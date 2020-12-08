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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2399240024012402

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 91
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
30
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:За месяц до смерти те кому запланировано умереть от ВИЧ или гепатита, обычно уже никакие лежат в хосписе или не вставая с кровати под присмотром родственников дома, а не бегают по утрам на Трассе здоровья. В этом кардинальное отличие.

От сердечных заболеваний можно умереть вообще в течение минут. Тоесть даже недели, как у ковида не будет.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 22:01

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Ковид это один вирус, а рак это более сотни самых разных по природе и причинам заболеваний, которые для своего удобства пересичные объединяют в одно якобы целое.

Так что, даже такая куча заболеваний не более важна чем ещё одно вирусное?


А что важнее, чем тут тягаться, можно смело сказать, что у мужчины шанс умереть от рака простаты или от рака кожи на порядок как минимум меньше, чем от коронавируса на сегодня.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 22:05

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:За месяц до смерти те кому запланировано умереть от ВИЧ или гепатита, обычно уже никакие лежат в хосписе или не вставая с кровати под присмотром родственников дома, а не бегают по утрам на Трассе здоровья. В этом кардинальное отличие.

От сердечных заболеваний можно умереть вообще в течение минут. Тоесть даже недели, как у ковида не будет.


В большинстве сердечных заболеваний человек виноват сам лично перед собой, к сожалению, большинство всё годами делают, чтобы умереть от коронавируса - малая подвижность, излишне само лично наеденный вес, оттуда гипертония и атеросклероз, за которой человек лично сам не следит. Чему тут удивляться.
Само лично подготовленная смерть всегда имеет другое восприятие и проигрывает в общественном сознании насильственной фактически смерти, от того что кто-то против твоей воли заразил тебя и по факту пусть неумышленно, но убил.
freeze
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