в мэрии великие дела вершил, а в какой-то гостинице не смог ничего сделать и люди погибли

А есть глубокая уверенность в вине Чёрного?

Кроме того, что он был владельцем гостиницы? А есть глубокая уверенность в вине Чёрного?Кроме того, что он был владельцем гостиницы? ЛАД 2 Повідомлень: 17902 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4620 раз. Подякували: 4321 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 21:23 Вкладчик1234 написав: ......

Пишут, что Медведчук будет разгонять зраду, типа "власть не даёт делать вакцину, т.к. госдеп запрещает" ......Пишут, что Медведчук будет разгонять зраду, типа "власть не даёт делать вакцину, т.к. госдеп запрещает"

Обязательно будет.

И "госдеп запрещает" недалеко от истины.

Хотя сегодня закупать Росс. вакцину, вероятно, действительно рановато. Стоит дождаться результатов испытаний и их опубликования. Обязательно будет.И "госдеп запрещает" недалеко от истины.Хотя сегодня закупать Росс. вакцину, вероятно, действительно рановато. Стоит дождаться результатов испытаний и их опубликования. ЛАД 2 Повідомлень: 17902 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4620 раз. Подякували: 4321 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 21:29 ЛАД написав: Lady_N написав: freeze написав: "В 1998 — 2002 годах — мэр города Арциза Одесской области (на момент избрания Черному было всего 26 лет). Во время пребывания на должности городского председателя Арциза полностью ликвидировал местный горисполком. Аппарат городского совета при нем состоял лишь из четырех человек."

Кстати в 2011 году Чёрный был назначен главным в предприятии по управлению транспортом уже при Одесской мэрии. Тогда были непроходимые пробки, и Черный сделал то, что до него не делали. .. "В 1998 — 2002 годах — мэр города Арциза Одесской области (на момент избрания Черному было всего 26 лет). Во время пребывания на должности городского председателя Арциза полностью ликвидировал местный горисполком. Аппарат городского совета при нем состоял лишь из четырех человек."Кстати в 2011 году Чёрный был назначен главным в предприятии по управлению транспортом уже при Одесской мэрии. Тогда были непроходимые пробки, и Черный сделал то, что до него не делали. ..

Все вроде правильно, а у меня не сходится и не сходится...(с)(Жванецкий, светлая память)

Такой замечательный руководитель, в мэрии великие дела вершил, а в какой-то гостинице не смог ничего сделать и люди погибли Все вроде правильно, а у меня не сходится и не сходится...(с)(Жванецкий, светлая память)Такой замечательный руководитель, в мэрии великие дела вершил, а в какой-то гостинице не смог ничего сделать и люди погибли

А есть глубокая уверенность в вине Чёрного?

Кроме того, что он был владельцем гостиницы? А есть глубокая уверенность в вине Чёрного?Кроме того, что он был владельцем гостиницы?



Гостиница принадлежала фирме, в которой Черный не работал и даже не был акционером этой фирмы. Как дальше было устроено я не знаю. Но система пожаротушения была сертифицирована пожарниками, каждый год ГСЧС продолжало сертификацию, пожарники ехали крайне долго от своей базы буквально в километре. Часть людей погибла, когда вокруг здания стояла толпа зевак, и пожарные размышляли, как организовать эвакуацию. В то время как Черный бегал между ними и орал, чтобы выводили людей.

Затем он сел на лавочке возле отеля, и сидел до утра ждал прокуратуру. В то время как его компаньон в это время бежал через таможню. Затем экспертиза заявила о возможной вероятности поджога.

