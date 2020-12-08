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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2402240324042405

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 92
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 00:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Вы можете просто кого-то убить из своих соседей или более возрастных знакомых или родственников, смертельно заразив их вирусом

Якщо вони в групі ризику то будуть вакцинуватись, не бачу проблеми.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 00:19

  freeze написав:Україна проводитиме вакцинацію від COVID-19 в три етапи: стали відомі подробиці

Перший етап.
Коли Україна матиме вакцину у кількості не більше 10% від населення країни.
Вакцину отримають:
медпрацівники;
військові, які беруть участь в операції Об'єднаних сил;
працівники соціальної сфери;
мешканці та персонал спецзакладів (інтернатів, будинків для літніх тощо).

Другий етап.
Коли кількість вакцин буде від 11% до 20% від кількості населення.
Вакцину отримають:
люди у групі ризику (хворі від 60 років);
працівники закладів освіти;
працівники силових структур та МЗС;
ув'язнені та арештовані;
персонал місць обмеження волі та слідчих ізоляторів.

Третій етап.
Коли Україна буде забезпечена вакциною від коронавірусу у кількості 21-50% від кількості населення:
вакцинувати будуть хворих від 18 до 59 років та інші категорії населення та професійні групи, які мають високий ризик підхопити вірус.


Короче говоря в ближайшие год или два пересичный без хронических заболеваний вряд ли сможет просто пойти в аптеку и купить вакцину, разве только по спецпрограмме "Три цены")


чем украина выгодно отличается от загнивающего запада, то это тем, что за деньги вопросы с доступом к врачам решаются на ура. то же будет с вакциной. думаю конечно не "три цены", а все 10, но это все лишь ценник. вакцина будет доступной, физически
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 00:28

  Ukrainian написав:
  freeze написав:Вы можете просто кого-то убить из своих соседей или более возрастных знакомых или родственников, смертельно заразив их вирусом

Якщо вони в групі ризику то будуть вакцинуватись, не бачу проблеми.


я давно заметил, что проблемы есть только у людей с совестью. их всегда мало. точнее очень мало. это те, кто не паркуются на пешеходных переходах, во втором ряду, на двух парковочных местах, на парковочном месте для инвалидов, на трамвайных путях, не плюют в подъезде, не бросают мусор на землю, не включают перфоратор в 9 утра в воскресенье, не опираются о тебя у прилавка и в очереди в кассу, не лезут без очереди и не делают много других непонятных нормальным людям вещей
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 00:35

  zРадио написав: Libo, покажи украинцев внутри "золотого миллиарда" - ты частенько любишь бобы разводить на эту тему


Меня уже контора пригласила на зимние квартиры вакцинироваться. Ukrainian мудрую вещь говорит. Спешка нужна при ловле блох. А мы пока посмотрим. Отгуляем сначала Миколая, потом папское Рождество, потом отбухаем старый и встретим Новый год, потом в Диканьку на вареники в ночь перед нашим Рождеством, а вот уже потом просмотрим прессу, как по всей планете встретили НГ уже вакцинированные. :!: И вот если все ок, будем уже собираться и мы на зимние квартиры и на вакцинацию. :wink:
Учтите фактор воздержания, когда, например, в армии вакцинируют на Африку от разной чумы, потом 10-14 дней бухать не разрешают. 8)
И только не переживайте, пока все праздничное выйдет из нашего организма, этой вакцины будет уже кругом валом. :idea: Праздничное время летит быстро. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 00:59

лкоголь подавляет иммунитет, поэтому прием спиртного может негативно сказаться на эффективности вакцинации, однако небольшая доза алкоголя не может сделать прививку бесполезной. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

«Алкоголь совершенно точно является иммуносупрессором. То есть пить во время вакцинации — неправильно, — сказала Баранова. — Часто бывает, что люди в течение года воздерживаются, а потом на праздники наверстывают. Это неправильное поведение. Но если в рамках обычного социального распития — то ничего страшного не случится».

Типа не больше одного стакана можно ... :o
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 01:07

  adeges написав:......
чем украина выгодно отличается от загнивающего запада, то это тем, что за деньги вопросы с доступом к врачам решаются на ура. то же будет с вакциной. думаю конечно не "три цены", а все 10, но это все лишь ценник. вакцина будет доступной, физически

Недоступность может быть физическая, а может быть финансовая.
Вчера приводил цифру - отпускная цена прозводителя на дешёвый Спутник 1942 руб, т.е. примерно 26 долларов. Оптовая и, тем более, розничная будут, естественно, заметно выше. Розница, очень скромно, от 40 долларов. При 10-кратном ценнике для большинства это будет недоступно (напомню, медианная зарплата у нас около 9000 грн, т.е. где-то 320 долларов).
Так это дешёвый Спутник. Пока что недопроверенный.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 01:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

hxbbgaf написав:
  freeze написав:В большинстве сердечных заболеваний человек виноват сам лично перед собой, к сожалению, большинство всё годами делают, чтобы умереть от сосудистых заболеваний - малая подвижность, излишне само лично наеденный вес, оттуда гипертония и атеросклероз, за которой человек лично сам не следит. Чему тут удивляться.

