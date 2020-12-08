В прошлом году Германия лишилась 270 тыс. своих граждан, которые уехали за границу, сообщает Die Welt. Причём в основном это молодые и образованные кадры. Отток немцев имеет особое значение на фоне превышения в ФРГ числа смертей над числом рождений, отмечает немецкое издание.
freeze написав:За месяц до смерти те кому запланировано умереть от ВИЧ или гепатита, обычно уже никакие лежат в хосписе или не вставая с кровати под присмотром родственников дома, а не бегают по утрам на Трассе здоровья. В этом кардинальное отличие.
От сердечных заболеваний можно умереть вообще в течение минут. Тоесть даже недели, как у ковида не будет.
В большинстве сердечных заболеваний человек виноват сам лично перед собой, к сожалению, большинство всё годами делают, чтобы умереть от сосудистых заболеваний - малая подвижность, излишне само лично наеденный вес, оттуда гипертония и атеросклероз, за которой человек лично сам не следит. Чему тут удивляться. Само лично подготовленная смерть всегда имеет другое восприятие и проигрывает в общественном сознании насильственной фактически смерти, от того что кто-то против твоей воли заразил тебя и по факту пусть неумышленно, но убил. "Всего" 15 человек погибло на украинском лайнере в Иране, но количество их упоминаний в СМИ и интернете было в тысячи раз больше, чем по поводу нескольких десятков тысяч умерших в этом месяце от всех других причин вместе взятых. Такова жизнь.
Вооот, так и корона особенно страшна для этих людей! Вывод логичен - люди, которые умирают от короны сами в этом и виноваты.
От прикольно - причому з Німеччини їдуть в Швейцарію чи там Австрію ... І в Німеччині вже більше 20 % емігрантів - за рахунок чого вони і викручуються ... Ну а по темі - в одній з цитат прочитав про вакцинацію хворих . Це журналісти такі безтолкові , чи міністри ?
Puente написав:У мене такі на даний момент всі проти вакцинації - якої вони бояться ще більше ...
Прикольно, конечно, так запугать людей из группы риска, что они боятся вакцинации больше смерти. Они сами выбрали свой путь, потому что диабетчику или хронику- легочнику, да ещё в возрасте, пережить коронавирус будет проблематично. Можно даже эпитафию выбить - Он умер добровольно.
С другой стороны, эта боязнь во благо многим остальным в этом мире. Пенсионный фонд несказанно будет рад облегчению нагрузки. В условиях дефицита вакцин этим отказам будут рады остальные желающие, их шанс вакцинироваться повышается. Будут рады страховые компании, которые включат в договор страхования пункт, что при условии отказа от вакцинации страховка в случае заболевания или смерти от коронавируса не выплачивается, или заведомо таким отказникам по этому пункту выставляется конский ценник.
В заключении FDA (это документ на 53 страницах) указывается, что Pfizer и BioNTech предоставили регулятору надлежащую информацию, гарантирующую качество вакцины. Препарат обеспечивает существенную защиту уже после первой дозы, отмечается в отчете, что делает вакцину безопасной и высокоэффективной для борьбы с COVID-19. 10 декабря на заседании FDA регулятор должен принять решение, одобрить ли использование этой вакцины на территории США. Вопрос о регистрации в стране еще одной вакцины, которую разработала американская компания Moderna, будет рассматриваться 17 декабря.
... тело было обнаружено на улице Доблести. Пенсионера накануне выписали из больницы после лечения COVID-19.
По данным издания, после стационара мужчина должен был долечиваться дома. Он поехал в квартиру, которую снял ему сын на период самоизоляции. Однако по пути пенсионер стал задыхаться упал на землю и умер до прибытия скорой помощи.
Иранские специалисты разработали отечественную вакцину от коронавируса. В стране начались испытания препарата, сообщает агентство Fars.
Вакцина будет опробована на людях в течение месяца — две вакцины с интервалами введут пациентам в возрасте от 18 до 50 лет, у которых отрицательные результаты тестов на коронавирус. Затем медики проверят уровни антител и иммунитета.
Планируется, что иранская вакцина будет готова к производству в промышленных масштабах к весне 2021 года.