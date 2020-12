Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 92 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 31 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 39 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 17 Всього голосів : 92 Додано: Вів 08 гру, 2020 21:55 Re: Эпидемия коронавируса в мире freeze написав: За месяц до смерти те кому запланировано умереть от ВИЧ или гепатита, обычно уже никакие лежат в хосписе или не вставая с кровати под присмотром родственников дома, а не бегают по утрам на Трассе здоровья. В этом кардинальное отличие. За месяц до смерти те кому запланировано умереть от ВИЧ или гепатита, обычно уже никакие лежат в хосписе или не вставая с кровати под присмотром родственников дома, а не бегают по утрам на Трассе здоровья. В этом кардинальное отличие.

От сердечных заболеваний можно умереть вообще в течение минут. Тоесть даже недели, как у ковида не будет.

vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав: Ковид это один вирус, а рак это более сотни самых разных по природе и причинам заболеваний, которые для своего удобства пересичные объединяют в одно якобы целое. Ковид это один вирус, а рак это более сотни самых разных по природе и причинам заболеваний, которые для своего удобства пересичные объединяют в одно якобы целое.

Так что, даже такая куча заболеваний не более важна чем ещё одно вирусное? Так что, даже такая куча заболеваний не более важна чем ещё одно вирусное?



В большинстве сердечных заболеваний человек виноват сам лично перед собой, к сожалению, большинство всё годами делают, чтобы умереть от сосудистых заболеваний - малая подвижность, излишне само лично наеденный вес, оттуда гипертония и атеросклероз, за которой человек лично сам не следит. Чему тут удивляться.

Само лично подготовленная смерть всегда имеет другое восприятие и проигрывает в общественном сознании насильственной фактически смерти, от того что кто-то против твоей воли заразил тебя и по факту пусть неумышленно, но убил.

отличное наблюдение. от сердца можно умереть в течение 4 минут, но я пока не слышал, чтобы кого-то заразили инфарктом. то же с инсультом, хотя там поболе 4 минут. с раком это возможно, но в очень лабораторных условиях, не в ресторане или в трамвае.



It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California

adeges Додано: Вів 08 гру, 2020 22:35 ЛАД написав: Lady_N написав: freeze написав: "В 1998 — 2002 годах — мэр города Арциза Одесской области (на момент избрания Черному было всего 26 лет). Во время пребывания на должности городского председателя Арциза полностью ликвидировал местный горисполком. Аппарат городского совета при нем состоял лишь из четырех человек."

Кстати в 2011 году Чёрный был назначен главным в предприятии по управлению транспортом уже при Одесской мэрии. Тогда были непроходимые пробки, и Черный сделал то, что до него не делали. ..

Все вроде правильно, а у меня не сходится и не сходится...(с)(Жванецкий, светлая память)

А есть глубокая уверенность в вине Чёрного?
Кроме того, что он был владельцем гостиницы?

А есть глубокая уверенность в вине Чёрного?

Tat_888 Додано: Вів 08 гру, 2020 22:45 Как надоели постоянные обращения к другим заболеваниям!

Рак, сердечно-сосудистые заболевания, астма и пр. радости тяжёлые заболевания и умирает от них много людей. Но, во-первых, как уже писал adeges, они не заразные.

Во-вторых, с ними борются. Ещё не победили, но это уже другой вопрос (хотя есть заметные успехи).

Рак, сердечно-сосудистые заболевания, астма и пр. радости тяжёлые заболевания и умирает от них много людей. Но, во-первых, как уже писал adeges, они не заразные.

Во-вторых, с ними борются. Ещё не победили, но это уже другой вопрос (хотя есть заметные успехи).

В-третьих, инфекционные болезни опаснее. Так же, как оружие массового поражения опаснее дубинки или копья. Хотя от дубинки или копья человек тоже может спокойно умереть. Почему-то в Первую мировую больше боялись газов, чем пулемётов, хотя от последних погибло больше людей. И запретили именно газы, а не пулемёты.



ЛАД Додано: Вів 08 гру, 2020 23:06

Любопытный график - показывает, сколько доз антиковидных вакцин на каждого гражданина забронировано правительствами стран:

С одной стороны - на лицо экономический дарвинизм. С другой - хорошо видно место ООН-овских программ, включая Covax, на которую так уповают наши дурачки.

Ведь, по сути, что такое вакцинация в 2021-м - это возможность вернуться к business as usual с 2022-го (не говоря уже про спасенные жизни). А мы - снова ушами хлопаем...

PS: зачем бронировать больше одной в условиях продолжающихся испытаний, надеюсь, объяснять не нужно

PPS: Libo, покажи украинцев внутри "золотого миллиарда" - ты частенько любишь бобы разводить на эту тему

Вполне возможно, что и так.

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ukrainian Додано: Вів 08 гру, 2020 23:20 zРадио написав: Любопытный график Любопытный график

Да, и плюс еще это указывает на очередную кончину ООН, где столько трещали о справедливом и равномерном по странам распределении вакцины.

hxbbgaf







С одной стороны - на лицо экономический дарвинизм. С другой - хорошо видно место ООН-овских программ, включая Covax, на которую так уповают наши дурачки.



Ведь, по сути, что такое вакцинация в 2021-м - это возможность вернуться к business as usual с 2022-го (не говоря уже про спасенные жизни). А мы - снова ушами хлопаем...



PS: зачем бронировать больше одной в условиях продолжающихся испытаний, надеюсь, объяснять не нужно



PPS: Libo, покажи украинцев внутри "золотого миллиарда" - ты частенько любишь бобы разводить на эту тему Любопытный график - показывает, сколько доз антиковидных вакцин на каждого гражданина забронировано правительствами стран:С одной стороны - на лицо экономический дарвинизм. С другой - хорошо видно место ООН-овских программ, включая Covax, на которую так уповают наши дурачки.Ведь, по сути, что такое вакцинация в 2021-м - это возможность вернуться к business as usual с 2022-го (не говоря уже про спасенные жизни). А мы - снова ушами хлопаем...PS: зачем бронировать больше одной в условиях продолжающихся испытаний, надеюсь, объяснять не нужноPPS:, покажи украинцев внутри "золотого миллиарда" - ты частенько любишь бобы разводить на эту тему zРадио

Повідомлень: 8669 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1613 раз. Подякували: 3620 раз. Профіль 11 5 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 23:19 zРадио

Так а толку в штатах тільки 56% погоджуються на вакцинацію, до того ж одне діло говорити в телефонних опитуваннях а інше двічі з інтервалом 3-4 тижні піти на укол. Тому в штатах можуть бронювати хоч по 10 доз на громадяна але буде за успіх якщо хоча б половину вакцинують Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9345 З нами з: 18.06.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 648 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 23:20 zРадио написав: Любопытный график Любопытный график

