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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2403240424052406

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 92
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 08:54

  ЛАД написав:
Молодые и образованные немцы бегут из Германии

В прошлом году Германия лишилась 270 тыс. своих граждан, которые уехали за границу, сообщает Die Welt. Причём в основном это молодые и образованные кадры. Отток немцев имеет особое значение на фоне превышения в ФРГ числа смертей над числом рождений, отмечает немецкое издание.

https://kurs.com.ua/novost/251834-molodie-i-obrazovannie-nemci-begut-iz-germanii

P.p.s. Читая такое и глядя на то, что происходит в Украине, очень завидую шапо и Старикану, что их дети свалили отсюда.

звідси, це з Німеччини?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 09:20

  freeze написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:За месяц до смерти те кому запланировано умереть от ВИЧ или гепатита, обычно уже никакие лежат в хосписе или не вставая с кровати под присмотром родственников дома, а не бегают по утрам на Трассе здоровья. В этом кардинальное отличие.

От сердечных заболеваний можно умереть вообще в течение минут. Тоесть даже недели, как у ковида не будет.


В большинстве сердечных заболеваний человек виноват сам лично перед собой, к сожалению, большинство всё годами делают, чтобы умереть от сосудистых заболеваний - малая подвижность, излишне само лично наеденный вес, оттуда гипертония и атеросклероз, за которой человек лично сам не следит. Чему тут удивляться.
Само лично подготовленная смерть всегда имеет другое восприятие и проигрывает в общественном сознании насильственной фактически смерти, от того что кто-то против твоей воли заразил тебя и по факту пусть неумышленно, но убил.
"Всего" 15 человек погибло на украинском лайнере в Иране, но количество их упоминаний в СМИ и интернете было в тысячи раз больше, чем по поводу нескольких десятков тысяч умерших в этом месяце от всех других причин вместе взятых. Такова жизнь.

Вооот, так и корона особенно страшна для этих людей! Вывод логичен - люди, которые умирают от короны сами в этом и виноваты.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 09:37

  flyman написав:звідси, це з Німеччини?

От прикольно - причому з Німеччини їдуть в Швейцарію чи там Австрію ... І в Німеччині вже більше 20 % емігрантів - за рахунок чого вони і викручуються ...
Ну а по темі - в одній з цитат прочитав про вакцинацію хворих .
Це журналісти такі безтолкові , чи міністри ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 09:41

  Ukrainian написав:
  freeze написав:Вы можете просто кого-то убить из своих соседей или более возрастных знакомых или родственников, смертельно заразив их вирусом

Якщо вони в групі ризику то будуть вакцинуватись, не бачу проблеми.

Схоже у Вас немає знайомих з груп ризику ...
У мене такі на даний момент всі проти вакцинації - якої вони бояться ще більше ...
Puente
 
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