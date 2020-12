Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 92 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 31 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 39 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 17 Всього голосів : 92 Додано: Сер 09 гру, 2020 00:19 Re: Эпидемия коронавируса в мире freeze написав: Вы можете просто кого-то убить из своих соседей или более возрастных знакомых или родственников, смертельно заразив их вирусом

Якщо вони в групі ризику то будуть вакцинуватись, не бачу проблеми. Якщо вони в групі ризику то будуть вакцинуватись, не бачу проблеми. Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Додано: Сер 09 гру, 2020 00:19 freeze написав: Україна проводитиме вакцинацію від COVID-19 в три етапи: стали відомі подробиці



Перший етап.

Коли Україна матиме вакцину у кількості не більше 10% від населення країни.

Вакцину отримають:

медпрацівники;

військові, які беруть участь в операції Об'єднаних сил;

працівники соціальної сфери;

мешканці та персонал спецзакладів (інтернатів, будинків для літніх тощо).



Другий етап.

Коли кількість вакцин буде від 11% до 20% від кількості населення.

Вакцину отримають:

люди у групі ризику (хворі від 60 років);

працівники закладів освіти;

працівники силових структур та МЗС;

ув'язнені та арештовані;

персонал місць обмеження волі та слідчих ізоляторів.



Третій етап.

Коли Україна буде забезпечена вакциною від коронавірусу у кількості 21-50% від кількості населення:

вакцинувати будуть хворих від 18 до 59 років та інші категорії населення та професійні групи, які мають високий ризик підхопити вірус.





Короче говоря в ближайшие год или два пересичный без хронических заболеваний вряд ли сможет просто пойти в аптеку и купить вакцину, разве только по спецпрограмме "Три цены") Україна проводитиме вакцинацію від COVID-19 в три етапи: стали відомі подробиціПерший етап.Коли Україна матиме вакцину у кількості не більше 10% від населення країни.Вакцину отримають:медпрацівники;військові, які беруть участь в операції Об'єднаних сил;працівники соціальної сфери;мешканці та персонал спецзакладів (інтернатів, будинків для літніх тощо).Другий етап.Коли кількість вакцин буде від 11% до 20% від кількості населення.Вакцину отримають:люди у групі ризику (хворі від 60 років);працівники закладів освіти;працівники силових структур та МЗС;ув'язнені та арештовані;персонал місць обмеження волі та слідчих ізоляторів.Третій етап.Коли Україна буде забезпечена вакциною від коронавірусу у кількості 21-50% від кількості населення:вакцинувати будуть хворих від 18 до 59 років та інші категорії населення та професійні групи, які мають високий ризик підхопити вірус.Короче говоря в ближайшие год или два пересичный без хронических заболеваний вряд ли сможет просто пойти в аптеку и купить вакцину, разве только по спецпрограмме "Три цены")



чем украина выгодно отличается от загнивающего запада, то это тем, что за деньги вопросы с доступом к врачам решаются на ура. то же будет с вакциной. думаю конечно не "три цены", а все 10, но это все лишь ценник. вакцина будет доступной, физически

Додано: Сер 09 гру, 2020 00:28 Ukrainian написав: freeze написав: Вы можете просто кого-то убить из своих соседей или более возрастных знакомых или родственников, смертельно заразив их вирусом

Якщо вони в групі ризику то будуть вакцинуватись, не бачу проблеми. Якщо вони в групі ризику то будуть вакцинуватись, не бачу проблеми.



