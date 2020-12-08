Красивая картинка, информативная.
Не мы, а наше правительство.
В первой четверке указанных стран украинцев немало, порадуемся за них.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:20
Красивая картинка, информативная.
Не мы, а наше правительство.
В первой четверке указанных стран украинцев немало, порадуемся за них.
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:28
56% - эт очень много, поверь. И более, чем достаточно, для популяционного иммунитета с учетом переболевших.
Я как-то приводил здесь опрос крупнейшего нашего новостного сайта - всего треть готова
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:31
Не всегда, не надо писать чушь. Мой папа был 80-85 кг при весе 1.80, не пил, не курил, работал почти до последнего, любил гулять на свежем воздухе, имел аритмию и ИХС, был инфаркт, умер от этого гребаного вируса.
Сосед сверху, вообще, худой был, наверное, килограмм 60-65, все время долбался по дому, ни минуты не сидел, умер от сердца. Другой сосед молодой парень, тоже худой был, остановилось сердце.
Нервы - да, такая у нас страна, нервомотание превратилось в вирус, с самого детства, в садике, в школе из каждой оценки делают трагедию вселенского масштаба, доводят детей до слез, потом кучи экзаменов, вся эта чушь никак не пригодится в жизни, но нервы выматываются, потом самодуры на работе, где каждая закомплексованная швабра мнит себя большим начальником, в итоге это все передается и создается такая атмосфера, где все друг другу мотают нервы. Не говоря об уровне медицины, куда просто никто не хочет обращаться, потому что имеют очень неприятный опыт - только мафия, коррупция и безнадега, и уровне пенсий (2-3 тысячи гривен, на которые не разгуляешься).
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 08 гру, 2020 23:39, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:34
при условии соблюдения рекомендации доктора Комаровского
хороший доктор - плохого не посоветует
ЗЫ пару лет назад ушел из жизни мой знакомый от рака кожи в 58 лет , в этом году от рака еще один в 60, курили правда оба много ...светлая память "Дяде" Леше и Андрею ...пока никто из знакомых не умер от КОВИД
Востаннє редагувалось yama в Вів 08 гру, 2020 23:42, всього редагувалось 2 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:38
Ну якщо вірити їх головному епідеміологу потрібно мінімум 70% імунних
Я наприклад не в групі ризику і з вакцинацією поспішати не буду, дочекають спочатку результатів чи вона працює насправді і як довго триває імунітет, чи буду я заразним навіть після вакцинації (стерильність імунітету)і чи має негативні еффекти в масовому масштабі (мільйони а не тисячі як в дослідах).
Востаннє редагувалось Ukrainian в Вів 08 гру, 2020 23:41, всього редагувалось 1 раз.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:39
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:42
Сомневаюсь, что доктор Комаровский говорил такое. Сейчас разные глупые мэмы лепят каждый на коленке.
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:44
говорил но видео искать не буду это было в начале его выпусков "новостей" это много надо пересматривать что бы найти у меня скриншот за 8 февраля 2020 ( ну тут надо смотреть с 5-ого наверное) , это не мем
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:46
Для точности:
Больше читайте здесь:
Попадались результаты опроса в Великобритании - собираются вакцинироваться 85%.
Что касается наших заказов вакцин. Тут 2 момента.
1. Не раз уже писал, у нас ситуация: "Денег нет, но вы держитесь".
2. Был очень старый анекдот о неуловимом ковбое Джо. Не потому он неуловимый, что никто поймать не может, а потому, что он никому не нужен. Примерно, как и мы - если даже будем заказывать (заказывали?), нас поставят куда-то в конец очереди и уж точно позади тех, кто на Вашей картинке.
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:48
Вы наверное попутали простатит с раком простаты. Простатит так профилактируют, а вот насчёт рака простаты это не при чём, имхо. В том возрасте, когда обычно возникает рак простаты про 21 раз в месяц обычно имеют в виду только анекдот - Сосед сказал, так и ты тоже говори.
|