Не всегда, не надо писать чушь. Мой папа был 80-85 кг при весе 1.80, не пил, не курил, работал почти до последнего, любил гулять на свежем воздухе, имел аритмию и ИХС, был инфаркт, умер от этого гребаного вируса.
Сосед сверху, вообще, худой был, наверное, килограмм 60-65, все время долбался по дому, ни минуты не сидел, умер от сердца. Другой сосед молодой парень, тоже худой был, остановилось сердце.
Нервы - да, такая у нас страна, нервомотание превратилось в вирус, с самого детства, в садике, в школе из каждой оценки делают трагедию вселенского масштаба, доводят детей до слез, потом кучи экзаменов, вся эта чушь никак не пригодится в жизни, но нервы выматываются, потом самодуры на работе, где каждая закомплексованная швабра мнит себя большим начальником, в итоге это все передается и создается такая атмосфера, где все друг другу мотают нервы. Не говоря об уровне медицины, куда просто никто не хочет обращаться, потому что имеют очень неприятный опыт - только мафия, коррупция и безнадега, и уровне пенсий (2-3 тысячи гривен, на которые не разгуляешься).


Ваши примеры на самом деле ни о чем, огромное значение для оценки рисков сердечно-сосудистых играет рацион питания, даже если нет лишнего веса (что, конечно, само по себе уже неплохо).
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 01:19

  ЛАД написав:Недоступность может быть физическая, а может быть финансовая.
Вчера приводил цифру - отпускная цена прозводителя на дешёвый Спутник 1942 руб, т.е. примерно 26 долларов. Оптовая и, тем более, розничная будут, естественно, заметно выше. Розница, очень скромно, от 40 долларов. При 10-кратном ценнике для большинства это будет недоступно (напомню, медианная зарплата у нас около 9000 грн, т.е. где-то 320 долларов).
Так это дешёвый Спутник. Пока что недопроверенный.


Вот еще одно обстоятельство, которое говорит в пользу страховой медицины.
Кому нужно это неработающее положение про "бесплатную медицину", которое протащили в конституцию эти краснопузые враги украинского народа?
Это просто издевательство. В богатых странах, где люди могут себе запроста позволить заплатить за эту вакцину, за них заплатят страховые компании, а укропы должны оторвать от своего бюджета. Для пересичного и его семьи это существенная нагрузка. Но вы тут все против страховой медицины, тогда приветствуйте и радуйтесь предстоящим расходам. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 01:45

Не раз уже писал, у нас ситуация: "Денег нет, но вы держитесь".

Вернусь ещё раз к этому моменту.
Прошу прощения, что не по теме, но не знаю, куда пристроить.
Скорее всего, надо бы на политветку. Заглянул туда, но там продолжают обсуждение крайне важных вопросов - склок и дрязг в среде нашей "элиты", "зелёной плесени" и "армовира".
Можно бы в выходные на валютную ветку? Не знаю.

Много раз на обеих названных ветках обсуждали пути развития Украины и некоторые радостно вещали о "Великой Сельхоздержаве".

Очень интересный прогноз:
Лабораторное мясо принесет глобальные изменения в агросектор в ближайшие 10 лет. 7 выводов из отчета американских исследователей

Исследователи американского аналитического центра RethinkX проанализировали скорость и масштабы революционных изменений в продовольствии, вызванных развитием биотехнологий. И описали их последствия для общества, экономики и экологии.

https://biz.liga.net/ekonomika/prodovolstvie/article/mir-pereydet-na-iskusstvennoe-myaso-eto-vopros-neskolkih-let-glavnoe-iz-otcheta-rethinkx
Только 2 цитаты:
К 2035 году около 60% земель, используемых сегодня для животноводства и кормов, высвободится для других нужд. Также прогнозируется, что стоимость сельхозугодий упадет на 40-80%.

К 2030 году объем рынка говяжьего фарша сократится на 70%, рынок стейков – на 30%, а рынок молочных продуктов – почти на 90%. Объемы производства сои, кукурузы и люцерны упадут более чем на 50%.



P.s. Для заглядывающих сюда "политиков" подброшу ещё:
Молодые и образованные немцы бегут из Германии

В прошлом году Германия лишилась 270 тыс. своих граждан, которые уехали за границу, сообщает Die Welt. Причём в основном это молодые и образованные кадры. Отток немцев имеет особое значение на фоне превышения в ФРГ числа смертей над числом рождений, отмечает немецкое издание.

https://kurs.com.ua/novost/251834-molodie-i-obrazovannie-nemci-begut-iz-germanii

P.p.s. Читая такое и глядя на то, что происходит в Украине, очень завидую шапо и Старикану, что их дети свалили отсюда.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 02:05

  Libo написав:
  ЛАД написав:Недоступность может быть физическая, а может быть финансовая.
Вчера приводил цифру - отпускная цена прозводителя на дешёвый Спутник 1942 руб, т.е. примерно 26 долларов. Оптовая и, тем более, розничная будут, естественно, заметно выше. Розница, очень скромно, от 40 долларов. При 10-кратном ценнике для большинства это будет недоступно (напомню, медианная зарплата у нас около 9000 грн, т.е. где-то 320 долларов).
Так это дешёвый Спутник. Пока что недопроверенный.


Вот еще одно обстоятельство, которое говорит в пользу страховой медицины.
Кому нужно это неработающее положение про "бесплатную медицину", которое протащили в конституцию эти краснопузые враги украинского народа?
Это просто издевательство. В богатых странах, где люди могут себе запроста позволить заплатить за эту вакцину, за них заплатят страховые компании, а укропы должны оторвать от своего бюджета. Для пересичного и его семьи это существенная нагрузка. Но вы тут все против страховой медицины, тогда приветствуйте и радуйтесь предстоящим расходам. :?

Вы читаете только себя?
Уже сто раз писал - я за страховую медицину, но, к сожалению, мы не в "богатой стране" и у наших людей недостаточно денег на сколько-нибудь нормальную страховку. У тех, у кого хватает, хватит денег заплатить и за вакцину.

И, кстати, когда эти "краснопузые враги" были у власти, проблем с вакцинациями не было. И вопрос об оплате за вакцину даже не возникал.
ЛАД
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