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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2405240624072408> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 92 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 31 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 39 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 17 Всього голосів : 92 Додано: Сер 09 гру, 2020 12:04

Американские СМИ узнали о смерти шести волонтеров в ходе испытаний одной из западных вакцин от коронавируса. Ее выпуском занимаются фармацевтические гиганты из США и Германии Pfizer и BioNTech.



Как пишет The Wall Street Journal, двое добровольцев входили в группу вакцинируемых, а четверо — в группу плацебо.



Смертельные случаи задокументировало Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA).



Один из привившихся имел «побочки» в виде ожирения и атеросклероза и умер на четвертые сутки после получения первой дозы. Смерть его напарника произошла через два месяца после повторной прививки, этот человек провел три дня в коме.



Среди причин смерти других участников испытаний — инфаркт и инсульт.

https://m.rosbalt.ru/world/2020/12/08/1877039.html

Есть нехорошие сообщения и о Спутнике. Но, как часто в российских сообщениях о вакцине, достаточно невразумительные, поэтому не привожу. В копилку Либо и украинскому канадцу (или канадскому украинцу?):Есть нехорошие сообщения и о Спутнике. Но, как часто в российских сообщениях о вакцине, достаточно невразумительные, поэтому не привожу. ЛАД 2 Повідомлень: 17924 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4620 раз. Подякували: 4324 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 12:09 ЛАД написав: P.p.s. Читая такое и глядя на то, что происходит в Украине, очень завидую шапо и Старикану, что их дети свалили отсюда. P.p.s. Читая такое и глядя на то, что происходит в Украине, очень завидую шапо и Старикану, что их дети свалили отсюда.

1. Что-то Вы загрустили и высказываетесь не совсем патриотично?

2. Если они уехали до коронавируса, масок и вакцин, то значит проблема не в этом?

3. Исходя из соотношения реальных процентных ставок, следует предположить, что их накопленный свободный капитал обращается здесь под присмотром отцов?

4. А теперь представьте себе на мгновение, какие усилия приходиться прилагать представителям моей профессии в отношениях с оставшимися, ведь я, например, исповедую принципы англо-саксонской системы права! 1. Что-то Вы загрустили и высказываетесь не совсем патриотично?2. Если они уехали до коронавируса, масок и вакцин, то значит проблема не в этом?3. Исходя из соотношения реальных процентных ставок, следует предположить, что их накопленный свободный капитал обращается здесь под присмотром отцов?4. А теперь представьте себе на мгновение, какие усилия приходиться прилагать представителям моей профессии в отношениях с, ведь я, например, исповедую принципы Igneus Повідомлень: 843 З нами з: 29.08.18 Подякував: 357 раз. Подякували: 407 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 12:24

Член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин предупредил о возможной опасности массовой вакцинации от коронавируса в РФ.



По его словам, это чревато тем, что непривитые люди при заражении COVID-19 будут переносить болезнь в крайне тяжелой форме. Врач пояснил, что коронавирус при переходе от одного привитого человека к другому будет бороться с уже «натренированным» иммунитетом и может еще больше мутировать.



Медик добавил, что в настоящее время COVID-19 сильно не мутирует, так как легко переходит от одного носителя к другому. «В конечном итоге такой вирус может стать очень опасным для людей, которые не получили вакцину», — предостерег Кондрахин, сообщает NEWS.ru.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/12/04/1876300.html

Не берусь судить, насколько оправдано опасение. На мой взгляд, не очень. Но тем не менее. Ещё для тех же персонажей:Не берусь судить, насколько оправдано опасение. На мой взгляд, не очень. Но тем не менее. ЛАД 2 Повідомлень: 17924 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4620 раз. Подякували: 4324 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 12:30 Igneus написав: ЛАД написав: P.p.s. Читая такое и глядя на то, что происходит в Украине, очень завидую шапо и Старикану, что их дети свалили отсюда. P.p.s. Читая такое и глядя на то, что происходит в Украине, очень завидую шапо и Старикану, что их дети свалили отсюда.