я давно заметил, что проблемы есть только у людей с совестью. их всегда мало. точнее очень мало. это те, кто не паркуются на пешеходных переходах, во втором ряду, на двух парковочных местах, на парковочном месте для инвалидов, на трамвайных путях, не плюют в подъезде, не бросают мусор на землю, не включают перфоратор в 9 утра в воскресенье, не опираются о тебя у прилавка и в очереди в кассу, не лезут без очереди и не делают много других непонятных нормальным людям вещей я давно заметил, что проблемы есть только у людей с совестью. их всегда мало. точнее очень мало. это те, кто не паркуются на пешеходных переходах, во втором ряду, на двух парковочных местах, на парковочном месте для инвалидов, на трамвайных путях, не плюют в подъезде, не бросают мусор на землю, не включают перфоратор в 9 утра в воскресенье, не опираются о тебя у прилавка и в очереди в кассу, не лезут без очереди и не делают много других непонятных нормальным людям вещей It takes little for me to say

Додано: Сер 09 гру, 2020 00:35 zРадио написав: Libo, покажи украинцев внутри "золотого миллиарда" - ты частенько любишь бобы разводить на эту тему



Меня уже контора пригласила на зимние квартиры вакцинироваться. Ukrainian мудрую вещь говорит. Спешка нужна при ловле блох. А мы пока посмотрим. Отгуляем сначала Миколая, потом папское Рождество, потом отбухаем старый и встретим Новый год, потом в Диканьку на вареники в ночь перед нашим Рождеством, а вот уже потом просмотрим прессу, как по всей планете встретили НГ уже вакцинированные. И вот если все ок, будем уже собираться и мы на зимние квартиры и на вакцинацию.

Учтите фактор воздержания, когда, например, в армии вакцинируют на Африку от разной чумы, потом 10-14 дней бухать не разрешают.

И только не переживайте, пока все праздничное выйдет из нашего организма, этой вакцины будет уже кругом валом. Праздничное время летит быстро. Меня уже контора пригласила на зимние квартиры вакцинироваться. Ukrainian мудрую вещь говорит. Спешка нужна при ловле блох. А мы пока посмотрим. Отгуляем сначала Миколая, потом папское Рождество, потом отбухаем старый и встретим Новый год, потом в Диканьку на вареники в ночь перед нашим Рождеством, а вот уже потом просмотрим прессу, как по всей планете встретили НГ уже вакцинированные.И вот если все ок, будем уже собираться и мы на зимние квартиры и на вакцинацию.Учтите фактор воздержания, когда, например, в армии вакцинируют на Африку от разной чумы, потом 10-14 дней бухать не разрешают.И только не переживайте, пока все праздничное выйдет из нашего организма, этой вакцины будет уже кругом валом.Праздничное время летит быстро. Libo 2

Додано: Сер 09 гру, 2020 00:59



«Алкоголь совершенно точно является иммуносупрессором. То есть пить во время вакцинации — неправильно, — сказала Баранова. — Часто бывает, что люди в течение года воздерживаются, а потом на праздники наверстывают. Это неправильное поведение. Но если в рамках обычного социального распития — то ничего страшного не случится».



Алкоголь подавляет иммунитет, поэтому прием спиртного может негативно сказаться на эффективности вакцинации, однако небольшая доза алкоголя не может сделать прививку бесполезной. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

«Алкоголь совершенно точно является иммуносупрессором. То есть пить во время вакцинации — неправильно, — сказала Баранова. — Часто бывает, что люди в течение года воздерживаются, а потом на праздники наверстывают. Это неправильное поведение. Но если в рамках обычного социального распития — то ничего страшного не случится».

Типа не больше одного стакана можно ...

Повідомлень: 9026 З нами з: 14.11.11 Подякував: 362 раз. Подякували: 4132 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 01:07 adeges написав: ......

чем украина выгодно отличается от загнивающего запада, то это тем, что за деньги вопросы с доступом к врачам решаются на ура. то же будет с вакциной. думаю конечно не "три цены", а все 10, но это все лишь ценник. вакцина будет доступной, физически ......чем украина выгодно отличается от загнивающего запада, то это тем, что за деньги вопросы с доступом к врачам решаются на ура. то же будет с вакциной. думаю конечно не "три цены", а все 10, но это все лишь ценник. вакцина будет доступной, физически

Недоступность может быть физическая, а может быть финансовая.

