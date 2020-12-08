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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:51
Ukrainian написав:
......
Я наприклад не в групі ризику і з вакцинацією поспішати не буду, дочекають спочатку результатів чи вона працює насправді і як довго триває імунітет, чи буду я заразним навіть після вакцинації (стерильність імунітету)і чи має негативні еффекти в масовому масштабі (мільйони а не тисячі як в дослідах).
Украинец остаётся украинцем, даже если он переехал в Канаду.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 23:58
ЛАД написав: Ukrainian написав:
......
Я наприклад не в групі ризику і з вакцинацією поспішати не буду, дочекають спочатку результатів чи вона працює насправді і як довго триває імунітет, чи буду я заразним навіть після вакцинації (стерильність імунітету)і чи має негативні еффекти в масовому масштабі (мільйони а не тисячі як в дослідах).
Украинец остаётся украинцем, даже если он переехал в Канаду.
Интересно в целом. Что известно точно. Что от ковида можно умереть с достаточно приличной вероятностью, стать инвалидом и прочие прелести. Испытанные на 50+млн человек. И проявляющиеся с первой сотни заболевших. А вот про прививки привилось уже тысяч 50 в разных вакцинах, и пару умерло, что в принципе и должно было произойти по статистике. Но нет, год нужно ждать под риском испытать реальный риск вируса, вместо гипотетического от вакцины.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Вів 08 гру, 2020 23:59
yama написав:
.....
говорил
но видео искать не буду это было в начале его выпусков "новостей" это много надо пересматривать что бы найти у меня скриншот за 8 февраля 2020 ( ну тут надо смотреть с 5-ого наверное) , это не мем
Возможно, и не мем, но тогда шутка.
Сомневаюсь, что найдется сколько-нибудь заметное количество мужчин, выдерживающих такие нормы не на словах.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 00:01
Україна проводитиме вакцинацію від COVID-19 в три етапи: стали відомі подробиці
Перший етап.
Коли Україна матиме вакцину у кількості не більше 10% від населення країни.
Вакцину отримають:
медпрацівники;
військові, які беруть участь в операції Об'єднаних сил;
працівники соціальної сфери;
мешканці та персонал спецзакладів (інтернатів, будинків для літніх тощо).
Другий етап.
Коли кількість вакцин буде від 11% до 20% від кількості населення.
Вакцину отримають:
люди у групі ризику (хворі від 60 років);
працівники закладів освіти;
працівники силових структур та МЗС;
ув'язнені та арештовані;
персонал місць обмеження волі та слідчих ізоляторів.
Третій етап.
Коли Україна буде забезпечена вакциною від коронавірусу у кількості 21-50% від кількості населення:
вакцинувати будуть хворих від 18 до 59 років та інші категорії населення та професійні групи, які мають високий ризик підхопити вірус.
Короче говоря в ближайшие год или два пересичный без хронических заболеваний вряд ли сможет просто пойти в аптеку и купить вакцину, разве только по спецпрограмме "Три цены")
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Додано: Сер 09 гру, 2020 00:02
adeges написав:
Но нет, год нужно ждать под риском испытать реальный риск вируса, вместо гипотетического от вакцины.
Поки що реальний ризик серед молодих людей без хронічних хвороб та без надмірної ваги це втрата смаку на нюху ну і ще кожного третього пару днів по температурити може; і все. Тобто від грипу та простуди дискомфорту може бути більше і довше.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Сер 09 гру, 2020 00:03
adeges написав:
.....
Но нет, год нужно ждать под риском испытать реальный риск вируса, вместо гипотетического от вакцины.
А чего ж не ждать: "Я не в группе риска". Авось проскочит. А, может, бессимптомно или в лёгкой форме. Ну, кого-то, может, заражу, подумаешь это ж не моя проблема.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 00:06
Ukrainian написав: adeges написав:
Но нет, год нужно ждать под риском испытать реальный риск вируса, вместо гипотетического от вакцины.
Поки що реальний ризик серед молодих людей без хронічних хвороб та без надмірної ваги це втрата смаку на нюху ну і ще кожного третього пару днів по температурити може; і все. Тобто від грипу та простуди дискомфорту може бути більше і довше.
Тот факт, что вы думаете только о себе, это достаточно печально. Вы можете просто кого-то убить из своих соседей или более возрастных знакомых или родственников, смертельно заразив их вирусом, а потом пойти спокойно и жить дальше с этим как ни в чём не бывало. Эгоизм. Иногда люди даже свои жизни жертвуют спасая других на пожаре, на воде, в катастрофах, хотя и не все, конечно, многие прячутся.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 00:09
freeze написав:
Україна проводитиме вакцинацію від COVID-19 в три етапи: стали відомі подробиці
Перший етап.
Коли Україна матиме вакцину у кількості не більше 10% від населення країни.
Вакцину отримають:
медпрацівники;
військові, які беруть участь в операції Об'єднаних сил;
працівники соціальної сфери;
мешканці та персонал спецзакладів (інтернатів, будинків для літніх тощо).
Другий етап.
Коли кількість вакцин буде від 11% до 20% від кількості населення.
Вакцину отримають:
люди у групі ризику (хворі від 60 років);
працівники закладів освіти;
працівники силових структур та МЗС;
ув'язнені та арештовані;
персонал місць обмеження волі та слідчих ізоляторів.
Третій етап.
Коли Україна буде забезпечена вакциною від коронавірусу у кількості 21-50% від кількості населення:
вакцинувати будуть хворих від 18 до 59 років та інші категорії населення та професійні групи, які мають високий ризик підхопити вірус.
Короче говоря в ближайшие год или два пересичный без хронических заболеваний вряд ли сможет просто пойти в аптеку и купить вакцину, разве только по спецпрограмме "Три цены")
Судя по всему, третий этап тоже наступит нескоро.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 00:10
freeze написав:
Україна проводитиме вакцинацію від COVID-19 в три етапи: стали відомі подробиці
Забыли про работников торговли, а у них максимальный риск заразиться и стать суперраспространителями.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 00:16
Школы открывать не надо было. Это было бы самое простое и самое эффективное. Да, что тут говорить, дурь с самого первого дня - еще с Санжар и скалецкой и с полного закрытия, когда еще и вируса почти не было, закрытия парков какого-то черта, но при этом десятков самолетов со стран, где вирус был уже в разгаре. Такое впечатление, что все делалось специально, чтоб нас стало меньше.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Сер 09 гру, 2020 00:16, всього редагувалось 1 раз.
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