1. Что-то Вы загрустили и высказываетесь не совсем патриотично? 1. Что-то Вы загрустили и высказываетесь не совсем патриотично?

Я патриот, но не идиот.



2. Если они уехали до коронавируса, масок и вакцин, то значит проблема не в этом?

Это риторический вопрос?

Конечно, не в этом.

Я, по-моему, ясно написал, что пост не по теме.



3. Исходя из соотношения реальных процентных ставок, следует предположить, что их накопленный свободный капитал обращается здесь под присмотром отцов?

Весьма сомнительное предположение.



4. А теперь представьте себе на мгновение, какие усилия приходиться прилагать представителям моей профессии в отношениях с оставшимися, ведь я, например, исповедую принципы англо-саксонской системы права!

Не понял, это о чём и почему. Я патриот, но не идиот.Это риторический вопрос?Конечно, не в этом.Я, по-моему, ясно написал, что пост не по теме.Весьма сомнительное предположение.Не понял, это о чём и почему. ЛАД 2 Повідомлень: 17924 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4620 раз. Подякували: 4324 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 12:31 ЛАД написав: Ещё для тех же персонажей:

Член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин предупредил о возможной опасности массовой вакцинации от коронавируса в РФ.



По его словам, это чревато тем, что непривитые люди при заражении COVID-19 будут переносить болезнь в крайне тяжелой форме. Врач пояснил, что коронавирус при переходе от одного привитого человека к другому будет бороться с уже «натренированным» иммунитетом и может еще больше мутировать.



Медик добавил, что в настоящее время COVID-19 сильно не мутирует, так как легко переходит от одного носителя к другому. «В конечном итоге такой вирус может стать очень опасным для людей, которые не получили вакцину», — предостерег Кондрахин, сообщает NEWS.ru.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/12/04/1876300.html

Не берусь судить, насколько оправдано опасение. На мой взгляд, не очень. Но тем не менее. Ещё для тех же персонажей:Не берусь судить, насколько оправдано опасение. На мой взгляд, не очень. Но тем не менее.

Звучит странно. Примерно как "непереболевание короной может стать опасным. Это чревато тем, то при переходе от одного переболевшего к другому вирус будет бороться с уже «натренированным» иммунитетом и может еще больше мутировать." Звучит странно. Примерно как "непереболевание короной может стать опасным. Это чревато тем, то при переходе от одного переболевшего к другому вирус будет бороться с уже «натренированным» иммунитетом и может еще больше мутировать." _hunter Повідомлень: 3196 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 284 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 12:47 _hunter написав: ........

Звучит странно. Примерно как "непереболевание короной может стать опасным. Это чревато тем, то при переходе от одного переболевшего к другому вирус будет бороться с уже «натренированным» иммунитетом и может еще больше мутировать." ........Звучит странно. Примерно как "непереболевание короной может стать опасным. Это чревато тем, то при переходе от одного переболевшего к другому вирус будет бороться с уже «натренированным» иммунитетом и может еще больше мутировать."

Согласен.

Поэтому и писал:

Не берусь судить, насколько оправдано опасение. На мой взгляд, не очень. Согласен.Поэтому и писал: ЛАД 2 Повідомлень: 17924 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4620 раз. Подякували: 4324 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 12:50 ЛАД написав: В копилку Либо и украинскому канадцу (или канадскому украинцу?):

Американские СМИ узнали о смерти шести волонтеров в ходе испытаний одной из западных вакцин от коронавируса. Ее выпуском занимаются фармацевтические гиганты из США и Германии Pfizer и BioNTech.



Как пишет The Wall Street Journal, двое добровольцев входили в группу вакцинируемых, а четверо — в группу плацебо.



Смертельные случаи задокументировало Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA).



Один из привившихся имел «побочки» в виде ожирения и атеросклероза и умер на четвертые сутки после получения первой дозы. Смерть его напарника произошла через два месяца после повторной прививки, этот человек провел три дня в коме.