Вчера приводил цифру - отпускная цена прозводителя на дешёвый Спутник 1942 руб, т.е. примерно 26 долларов. Оптовая и, тем более, розничная будут, естественно, заметно выше. Розница, очень скромно, от 40 долларов. При 10-кратном ценнике для большинства это будет недоступно (напомню, медианная зарплата у нас около 9000 грн, т.е. где-то 320 долларов).

Додано: Сер 09 гру, 2020 01:18 Re: Эпидемия коронавируса в мире hxbbgaf написав: freeze написав: В большинстве сердечных заболеваний человек виноват сам лично перед собой, к сожалению, большинство всё годами делают, чтобы умереть от сосудистых заболеваний - малая подвижность, излишне само лично наеденный вес, оттуда гипертония и атеросклероз, за которой человек лично сам не следит. Чему тут удивляться.

В большинстве сердечных заболеваний человек виноват сам лично перед собой, к сожалению, большинство всё годами делают, чтобы умереть от сосудистых заболеваний - малая подвижность, излишне само лично наеденный вес, оттуда гипертония и атеросклероз, за которой человек лично сам не следит. Чему тут удивляться.

Не всегда, не надо писать чушь. Мой папа был 80-85 кг при весе 1.80, не пил, не курил, работал почти до последнего, любил гулять на свежем воздухе, имел аритмию и ИХС, был инфаркт, умер от этого гребаного вируса.

Сосед сверху, вообще, худой был, наверное, килограмм 60-65, все время долбался по дому, ни минуты не сидел, умер от сердца. Другой сосед молодой парень, тоже худой был, остановилось сердце.

Нервы - да, такая у нас страна, нервомотание превратилось в вирус, с самого детства, в садике, в школе из каждой оценки делают трагедию вселенского масштаба, доводят детей до слез, потом кучи экзаменов, вся эта чушь никак не пригодится в жизни, но нервы выматываются, потом самодуры на работе, где каждая закомплексованная швабра мнит себя большим начальником, в итоге это все передается и создается такая атмосфера, где все друг другу мотают нервы. Не говоря об уровне медицины, куда просто никто не хочет обращаться, потому что имеют очень неприятный опыт - только мафия, коррупция и безнадега, и уровне пенсий (2-3 тысячи гривен, на которые не разгуляешься). Не всегда, не надо писать чушь. Мой папа был 80-85 кг при весе 1.80, не пил, не курил, работал почти до последнего, любил гулять на свежем воздухе, имел аритмию и ИХС, был инфаркт, умер от этого гребаного вируса.Сосед сверху, вообще, худой был, наверное, килограмм 60-65, все время долбался по дому, ни минуты не сидел, умер от сердца. Другой сосед молодой парень, тоже худой был, остановилось сердце.Нервы - да, такая у нас страна, нервомотание превратилось в вирус, с самого детства, в садике, в школе из каждой оценки делают трагедию вселенского масштаба, доводят детей до слез, потом кучи экзаменов, вся эта чушь никак не пригодится в жизни, но нервы выматываются, потом самодуры на работе, где каждая закомплексованная швабра мнит себя большим начальником, в итоге это все передается и создается такая атмосфера, где все друг другу мотают нервы. Не говоря об уровне медицины, куда просто никто не хочет обращаться, потому что имеют очень неприятный опыт - только мафия, коррупция и безнадега, и уровне пенсий (2-3 тысячи гривен, на которые не разгуляешься).



Ваши примеры на самом деле ни о чем, огромное значение для оценки рисков сердечно-сосудистых играет рацион питания, даже если нет лишнего веса (что, конечно, само по себе уже неплохо). Ваши примеры на самом деле ни о чем, огромное значение для оценки рисков сердечно-сосудистых играет рацион питания, даже если нет лишнего веса (что, конечно, само по себе уже неплохо). Faceless

Модератор Повідомлень: 28266 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1187 раз. Подякували: 6805 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 01:19 ЛАД написав: Недоступность может быть физическая, а может быть финансовая.

