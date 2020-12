Додано: Вів 08 гру, 2020 23:58

ЛАД написав: Ukrainian написав: ......

Я наприклад не в групі ризику і з вакцинацією поспішати не буду, дочекають спочатку результатів чи вона працює насправді і як довго триває імунітет, чи буду я заразним навіть після вакцинації (стерильність імунітету)і чи має негативні еффекти в масовому масштабі (мільйони а не тисячі як в дослідах). ......Я наприклад не в групі ризику і з вакцинацією поспішати не буду, дочекають спочатку результатів чи вона працює насправді і як довго триває імунітет, чи буду я заразним навіть після вакцинації (стерильність імунітету)і чи має негативні еффекти в масовому масштабі (мільйони а не тисячі як в дослідах).

Украинец остаётся украинцем, даже если он переехал в Канаду. Украинец остаётся украинцем, даже если он переехал в Канаду.



Интересно в целом. Что известно точно. Что от ковида можно умереть с достаточно приличной вероятностью, стать инвалидом и прочие прелести. Испытанные на 50+млн человек. И проявляющиеся с первой сотни заболевших. А вот про прививки привилось уже тысяч 50 в разных вакцинах, и пару умерло, что в принципе и должно было произойти по статистике. Но нет, год нужно ждать под риском испытать реальный риск вируса, вместо гипотетического от вакцины. Интересно в целом. Что известно точно. Что от ковида можно умереть с достаточно приличной вероятностью, стать инвалидом и прочие прелести. Испытанные на 50+млн человек. И проявляющиеся с первой сотни заболевших. А вот про прививки привилось уже тысяч 50 в разных вакцинах, и пару умерло, что в принципе и должно было произойти по статистике. Но нет, год нужно ждать под риском испытать реальный риск вируса, вместо гипотетического от вакцины.

