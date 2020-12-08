От сердечных заболеваний можно умереть вообще в течение минут. Тоесть даже недели, как у ковида не будет.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 21:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
От сердечных заболеваний можно умереть вообще в течение минут. Тоесть даже недели, как у ковида не будет.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 08 гру, 2020 22:01
А что важнее, чем тут тягаться, можно смело сказать, что у мужчины шанс умереть от рака простаты или от рака кожи на порядок как минимум меньше, чем от коронавируса на сегодня.
Додано: Вів 08 гру, 2020 22:05
В большинстве сердечных заболеваний человек виноват сам лично перед собой, к сожалению, большинство всё годами делают, чтобы умереть от сосудистых заболеваний - малая подвижность, излишне само лично наеденный вес, оттуда гипертония и атеросклероз, за которой человек лично сам не следит. Чему тут удивляться.
Само лично подготовленная смерть всегда имеет другое восприятие и проигрывает в общественном сознании насильственной фактически смерти, от того что кто-то против твоей воли заразил тебя и по факту пусть неумышленно, но убил.
"Всего" 15 человек погибло на украинском лайнере в Иране, но количество их упоминаний в СМИ и интернете было в тысячи раз больше, чем по поводу нескольких десятков тысяч умерших в этом месяце от всех других причин вместе взятых. Такова жизнь.
Додано: Вів 08 гру, 2020 22:16
отличное наблюдение. от сердца можно умереть в течение 4 минут, но я пока не слышал, чтобы кого-то заразили инфарктом. то же с инсультом, хотя там поболе 4 минут. с раком это возможно, но в очень лабораторных условиях, не в ресторане или в трамвае.
вич очень трудно подхватить даже в стоматологии - неустойчивый вирус в окружающей среде. плюс на антивирусных люди живут десятилетиями. гепатит С существенно более вероятен, но его сейчас с вероятностью 95% вылечивают, плюс не леченных он убъет через несколько десятков лет.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Вів 08 гру, 2020 22:35
Мой опыт работы с такими "бизнесменами"подсказывает,что владелец ночлежки (а назвать этот сарай гостиницей сложно) с большой долей вероятности говорил директору: "расходы минимизировать! огнетушители заправлять?-не фиг,висят для видимости и ладно;запасные выходы?-лучше еще один номер сделать;проводку и пожарную сигнализацию проверять?нефиг дармоедов кормить,это лишние расходы" Т.е. ,по всей видимости, пожарную безопасность владельцы гостиницы "рационализировали" так же,как Арцизский горсовет.
Додано: Вів 08 гру, 2020 22:45
Как надоели постоянные обращения к другим заболеваниям!
Рак, сердечно-сосудистые заболевания, астма и пр. радости тяжёлые заболевания и умирает от них много людей. Но, во-первых, как уже писал adeges, они не заразные.
Во-вторых, с ними борются. Ещё не победили, но это уже другой вопрос (хотя есть заметные успехи).
В-третьих, инфекционные болезни опаснее. Так же, как оружие массового поражения опаснее дубинки или копья. Хотя от дубинки или копья человек тоже может спокойно умереть. Почему-то в Первую мировую больше боялись газов, чем пулемётов, хотя от последних погибло больше людей. И запретили именно газы, а не пулемёты.
P.s. В недавнем интервью Гордону Макаревич говорил о 80% дураков. Гордон, правда, засомневался и спросил не 90 ли, на что Макар ответил, что он не пересчитывал.
Додано: Вів 08 гру, 2020 22:58
Вполне возможно, что и так.
Но многие требования пожарной безопасности помогают так же, как и некоторые применяемые сейчас "карантинные" меры и были введены из тех же соображений (для имитации реакции на пожары).
Длинные узкие коридоры со множеством комнат и некоторые стройматериалы запросто сводят на нет наличие паршивеньких огнетушителей, которые положено иметь в гостинице.
Насколько понимаю, причины пожара так и не установлены, а обвинить владельцев в нарушении правил проще всего. Тогда виноваты 1-2 человека, а не какие-то причины, требующие серьёзных и затратных мер.
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:06
Любопытный график - показывает, сколько доз антиковидных вакцин на каждого гражданина забронировано правительствами стран:
С одной стороны - на лицо экономический дарвинизм. С другой - хорошо видно место ООН-овских программ, включая Covax, на которую так уповают наши дурачки.
Ведь, по сути, что такое вакцинация в 2021-м - это возможность вернуться к business as usual с 2022-го (не говоря уже про спасенные жизни). А мы - снова ушами хлопаем...
PS: зачем бронировать больше одной в условиях продолжающихся испытаний, надеюсь, объяснять не нужно
PPS: Libo, покажи украинцев внутри "золотого миллиарда" - ты частенько любишь бобы разводить на эту тему
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:19
zРадио
Так а толку в штатах тільки 56% погоджуються на вакцинацію, до того ж одне діло говорити в телефонних опитуваннях а інше двічі з інтервалом 3-4 тижні піти на укол. Тому в штатах можуть бронювати хоч по 10 доз на громадяна але буде за успіх якщо хоча б половину вакцинують
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:20
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