Вчера приводил цифру - отпускная цена прозводителя на дешёвый Спутник 1942 руб, т.е. примерно 26 долларов. Оптовая и, тем более, розничная будут, естественно, заметно выше. Розница, очень скромно, от 40 долларов. При 10-кратном ценнике для большинства это будет недоступно (напомню, медианная зарплата у нас около 9000 грн, т.е. где-то 320 долларов).

Так это дешёвый Спутник. Пока что недопроверенный. Недоступность может быть физическая, а может быть финансовая.Вчера приводил цифру - отпускная цена прозводителя на дешёвый Спутник 1942 руб, т.е. примерно 26 долларов. Оптовая и, тем более, розничная будут, естественно, заметно выше. Розница, очень скромно, от 40 долларов. При 10-кратном ценнике для большинства это будет недоступно (напомню, медианная зарплата у нас около 9000 грн, т.е. где-то 320 долларов).Так это дешёвый Спутник. Пока что недопроверенный.



Вот еще одно обстоятельство, которое говорит в пользу страховой медицины.

Кому нужно это неработающее положение про "бесплатную медицину", которое протащили в конституцию эти краснопузые враги украинского народа?

Это просто издевательство. В богатых странах, где люди могут себе запроста позволить заплатить за эту вакцину, за них заплатят страховые компании, а укропы должны оторвать от своего бюджета. Для пересичного и его семьи это существенная нагрузка. Но вы тут все против страховой медицины, тогда приветствуйте и радуйтесь предстоящим расходам. Вот еще одно обстоятельство, которое говорит в пользу страховой медицины.Кому нужно это неработающее положение про "бесплатную медицину", которое протащили в конституцию эти краснопузые враги украинского народа?Это просто издевательство. В богатых странах, где люди могут себе запроста позволить заплатить за эту вакцину, за них заплатят страховые компании, а укропы должны оторвать от своего бюджета. Для пересичного и его семьи это существенная нагрузка. Но вы тут все против страховой медицины, тогда приветствуйте и радуйтесь предстоящим расходам. Libo 2

Додано: Сер 09 гру, 2020 01:45 Не раз уже писал, у нас ситуация: "Денег нет, но вы держитесь".

Вернусь ещё раз к этому моменту.

Прошу прощения, что не по теме, но не знаю, куда пристроить.

Скорее всего, надо бы на политветку. Заглянул туда, но там продолжают обсуждение крайне важных вопросов - склок и дрязг в среде нашей "элиты", "зелёной плесени" и "армовира".

Можно бы в выходные на валютную ветку? Не знаю.



Много раз на обеих названных ветках обсуждали пути развития Украины и некоторые радостно вещали о "Великой Сельхоздержаве".



Очень интересный прогноз:

Лабораторное мясо принесет глобальные изменения в агросектор в ближайшие 10 лет. 7 выводов из отчета американских исследователей



Исследователи американского аналитического центра RethinkX проанализировали скорость и масштабы революционных изменений в продовольствии, вызванных развитием биотехнологий. И описали их последствия для общества, экономики и экологии.

https://biz.liga.net/ekonomika/prodovolstvie/article/mir-pereydet-na-iskusstvennoe-myaso-eto-vopros-neskolkih-let-glavnoe-iz-otcheta-rethinkx

Только 2 цитаты:

К 2035 году около 60% земель, используемых сегодня для животноводства и кормов, высвободится для других нужд. Также прогнозируется, что стоимость сельхозугодий упадет на 40-80%.

К 2030 году объем рынка говяжьего фарша сократится на 70%, рынок стейков – на 30%, а рынок молочных продуктов – почти на 90%. Объемы производства сои, кукурузы и люцерны упадут более чем на 50%.





