Красивая картинка, информативная.
Не мы, а наше правительство.
В первой четверке указанных стран украинцев немало, порадуемся за них.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:20
Красивая картинка, информативная.
Не мы, а наше правительство.
В первой четверке указанных стран украинцев немало, порадуемся за них.
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:28
56% - эт очень много, поверь. И более, чем достаточно, для популяционного иммунитета с учетом переболевших.
Я как-то приводил здесь опрос крупнейшего нашего новостного сайта - всего треть готова
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:31
Не всегда, не надо писать чушь. Мой папа был 80-85 кг при весе 1.80, не пил, не курил, работал почти до последнего, любил гулять на свежем воздухе, имел аритмию и ИХС, был инфаркт.
Сосед сверху, вообще, худой был, наверное, килограмм 60-65, все время долбался по дому, ни минуты не сидел, умер от сердца. Снизу молодой парень, тоже худой был, остановилось сердце.
Нервы - да, такая у нас страна, нервомотание превратилось в вирус, с самого детства, в садике, в школе из каждой оценки делают трагедию вселенского масштаба, доводят детей до слез, потом кучи экзаменов, вся эта чушь никак не пригодится в жизни, но нервы выматываются, потом самодуры на работе, где каждая закомплексованная швабра мнит себя большим начальником, в итоге это все передается и создается такая атмосфера, где все друг другу мотают нервы. Не говоря об уровне медицины, куда просто никто не хочет обращаться, потому что имеют очень неприятный опыт - только мафия, коррупция и безнадега, и уровне пенсий (2-3 тысячи гривен, на которые не разгуляешься).
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:34
при условии соблюдения рекомендации доктора Комаровского
хороший доктор - плохого не посоветует
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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