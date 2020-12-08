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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2400240124022403

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 92
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 23:20

  zРадио написав:Любопытный график - показывает, сколько доз антиковидных вакцин на каждого гражданина забронировано правительствами стран:...

Красивая картинка, информативная.

  zРадио написав:.. А мы - снова ушами хлопаем...

Не мы, а наше правительство.


  zРадио написав: покажи украинцев внутри "золотого миллиарда" ..

В первой четверке указанных стран украинцев немало, порадуемся за них. 8)
Lady_N
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 23:28

  Ukrainian написав:zРадио
Так а толку в штатах тільки 56% погоджуються на вакцинацію, до того ж одне діло говорити в телефонних опитуваннях а інше двічі з інтервалом 3-4 тижні піти на укол. Тому в штатах можуть бронювати хоч по 10 доз на громадяна але буде за успіх якщо хоча б половину вакцинують


56% - эт очень много, поверь. И более, чем достаточно, для популяционного иммунитета с учетом переболевших.

Я как-то приводил здесь опрос крупнейшего нашего новостного сайта - всего треть готова
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 23:31

  freeze написав:В большинстве сердечных заболеваний человек виноват сам лично перед собой, к сожалению, большинство всё годами делают, чтобы умереть от сосудистых заболеваний - малая подвижность, излишне само лично наеденный вес, оттуда гипертония и атеросклероз, за которой человек лично сам не следит. Чему тут удивляться.

Не всегда, не надо писать чушь. Мой папа был 80-85 кг при весе 1.80, не пил, не курил, работал почти до последнего, любил гулять на свежем воздухе, имел аритмию и ИХС, был инфаркт.
Сосед сверху, вообще, худой был, наверное, килограмм 60-65, все время долбался по дому, ни минуты не сидел, умер от сердца. Снизу молодой парень, тоже худой был, остановилось сердце.
Нервы - да, такая у нас страна, нервомотание превратилось в вирус, с самого детства, в садике, в школе из каждой оценки делают трагедию вселенского масштаба, доводят детей до слез, потом кучи экзаменов, вся эта чушь никак не пригодится в жизни, но нервы выматываются, потом самодуры на работе, где каждая закомплексованная швабра мнит себя большим начальником, в итоге это все передается и создается такая атмосфера, где все друг другу мотают нервы. Не говоря об уровне медицины, куда просто никто не хочет обращаться, потому что имеют очень неприятный опыт - только мафия, коррупция и безнадега, и уровне пенсий (2-3 тысячи гривен, на которые не разгуляешься).
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 23:34

  freeze написав:чем тут тягаться, можно смело сказать, что у мужчины шанс умереть от рака простаты или от рака кожи на порядок как минимум меньше, чем от коронавируса на сегодня.

при условии соблюдения рекомендации доктора Комаровского Зображення
хороший доктор - плохого не посоветует
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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