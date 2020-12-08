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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2403240424052406 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 92 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 31 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 39 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 17 Всього голосів : 92 Додано: Сер 09 гру, 2020 08:54 ЛАД написав: Молодые и образованные немцы бегут из Германии



В прошлом году Германия лишилась 270 тыс. своих граждан, которые уехали за границу, сообщает Die Welt. Причём в основном это молодые и образованные кадры. Отток немцев имеет особое значение на фоне превышения в ФРГ числа смертей над числом рождений, отмечает немецкое издание.

https://kurs.com.ua/novost/251834-molodie-i-obrazovannie-nemci-begut-iz-germanii



P.p.s. Читая такое и глядя на то, что происходит в Украине, очень завидую шапо и Старикану, что их дети свалили отсюда. P.p.s. Читая такое и глядя на то, что происходит в Украине, очень завидую шапо и Старикану, что их дети свалили отсюда.

звідси, це з Німеччини? звідси, це з Німеччини? https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 22437 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1180 раз. Подякували: 1656 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 09:20 freeze написав: vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав: За месяц до смерти те кому запланировано умереть от ВИЧ или гепатита, обычно уже никакие лежат в хосписе или не вставая с кровати под присмотром родственников дома, а не бегают по утрам на Трассе здоровья. В этом кардинальное отличие. За месяц до смерти те кому запланировано умереть от ВИЧ или гепатита, обычно уже никакие лежат в хосписе или не вставая с кровати под присмотром родственников дома, а не бегают по утрам на Трассе здоровья. В этом кардинальное отличие.

От сердечных заболеваний можно умереть вообще в течение минут. Тоесть даже недели, как у ковида не будет. От сердечных заболеваний можно умереть вообще в течение минут. Тоесть даже недели, как у ковида не будет.



В большинстве сердечных заболеваний человек виноват сам лично перед собой, к сожалению, большинство всё годами делают, чтобы умереть от сосудистых заболеваний - малая подвижность, излишне само лично наеденный вес, оттуда гипертония и атеросклероз, за которой человек лично сам не следит. Чему тут удивляться.

Само лично подготовленная смерть всегда имеет другое восприятие и проигрывает в общественном сознании насильственной фактически смерти, от того что кто-то против твоей воли заразил тебя и по факту пусть неумышленно, но убил.

"Всего" 15 человек погибло на украинском лайнере в Иране, но количество их упоминаний в СМИ и интернете было в тысячи раз больше, чем по поводу нескольких десятков тысяч умерших в этом месяце от всех других причин вместе взятых. Такова жизнь. Чему тут удивляться.Само лично подготовленная смерть всегда имеет другое восприятие и проигрывает в общественном сознании насильственной фактически смерти, от того что кто-то против твоей воли заразил тебя и по факту пусть неумышленно, но убил."Всего" 15 человек погибло на украинском лайнере в Иране, но количество их упоминаний в СМИ и интернете было в тысячи раз больше, чем по поводу нескольких десятков тысяч умерших в этом месяце от всех других причин вместе взятых. Такова жизнь.

Вооот, так и корона особенно страшна для этих людей! Вывод логичен - люди, которые умирают от короны сами в этом и виноваты. Вооот, так и корона особенно страшна для этих людей! Вывод логичен - люди, которые умирают от короны сами в этом и виноваты. vetka Повідомлень: 6747 З нами з: 04.03.14 Подякував: 421 раз. Подякували: 1160 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 09:37 flyman написав: звідси, це з Німеччини? звідси, це з Німеччини?

От прикольно - причому з Німеччини їдуть в Швейцарію чи там Австрію ... І в Німеччині вже більше 20 % емігрантів - за рахунок чого вони і викручуються ...

Ну а по темі - в одній з цитат прочитав про вакцинацію хворих .

Це журналісти такі безтолкові , чи міністри ? От прикольно - причому з Німеччини їдуть в Швейцарію чи там Австрію ... І в Німеччині вже більше 20 % емігрантів - за рахунок чого вони і викручуються ...Ну а по темі - в одній з цитат прочитав про вакцинацію хворих .Це журналісти такі безтолкові , чи міністри ? Puente Повідомлень: 3378 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 09:41 Ukrainian написав: freeze написав: Вы можете просто кого-то убить из своих соседей или более возрастных знакомых или родственников, смертельно заразив их вирусом Вы можете просто кого-то убить из своих соседей или более возрастных знакомых или родственников, смертельно заразив их вирусом

Якщо вони в групі ризику то будуть вакцинуватись, не бачу проблеми. Якщо вони в групі ризику то будуть вакцинуватись, не бачу проблеми.

Схоже у Вас немає знайомих з груп ризику ...

У мене такі на даний момент всі проти вакцинації - якої вони бояться ще більше ... Схоже у Вас немає знайомих з груп ризику ...У мене такі на даний момент всі проти вакцинації - якої вони бояться ще більше ... Puente Повідомлень: 3378 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2403240424052406 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7319 1693426

tobias Вів 08 гру, 2020 15:24