P.s. Для заглядывающих сюда "политиков" подброшу ещё:

Молодые и образованные немцы бегут из Германии



В прошлом году Германия лишилась 270 тыс. своих граждан, которые уехали за границу, сообщает Die Welt. Причём в основном это молодые и образованные кадры. Отток немцев имеет особое значение на фоне превышения в ФРГ числа смертей над числом рождений, отмечает немецкое издание.

https://kurs.com.ua/novost/251834-molodie-i-obrazovannie-nemci-begut-iz-germanii



P.p.s. Читая такое и глядя на то, что происходит в Украине, очень завидую шапо и Старикану, что их дети свалили отсюда. Вернусь ещё раз к этому моменту.Прошу прощения, что не по теме, но не знаю, куда пристроить.Скорее всего, надо бы на политветку. Заглянул туда, но там продолжают обсуждение крайне важных вопросов - склок и дрязг в среде нашей "элиты", "зелёной плесени" и "армовира".Можно бы в выходные на валютную ветку? Не знаю.Много раз на обеих названных ветках обсуждали пути развития Украины и некоторые радостно вещали о "Великой Сельхоздержаве".Очень интересный прогноз:Только 2 цитаты:P.s. Для заглядывающих сюда "политиков" подброшу ещё:P.p.s. Читая такое и глядя на то, что происходит в Украине, очень завидую шапо и Старикану, что их дети свалили отсюда. ЛАД 2 Повідомлень: 17913 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4620 раз. Подякували: 4323 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 02:05 Libo написав: ЛАД написав: Недоступность может быть физическая, а может быть финансовая.

Вчера приводил цифру - отпускная цена прозводителя на дешёвый Спутник 1942 руб, т.е. примерно 26 долларов. Оптовая и, тем более, розничная будут, естественно, заметно выше. Розница, очень скромно, от 40 долларов. При 10-кратном ценнике для большинства это будет недоступно (напомню, медианная зарплата у нас около 9000 грн, т.е. где-то 320 долларов).

Так это дешёвый Спутник. Пока что недопроверенный. Недоступность может быть физическая, а может быть финансовая.Вчера приводил цифру - отпускная цена прозводителя на дешёвый Спутник 1942 руб, т.е. примерно 26 долларов. Оптовая и, тем более, розничная будут, естественно, заметно выше. Розница, очень скромно, от 40 долларов. При 10-кратном ценнике для большинства это будет недоступно (напомню, медианная зарплата у нас около 9000 грн, т.е. где-то 320 долларов).Так это дешёвый Спутник. Пока что недопроверенный.



Вот еще одно обстоятельство, которое говорит в пользу страховой медицины.

Кому нужно это неработающее положение про "бесплатную медицину", которое протащили в конституцию эти краснопузые враги украинского народа?

Это просто издевательство. В богатых странах, где люди могут себе запроста позволить заплатить за эту вакцину, за них заплатят страховые компании, а укропы должны оторвать от своего бюджета. Для пересичного и его семьи это существенная нагрузка. Но вы тут все против страховой медицины, тогда приветствуйте и радуйтесь предстоящим расходам. Вот еще одно обстоятельство, которое говорит в пользу страховой медицины.Кому нужно это неработающее положение про "бесплатную медицину", которое протащили в конституцию эти краснопузые враги украинского народа?Это просто издевательство. В богатых странах, где люди могут себе запроста позволить заплатить за эту вакцину, за них заплатят страховые компании, а укропы должны оторвать от своего бюджета. Для пересичного и его семьи это существенная нагрузка. Но вы тут все против страховой медицины, тогда приветствуйте и радуйтесь предстоящим расходам.

Вы читаете только себя?

Уже сто раз писал - я за страховую медицину, но, к сожалению, мы не в "богатой стране" и у наших людей недостаточно денег на сколько-нибудь нормальную страховку. У тех, у кого хватает, хватит денег заплатить и за вакцину.



