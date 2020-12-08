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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2402240324042405

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 92
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 00:16

  Сибарит написав:
  freeze написав:Україна проводитиме вакцинацію від COVID-19 в три етапи: стали відомі подробиці

Забыли про работников торговли, а у них максимальный риск заразиться и стать суперраспространителями.

Это их проблемы. :)
С точки зрения государства малоценный контингент.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 00:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Вы можете просто кого-то убить из своих соседей или более возрастных знакомых или родственников, смертельно заразив их вирусом

Якщо вони в групі ризику то будуть вакцинуватись, не бачу проблеми.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 00:19

  freeze написав:Україна проводитиме вакцинацію від COVID-19 в три етапи: стали відомі подробиці

Перший етап.
Коли Україна матиме вакцину у кількості не більше 10% від населення країни.
Вакцину отримають:
медпрацівники;
військові, які беруть участь в операції Об'єднаних сил;
працівники соціальної сфери;
мешканці та персонал спецзакладів (інтернатів, будинків для літніх тощо).

Другий етап.
Коли кількість вакцин буде від 11% до 20% від кількості населення.
Вакцину отримають:
люди у групі ризику (хворі від 60 років);
працівники закладів освіти;
працівники силових структур та МЗС;
ув'язнені та арештовані;
персонал місць обмеження волі та слідчих ізоляторів.

Третій етап.
Коли Україна буде забезпечена вакциною від коронавірусу у кількості 21-50% від кількості населення:
вакцинувати будуть хворих від 18 до 59 років та інші категорії населення та професійні групи, які мають високий ризик підхопити вірус.


Короче говоря в ближайшие год или два пересичный без хронических заболеваний вряд ли сможет просто пойти в аптеку и купить вакцину, разве только по спецпрограмме "Три цены")


чем украина выгодно отличается от загнивающего запада, то это тем, что за деньги вопросы с доступом к врачам решаются на ура. то же будет с вакциной. думаю конечно не "три цены", а все 10, но это все лишь ценник. вакцина будет доступной, физически
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 00:28

  Ukrainian написав:
  freeze написав:Вы можете просто кого-то убить из своих соседей или более возрастных знакомых или родственников, смертельно заразив их вирусом

Якщо вони в групі ризику то будуть вакцинуватись, не бачу проблеми.


я давно заметил, что проблемы есть только у людей с совестью. их всегда мало. точнее очень мало. это те, кто не паркуются на пешеходных переходах, во втором ряду, на двух парковочных местах, на парковочном месте для инвалидов, на трамвайных путях, не плюют в подъезде, не бросают мусор на землю, не включают перфоратор в 9 утра в воскресенье, не опираются о тебя у прилавка и в очереди в кассу, не лезут без очереди и не делают много других непонятных нормальным людям вещей
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 00:35

  zРадио написав: Libo, покажи украинцев внутри "золотого миллиарда" - ты частенько любишь бобы разводить на эту тему


Меня уже контора пригласила на зимние квартиры вакцинироваться. Ukrainian мудрую вещь говорит. Спешка нужна при ловле блох. А мы пока посмотрим. Отгуляем сначала Миколая, потом папское Рождество, потом отбухаем старый и встретим Новый год, потом в Диканьку на вареники в ночь перед нашим Рождеством, а вот уже потом просмотрим прессу, как по всей планете встретили НГ уже вакцинированные. :!: И вот если все ок, будем уже собираться и мы на зимние квартиры и на вакцинацию. :wink:
Учтите фактор воздержания, когда, например, в армии вакцинируют на Африку от разной чумы, потом 10-14 дней бухать не разрешают. 8)
И только не переживайте, пока все праздничное выйдет из нашего организма, этой вакцины будет уже кругом валом. :idea: Праздничное время летит быстро. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 00:59

лкоголь подавляет иммунитет, поэтому прием спиртного может негативно сказаться на эффективности вакцинации, однако небольшая доза алкоголя не может сделать прививку бесполезной. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

«Алкоголь совершенно точно является иммуносупрессором. То есть пить во время вакцинации — неправильно, — сказала Баранова. — Часто бывает, что люди в течение года воздерживаются, а потом на праздники наверстывают. Это неправильное поведение. Но если в рамках обычного социального распития — то ничего страшного не случится».

Типа не больше одного стакана можно ... :o
Libo
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