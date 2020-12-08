В копилку Либо и украинскому канадцу (или канадскому украинцу?):
Американские СМИ узнали о смерти шести волонтеров в ходе испытаний одной из западных вакцин от коронавируса. Ее выпуском занимаются фармацевтические гиганты из США и Германии Pfizer и BioNTech.
Как пишет The Wall Street Journal, двое добровольцев входили в группу вакцинируемых, а четверо — в группу плацебо.
Смертельные случаи задокументировало Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA).
Один из привившихся имел «побочки» в виде ожирения и атеросклероза и умер на четвертые сутки после получения первой дозы. Смерть его напарника произошла через два месяца после повторной прививки, этот человек провел три дня в коме.
Среди причин смерти других участников испытаний — инфаркт и инсульт.
ЛАД написав:P.p.s. Читая такое и глядя на то, что происходит в Украине, очень завидую шапо и Старикану, что их дети свалили отсюда.
1. Что-то Вы загрустили и высказываетесь не совсем патриотично? 2. Если они уехали до коронавируса, масок и вакцин, то значит проблема не в этом? 3. Исходя из соотношения реальных процентных ставок, следует предположить, что их накопленный свободный капитал обращается здесь под присмотром отцов? 4. А теперь представьте себе на мгновение, какие усилия приходиться прилагать представителям моей профессии в отношениях с оставшимися, ведь я, например, исповедую принципы англо-саксонской системы права!
Член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин предупредил о возможной опасности массовой вакцинации от коронавируса в РФ.
По его словам, это чревато тем, что непривитые люди при заражении COVID-19 будут переносить болезнь в крайне тяжелой форме. Врач пояснил, что коронавирус при переходе от одного привитого человека к другому будет бороться с уже «натренированным» иммунитетом и может еще больше мутировать.
Медик добавил, что в настоящее время COVID-19 сильно не мутирует, так как легко переходит от одного носителя к другому. «В конечном итоге такой вирус может стать очень опасным для людей, которые не получили вакцину», — предостерег Кондрахин, сообщает NEWS.ru.
ЛАД написав:P.p.s. Читая такое и глядя на то, что происходит в Украине, очень завидую шапо и Старикану, что их дети свалили отсюда.
1. Что-то Вы загрустили и высказываетесь не совсем патриотично?
Я патриот, но не идиот.
2. Если они уехали до коронавируса, масок и вакцин, то значит проблема не в этом?
Это риторический вопрос? Конечно, не в этом. Я, по-моему, ясно написал, что пост не по теме.
3. Исходя из соотношения реальных процентных ставок, следует предположить, что их накопленный свободный капитал обращается здесь под присмотром отцов?
Весьма сомнительное предположение.
4. А теперь представьте себе на мгновение, какие усилия приходиться прилагать представителям моей профессии в отношениях с оставшимися, ведь я, например, исповедую принципы англо-саксонской системы права!
Член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин предупредил о возможной опасности массовой вакцинации от коронавируса в РФ.
По его словам, это чревато тем, что непривитые люди при заражении COVID-19 будут переносить болезнь в крайне тяжелой форме. Врач пояснил, что коронавирус при переходе от одного привитого человека к другому будет бороться с уже «натренированным» иммунитетом и может еще больше мутировать.
Медик добавил, что в настоящее время COVID-19 сильно не мутирует, так как легко переходит от одного носителя к другому. «В конечном итоге такой вирус может стать очень опасным для людей, которые не получили вакцину», — предостерег Кондрахин, сообщает NEWS.ru.
Звучит странно. Примерно как "непереболевание короной может стать опасным. Это чревато тем, то при переходе от одного переболевшего к другому вирус будет бороться с уже «натренированным» иммунитетом и может еще больше мутировать."
_hunter написав:........ Звучит странно. Примерно как "непереболевание короной может стать опасным. Это чревато тем, то при переходе от одного переболевшего к другому вирус будет бороться с уже «натренированным» иммунитетом и может еще больше мутировать."
Согласен. Поэтому и писал:
Не берусь судить, насколько оправдано опасение. На мой взгляд, не очень.
ЛАД написав:В копилку Либо и украинскому канадцу (или канадскому украинцу?):
Американские СМИ узнали о смерти шести волонтеров в ходе испытаний одной из западных вакцин от коронавируса. Ее выпуском занимаются фармацевтические гиганты из США и Германии Pfizer и BioNTech.
Как пишет The Wall Street Journal, двое добровольцев входили в группу вакцинируемых, а четверо — в группу плацебо.
Смертельные случаи задокументировало Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA).
Один из привившихся имел «побочки» в виде ожирения и атеросклероза и умер на четвертые сутки после получения первой дозы. Смерть его напарника произошла через два месяца после повторной прививки, этот человек провел три дня в коме.
Среди причин смерти других участников испытаний — инфаркт и инсульт.
А почему нехорошие сообщения и о ... Не знаю как о Спутнике, но результаты Пфайзер были признаны отличными Комитетом по контролю. Из тысяч вакцинированных, среди которых были и группы риска, один умер от инфаркта на третий день после первой вакцины, когда еще и разговора об иммунитете не могло и быть, грубо говоря вакцина "даже не успела всосаться"))) А один умер от инфаркта на 60 день после второй вакцины. А сколько человек вообще должно было умереть за несколько месяцев испытаний среди тысяч вакцинированных среди которых группы риска ? Если бы они не были вакцинированы ? Оказывается в два раза больше должно было умереть, судя по контрольной группе с пустышкой. То есть вакцина еще и снижает смертность от инфарктов ))))
Больницы также требуют отменить меры по ослаблению карантина, продолжает издание. Многие из них перегружены, заявил глава Немецкого больничного общества Геральд Гас: "По сравнению с весной у нас сейчас в отделениях интенсивной терапии на 40 процентов больше пациентов, и в отличие от весны это не кратковременная ситуация: она длится уже неделями, и конца этому не видно".
_hunter написав:........ Звучит странно. Примерно как "непереболевание короной может стать опасным. Это чревато тем, то при переходе от одного переболевшего к другому вирус будет бороться с уже «натренированным» иммунитетом и может еще больше мутировать."
Согласен. Поэтому и писал:
Не берусь судить, насколько оправдано опасение. На мой взгляд, не очень.