Короче говоря после года судебных заседаний, несмотря на то, что дело было на высоком контроле, судья так и не дождался никаких доказательств и просто отпустил из СИЗО Черного, даже не под домашний арест, или под ночной домашний арест, и даже не взял с него личного поручительства, а просто отпустил домой Гостиница принадлежала фирме, в которой Черный не работал и даже не был акционером этой фирмы. Как дальше было устроено я не знаю. Но система пожаротушения была сертифицирована пожарниками, каждый год ГСЧС продолжало сертификацию, пожарники ехали крайне долго от своей базы буквально в километре. Часть людей погибла, когда вокруг здания стояла толпа зевак, и пожарные размышляли, как организовать эвакуацию. В то время как Черный бегал между ними и орал, чтобы выводили людей.Затем он сел на лавочке возле отеля, и сидел до утра ждал прокуратуру. В то время как его компаньон в это время бежал через таможню. Затем экспертиза заявила о возможной вероятности поджога.Короче говоря после года судебных заседаний, несмотря на то, что дело было на высоком контроле, судья так и не дождался никаких доказательств и просто отпустил из СИЗО Черного, даже не под домашний арест, или под ночной домашний арест, и даже не взял с него личного поручительства, а просто отпустил домой freeze 4 Повідомлень: 19390 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4637 раз. Подякували: 7380 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 21:32 Ukrainian написав: freeze написав: Глава британского минздрава, присутствуя на начале процесса вакцинации, пообещал, что лето в 2021 году в Великобритании пройдет без COVID-ограничений. Глава британского минздрава, присутствуя на начале процесса вакцинации, пообещал, что лето в 2021 году в Великобритании пройдет без COVID-ограничений.

Так і минуле літо в Британії було без обмежень

А якщо серйозно то досить пару голосних заяв від перших вакцинованих про побічні еффекти або про не ефективність вакцини і всі ці голослівні заяви потерплять фіаско Так і минуле літо в Британії було без обмеженьА якщо серйозно то досить пару голосних заяв від перших вакцинованих про побічні еффекти або про не ефективність вакцини і всі ці голослівні заяви потерплять фіаско

"досить пару голосних" фейков від перших невакцинованих.

" голослівні заяви" - откуда такой вывод? Если вакцина действительно хотя бы примерно такая эффективная, как сообщают, и британцы сумеют хорошо организовать вакцинацию (что для них вполне реально), то никакого фиаско не будет. "досить пару голосних" фейков від першихвакцинованих.заяви" - откуда такой вывод? Если вакцина действительно хотя бы примерно такая эффективная, как сообщают, и британцы сумеют хорошо организовать вакцинацию (что для них вполне реально), то никакого фиаско не будет. ЛАД 2 Повідомлень: 17902 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4620 раз. Подякували: 4321 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 21:40 freeze написав: vetka написав: вот кого кого, а его вообще не жалко.



Причем здесь жалко или не жалко, сообщение было написано не для того, чтобы разжалобить кого-то.

А как факт, что относительно молодой, здоровый, спортивный, обеспеченный человек, умер практически на ровном месте, ещё месяц назад строя какие-то свои планы на жизнь. От насморка, практически, как многие тут утверждают. Причем здесь жалко или не жалко, сообщение было написано не для того, чтобы разжалобить кого-то.А как факт, что относительно молодой, здоровый, спортивный, обеспеченный человек, умер практически на ровном месте, ещё месяц назад строя какие-то свои планы на жизнь. От насморка, практически, как многие тут утверждают.

теперь все будут умирать только от КОВИД А сколько молодых энергичных умерли от ВИЧ \ гепатита или еще какой гадости ? А разбилось на мотоциклах ? мораль - смотря как расставлять акценты и на что обращать внимание .

"молодые" тоже умирают. И насколько у них все хорошо - вопрос, в 25 можно быть наркоманом \ алкоголиком и везти беспорядочный образ жизни утром нюхнуть кокса , вечером бухнуть и таблеточку экстези и в остальные тяжкие ..а так да молодой. Гипертония бывает в 30 ! теперь все будут умирать только от КОВИДА сколько молодых энергичных умерли от ВИЧ \ гепатита или еще какой гадости ? А разбилось на мотоциклах ?мораль - смотря как расставлять акценты и на что обращать внимание ."молодые" тоже умирают. И насколько у них все хорошо - вопрос, в 25 можно быть наркоманом \ алкоголиком и везти беспорядочный образ жизни утром нюхнуть кокса , вечером бухнуть и таблеточку экстези и в остальные тяжкие ..а так да молодой. "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3102 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6150 раз. Подякували: 645 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 21:49 Re: Эпидемия коронавируса в мире freeze написав: А как факт, что относительно молодой, здоровый, спортивный, обеспеченный человек, умер практически на ровном месте, ещё месяц назад строя какие-то свои планы на жизнь. А как факт, что относительно молодой, здоровый, спортивный, обеспеченный человек, умер практически на ровном месте, ещё месяц назад строя какие-то свои планы на жизнь.

