В прошлом году Германия лишилась 270 тыс. своих граждан, которые уехали за границу, сообщает Die Welt. Причём в основном это молодые и образованные кадры. Отток немцев имеет особое значение на фоне превышения в ФРГ числа смертей над числом рождений, отмечает немецкое издание.
freeze написав:За месяц до смерти те кому запланировано умереть от ВИЧ или гепатита, обычно уже никакие лежат в хосписе или не вставая с кровати под присмотром родственников дома, а не бегают по утрам на Трассе здоровья. В этом кардинальное отличие.
От сердечных заболеваний можно умереть вообще в течение минут. Тоесть даже недели, как у ковида не будет.
В большинстве сердечных заболеваний человек виноват сам лично перед собой, к сожалению, большинство всё годами делают, чтобы умереть от сосудистых заболеваний - малая подвижность, излишне само лично наеденный вес, оттуда гипертония и атеросклероз, за которой человек лично сам не следит. Чему тут удивляться. Само лично подготовленная смерть всегда имеет другое восприятие и проигрывает в общественном сознании насильственной фактически смерти, от того что кто-то против твоей воли заразил тебя и по факту пусть неумышленно, но убил. "Всего" 15 человек погибло на украинском лайнере в Иране, но количество их упоминаний в СМИ и интернете было в тысячи раз больше, чем по поводу нескольких десятков тысяч умерших в этом месяце от всех других причин вместе взятых. Такова жизнь.
Вооот, так и корона особенно страшна для этих людей! Вывод логичен - люди, которые умирают от короны сами в этом и виноваты.
От прикольно - причому з Німеччини їдуть в Швейцарію чи там Австрію ... І в Німеччині вже більше 20 % емігрантів - за рахунок чого вони і викручуються ... Ну а по темі - в одній з цитат прочитав про вакцинацію хворих . Це журналісти такі безтолкові , чи міністри ?