Среди причин смерти других участников испытаний — инфаркт и инсульт.

https://m.rosbalt.ru/world/2020/12/08/1877039.html

Есть нехорошие сообщения и о Спутнике. Но, как часто в российских сообщениях о вакцине, достаточно невразумительные, поэтому не привожу. В копилку Либо и украинскому канадцу (или канадскому украинцу?):Есть нехорошие сообщения и о Спутнике. Но, как часто в российских сообщениях о вакцине, достаточно невразумительные, поэтому не привожу.



А почему нехорошие сообщения и о ...

Не знаю как о Спутнике, но результаты Пфайзер были признаны отличными Комитетом по контролю.

Из тысяч вакцинированных, среди которых были и группы риска, один умер от инфаркта на третий день после первой вакцины, когда еще и разговора об иммунитете не могло и быть, грубо говоря вакцина "даже не успела всосаться"))) А один умер от инфаркта на 60 день после второй вакцины.

А сколько человек вообще должно было умереть за несколько месяцев испытаний среди тысяч вакцинированных среди которых группы риска ? Если бы они не были вакцинированы ?

Оказывается в два раза больше должно было умереть, судя по контрольной группе с пустышкой.

То есть вакцина еще и снижает смертность от инфарктов )))) А почему нехорошие сообщения и о ...Не знаю как о Спутнике, но результаты Пфайзер были признаны отличными Комитетом по контролю.Из тысяч вакцинированных, среди которых были и группы риска, один умер от инфаркта на третий день после первой вакцины, когда еще и разговора об иммунитете не могло и быть, грубо говоря вакцина "даже не успела всосаться"))) А один умер от инфаркта на 60 день после второй вакцины.А сколько человек вообще должно было умереть за несколько месяцев испытаний среди тысяч вакцинированных среди которых группы риска ? Если бы они не были вакцинированы ?Оказывается в два раза больше должно было умереть, судя по контрольной группе с пустышкой.То есть вакцина еще и снижает смертность от инфарктов )))) freeze 4 Повідомлень: 19401 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4640 раз. Подякували: 7383 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 12:58

Больницы также требуют отменить меры по ослаблению карантина, продолжает издание. Многие из них перегружены, заявил глава Немецкого больничного общества Геральд Гас: "По сравнению с весной у нас сейчас в отделениях интенсивной терапии на 40 процентов больше пациентов, и в отличие от весны это не кратковременная ситуация: она длится уже неделями, и конца этому не видно".

https://kurs.com.ua/novost/252486-posle-rozhdestva-germanija-vvedet-zhestkii-karantin "это просто насморк". ЛАД 2 Повідомлень: 17924 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4620 раз. Подякували: 4324 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 13:03 ЛАД написав: _hunter написав: ........

Звучит странно. Примерно как "непереболевание короной может стать опасным. Это чревато тем, то при переходе от одного переболевшего к другому вирус будет бороться с уже «натренированным» иммунитетом и может еще больше мутировать." ........Звучит странно. Примерно как "непереболевание короной может стать опасным. Это чревато тем, то при переходе от одного переболевшего к другому вирус будет бороться с уже «натренированным» иммунитетом и может еще больше мутировать."

Согласен.

Поэтому и писал:

Не берусь судить, насколько оправдано опасение. На мой взгляд, не очень. Согласен.Поэтому и писал:

Я же не спорю -- просто чуть развил тему Я же не спорю-- просто чуть развил тему _hunter Повідомлень: 3196 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 284 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 13:04 freeze написав: .......

А почему нехорошие сообщения и о ...

.... .......А почему нехорошие сообщения и о .......

Вы хоть меня не обвиняйте.

Написал только в связи с вчерашним постом канадца о паре отрицательных отзывов о вакцине. А тут как раз попалось сообщение именно о 2 случаях. Вы хоть меня не обвиняйте.Написал только в связи с вчерашним постом канадца о паре отрицательных отзывов о вакцине. А тут как раз попалось сообщение именно о 2 случаях. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася, Igneus - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 17924 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4620 раз. Подякували: 4324 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2405240624072408> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7319 1693487

tobias Вів 08 гру, 2020 15:24