В конце 90-х от рака умерла дочка коллеги, заканчивала школу. Количество умерших от рака в этом году больше чем количество умерших от ковида. Тут на форуме есть тема посвященная этому серьёзному заболеванию? В конце 90-х от рака умерла дочка коллеги, заканчивала школу. Количество умерших от рака в этом году больше чем количество умерших от ковида. Тут на форуме есть тема посвященная этому серьёзному заболеванию?

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 2261 З нами з: 06.08.19 Подякував: 564 раз. Подякували: 335 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 21:50 yama написав: еперь все будут умирать только от КОВИД А сколько молодых энергичных умерли от ВИЧ \ гепатита или еще какой гадости ? еперь все будут умирать только от КОВИД А сколько молодых энергичных умерли от ВИЧ \ гепатита или еще какой гадости ?



За месяц до смерти те кому запланировано умереть от ВИЧ или гепатита, обычно уже никакие лежат в хосписе или не вставая с кровати под присмотром родственников дома, а не бегают по утрам на Трассе здоровья. В этом кардинальное отличие. За месяц до смерти те кому запланировано умереть от ВИЧ или гепатита, обычно уже никакие лежат в хосписе или не вставая с кровати под присмотром родственников дома, а не бегают по утрам на Трассе здоровья. В этом кардинальное отличие. freeze 4 Повідомлень: 19390 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4637 раз. Подякували: 7380 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 21:51 freeze написав: Гостиница принадлежала фирме, в которой Черный не работал и даже не был акционером этой фирмы.

... сел на лавочке возле отеля, и сидел до утра ждал прокуратуру. В то время как его компаньон в это время бежал через таможню. Гостиница принадлежала фирме, в которой Черный не работал и даже не был акционером этой фирмы.... сел на лавочке возле отеля, и сидел до утра ждал прокуратуру. В то время как его компаньон в это время бежал через таможню.

Дело ясное, что дело темное. Ему не принадлежало и он там не работал, но сел в СИЗО... Солидарная ответственность за кого-то? Дело ясное, что дело темное. Ему не принадлежало и он там не работал, но сел в СИЗО...Солидарная ответственность за кого-то? Lady_N

Повідомлень: 128 З нами з: 05.07.20 Подякував: 29 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 21:52 vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав: А как факт, что относительно молодой, здоровый, спортивный, обеспеченный человек, умер практически на ровном месте, ещё месяц назад строя какие-то свои планы на жизнь. А как факт, что относительно молодой, здоровый, спортивный, обеспеченный человек, умер практически на ровном месте, ещё месяц назад строя какие-то свои планы на жизнь.

В конце 90-х от рака умерла дочка коллеги, заканчивала школу. Количество умерших от рака в этом году больше чем количество умерших от ковида. Тут на форуме есть тема посвященная этому серьёзному заболеванию? В конце 90-х от рака умерла дочка коллеги, заканчивала школу. Количество умерших от рака в этом году больше чем количество умерших от ковида. Тут на форуме есть тема посвященная этому серьёзному заболеванию?



Ковид это один вирус, а рак это более сотни самых разных по природе и причинам заболеваний, которые для своего удобства пересичные объединяют в одно якобы целое.

Это если по году считать, то рак впереди, если последние месяцы, то рак - вся группа из сотни заболеваний - уже позади. Ковид это один вирус, а рак это более сотни самых разных по природе и причинам заболеваний, которые для своего удобства пересичные объединяют в одно якобы целое.Это если по году считать, то рак впереди, если последние месяцы, то рак - вся группа из сотни заболеваний - уже позади. freeze 4 Повідомлень: 19390 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4637 раз. Подякували: 7380 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 21:54 Re: Эпидемия коронавируса в мире freeze написав: Ковид это один вирус, а рак это более сотни самых разных по природе и причинам заболеваний, которые для своего удобства пересичные объединяют в одно якобы целое. Ковид это один вирус, а рак это более сотни самых разных по природе и причинам заболеваний, которые для своего удобства пересичные объединяют в одно якобы целое.

Так что, даже такая куча заболеваний не более важна чем ещё одно вирусное? Так что, даже такая куча заболеваний не более важна чем ещё одно вирусное?

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 2261 З нами з: 06.08.19 Подякував: 564 раз. Подякували: 335 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2399240024012402> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: wolt450 zРадио і 3 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 730 , 731 , 732

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7319 1692032

tobias Вів 08 гру, 2020 15:24