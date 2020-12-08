Это их проблемы.
С точки зрения государства малоценный контингент.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 00:16
Додано: Сер 09 гру, 2020 00:19
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Якщо вони в групі ризику то будуть вакцинуватись, не бачу проблеми.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Сер 09 гру, 2020 00:19
чем украина выгодно отличается от загнивающего запада, то это тем, что за деньги вопросы с доступом к врачам решаются на ура. то же будет с вакциной. думаю конечно не "три цены", а все 10, но это все лишь ценник. вакцина будет доступной, физически
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 09 гру, 2020 00:28
я давно заметил, что проблемы есть только у людей с совестью. их всегда мало. точнее очень мало. это те, кто не паркуются на пешеходных переходах, во втором ряду, на двух парковочных местах, на парковочном месте для инвалидов, на трамвайных путях, не плюют в подъезде, не бросают мусор на землю, не включают перфоратор в 9 утра в воскресенье, не опираются о тебя у прилавка и в очереди в кассу, не лезут без очереди и не делают много других непонятных нормальным людям вещей
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 09 гру, 2020 00:35
Меня уже контора пригласила на зимние квартиры вакцинироваться. Ukrainian мудрую вещь говорит. Спешка нужна при ловле блох. А мы пока посмотрим. Отгуляем сначала Миколая, потом папское Рождество, потом отбухаем старый и встретим Новый год, потом в Диканьку на вареники в ночь перед нашим Рождеством, а вот уже потом просмотрим прессу, как по всей планете встретили НГ уже вакцинированные. И вот если все ок, будем уже собираться и мы на зимние квартиры и на вакцинацию.
Учтите фактор воздержания, когда, например, в армии вакцинируют на Африку от разной чумы, потом 10-14 дней бухать не разрешают.
И только не переживайте, пока все праздничное выйдет из нашего организма, этой вакцины будет уже кругом валом. Праздничное время летит быстро.
Додано: Сер 09 гру, 2020 00:59
лкоголь подавляет иммунитет, поэтому прием спиртного может негативно сказаться на эффективности вакцинации, однако небольшая доза алкоголя не может сделать прививку бесполезной. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
«Алкоголь совершенно точно является иммуносупрессором. То есть пить во время вакцинации — неправильно, — сказала Баранова. — Часто бывает, что люди в течение года воздерживаются, а потом на праздники наверстывают. Это неправильное поведение. Но если в рамках обычного социального распития — то ничего страшного не случится».
Типа не больше одного стакана можно ...
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