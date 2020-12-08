Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2400240124022403 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 92 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 31 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 39 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 17 Всього голосів : 92 Додано: Вів 08 гру, 2020 23:20 zРадио написав: Любопытный график - показывает, сколько доз антиковидных вакцин на каждого гражданина забронировано правительствами стран:... Любопытный график - показывает, сколько доз антиковидных вакцин на каждого гражданина забронировано правительствами стран:...

Красивая картинка, информативная.



zРадио написав: .. А мы - снова ушами хлопаем... .. А мы - снова ушами хлопаем...

Не мы, а наше правительство.





zРадио написав: покажи украинцев внутри "золотого миллиарда" .. покажи украинцев внутри "золотого миллиарда" ..

В первой четверке указанных стран украинцев немало, порадуемся за них. Красивая картинка, информативная.Не мы, а наше правительство.В первой четверке указанных стран украинцев немало, порадуемся за них. Lady_N

Повідомлень: 129 З нами з: 05.07.20 Подякував: 30 раз. Подякували: 29 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 23:28 Ukrainian написав: zРадио

Так а толку в штатах тільки 56% погоджуються на вакцинацію, до того ж одне діло говорити в телефонних опитуваннях а інше двічі з інтервалом 3-4 тижні піти на укол. Тому в штатах можуть бронювати хоч по 10 доз на громадяна але буде за успіх якщо хоча б половину вакцинують Так а толку в штатах тільки 56% погоджуються на вакцинацію, до того ж одне діло говорити в телефонних опитуваннях а інше двічі з інтервалом 3-4 тижні піти на укол. Тому в штатах можуть бронювати хоч по 10 доз на громадяна але буде за успіх якщо хоча б половину вакцинують



56% - эт очень много, поверь. И более, чем достаточно, для популяционного иммунитета с учетом переболевших.



Я как-то приводил здесь опрос крупнейшего нашего новостного сайта - всего треть готова 56% - эт очень много, поверь. И более, чем достаточно, для популяционного иммунитета с учетом переболевших.Я как-то приводил здесь опрос крупнейшего нашего новостного сайта - всего треть готова zРадио

Повідомлень: 8669 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1613 раз. Подякували: 3620 раз. Профіль 11 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 23:31 freeze написав: В большинстве сердечных заболеваний человек виноват сам лично перед собой, к сожалению, большинство всё годами делают, чтобы умереть от сосудистых заболеваний - малая подвижность, излишне само лично наеденный вес, оттуда гипертония и атеросклероз, за которой человек лично сам не следит. Чему тут удивляться.

В большинстве сердечных заболеваний человек виноват сам лично перед собой, к сожалению, большинство всё годами делают, чтобы умереть от сосудистых заболеваний - малая подвижность, излишне само лично наеденный вес, оттуда гипертония и атеросклероз, за которой человек лично сам не следит. Чему тут удивляться.

Не всегда, не надо писать чушь. Мой папа был 80-85 кг при весе 1.80, не пил, не курил, работал почти до последнего, любил гулять на свежем воздухе, имел аритмию и ИХС, был инфаркт.

Сосед сверху, вообще, худой был, наверное, килограмм 60-65, все время долбался по дому, ни минуты не сидел, умер от сердца. Снизу молодой парень, тоже худой был, остановилось сердце.

Нервы - да, такая у нас страна, нервомотание превратилось в вирус, с самого детства, в садике, в школе из каждой оценки делают трагедию вселенского масштаба, доводят детей до слез, потом кучи экзаменов, вся эта чушь никак не пригодится в жизни, но нервы выматываются, потом самодуры на работе, где каждая закомплексованная швабра мнит себя большим начальником, в итоге это все передается и создается такая атмосфера, где все друг другу мотают нервы. Не говоря об уровне медицины, куда просто никто не хочет обращаться, потому что имеют очень неприятный опыт - только мафия, коррупция и безнадега, и уровне пенсий (2-3 тысячи гривен, на которые не разгуляешься). Не всегда, не надо писать чушь. Мой папа был 80-85 кг при весе 1.80, не пил, не курил, работал почти до последнего, любил гулять на свежем воздухе, имел аритмию и ИХС, был инфаркт.Сосед сверху, вообще, худой был, наверное, килограмм 60-65, все время долбался по дому, ни минуты не сидел, умер от сердца. Снизу молодой парень, тоже худой был, остановилось сердце.Нервы - да, такая у нас страна, нервомотание превратилось в вирус, с самого детства, в садике, в школе из каждой оценки делают трагедию вселенского масштаба, доводят детей до слез, потом кучи экзаменов, вся эта чушь никак не пригодится в жизни, но нервы выматываются, потом самодуры на работе, где каждая закомплексованная швабра мнит себя большим начальником, в итоге это все передается и создается такая атмосфера, где все друг другу мотают нервы. Не говоря об уровне медицины, куда просто никто не хочет обращаться, потому что имеют очень неприятный опыт - только мафия, коррупция и безнадега, и уровне пенсий (2-3 тысячи гривен, на которые не разгуляешься). hxbbgaf Повідомлень: 21884 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1602 раз. Подякували: 2271 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 23:34 freeze написав: чем тут тягаться, можно смело сказать, что у мужчины шанс умереть от рака простаты или от рака кожи на порядок как минимум меньше, чем от коронавируса на сегодня. чем тут тягаться, можно смело сказать, что у мужчины шанс умереть от рака простаты или от рака кожи на порядок как минимум меньше, чем от коронавируса на сегодня.

при условии соблюдения рекомендации доктора Комаровского

хороший доктор - плохого не посоветует при условии соблюдения рекомендации доктора Комаровскогохороший доктор - плохого не посоветует "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3103 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6155 раз. Подякували: 645 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2400240124022403 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Автор77 yama і 3 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 730 , 731 , 732

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7319 1692182

tobias Вів 08 гру, 2020 15:24