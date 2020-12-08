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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 24062407240824092410> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 92 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 31 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 39 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 17 Всього голосів : 92 Додано: Сер 09 гру, 2020 13:11 freeze написав: Не знаю как о Спутнике, но результаты Пфайзер были признаны отличными Комитетом по контролю.

Не знаю как о Спутнике, но результаты Пфайзер были признаны отличными Комитетом по контролю.



Мне показалось, что имелось в виду именно то, что оценкой качества вакцин должны заниматься комитеты по контролю, а не комитеты по русофобии Мне показалось, что имелось в виду именно то, что оценкой качества вакцин должны заниматься комитеты по контролю, а не комитеты по русофобии zРадио

Повідомлень: 8673 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1613 раз. Подякували: 3629 раз. Профіль 11 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 13:12 ЛАД написав: Вы хоть меня не обвиняйте.

Написал только в связи с вчерашним постом канадца о паре отрицательных отзывов о вакцине. А тут как раз попалось сообщение именно о 2 случаях. Вы хоть меня не обвиняйте.Написал только в связи с вчерашним постом канадца о паре отрицательных отзывов о вакцине. А тут как раз попалось сообщение именно о 2 случаях.



Просто Вы привели положительные данные о вакцине, ошибочно приняв их за отрицательные примеры.

Конечно, полученный результат, что в два раза меньше умерло от инфаркта в группе вакцинированных, чем в контрольной группе невакцинированных, это скорее всего забавное совпадение. Просто Вы привели положительные данные о вакцине, ошибочно приняв их за отрицательные примеры.Конечно, полученный результат, что в два раза меньше умерло от инфаркта в группе вакцинированных, чем в контрольной группе невакцинированных, это скорее всего забавное совпадение. freeze 4 Повідомлень: 19401 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4640 раз. Подякували: 7383 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 13:15 ЛАД написав: В копилку Либо и украинскому канадцу (или канадскому украинцу?):

Американские СМИ узнали о смерти шести волонтеров в ходе испытаний одной из западных вакцин от коронавируса. Ее выпуском занимаются фармацевтические гиганты из США и Германии Pfizer и BioNTech.



Как пишет The Wall Street Journal, двое добровольцев входили в группу вакцинируемых, а четверо — в группу плацебо.



Смертельные случаи задокументировало Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA).



Один из привившихся имел «побочки» в виде ожирения и атеросклероза и умер на четвертые сутки после получения первой дозы. Смерть его напарника произошла через два месяца после повторной прививки, этот человек провел три дня в коме.



Среди причин смерти других участников испытаний — инфаркт и инсульт.

https://m.rosbalt.ru/world/2020/12/08/1877039.html

Есть нехорошие сообщения и о Спутнике. Но, как часто в российских сообщениях о вакцине, достаточно невразумительные, поэтому не привожу. В копилку Либо и украинскому канадцу (или канадскому украинцу?):Есть нехорошие сообщения и о Спутнике. Но, как часто в российских сообщениях о вакцине, достаточно невразумительные, поэтому не привожу.

Із шести померлих двоє в прищепленій групі, а четверо в групі плацебо, і не від короновірусу.

Взагалі треба скептично відноситись до деяких цифр. Якщо в прищепленій групі захворіли 5 чоловік, а в контрольній 100, то ефективність 94,5%, з точки зору теорії ймовірності, є дуже сумнівною цифрою. Навіть для журналістів.

Російська вакцина не дуже добре переноситься в 15% випадків - від температури до ускладнень хронічних хвороб, причому це для молодих і здорових. Все-таки синтетичні вакцини кращі. Із шести померлих двоє в прищепленій групі, а четверо в групі плацебо, і не від короновірусу.Взагалі треба скептично відноситись до деяких цифр. Якщо в прищепленій групі захворіли 5 чоловік, а в контрольній 100, то ефективність 94,5%, з точки зору теорії ймовірності, є дуже сумнівною цифрою. Навіть для журналістів.Російська вакцина не дуже добре переноситься в 15% випадків - від температури до ускладнень хронічних хвороб, причому це для молодих і здорових. Все-таки синтетичні вакцини кращі. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11289 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1151 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 13:17 Re: Эпидемия коронавируса в мире Кстати на сегодня безоговорочные лидеры среди вакцин не шумные Пфайзер или Спутник.



Уже более миллиона уколов препарата для профилактики Covid-19 сделал реальный лидер по этой части — китайская Sinopharm (вакцина на основе цельного убитого коронавируса, BBIBP-CorV). Востаннє редагувалось freeze в Сер 09 гру, 2020 13:17, всього редагувалось 1 раз. freeze 4 Повідомлень: 19401 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4640 раз. Подякували: 7383 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 13:17 Как пишет влиятельный медицинский журнал The Lancet, вакцина AstraZeneca может быть эффективной на 62%, если пациент получает две полные дозы препарата.



В то же время, если пациент сначала получит половину дозы, а затем полную дозу вакцины, то препарат достигает эффективности в 90%.



Стоит отметить, что в группе, где эффективность вакцины оказалась выше, не было волонтеров старше 55 лет.



AstraZeneca стала первой среди производителей вакцины от коронавируса, результаты клинических испытаний которого были обнародованы. Ее конкуренты – американская фармкомпания Moderna и немецкая компания BioNTech с американским концерном Pfizer – еще не опубликовали свои результаты.





Вакцина AstraZeneca в случае ее допуска на рынок будет значительно дешевле других вакцин благодаря более простой технологии изготовления. Также преимуществом препарата является то, что его не нужно хранить при очень низких температурах.

https://med.obozrevatel.com/pulmonology/opublikovanyi-rezultatyi-okonchatelnyih-ispyitanij-vaktsinyi-astrazeneca.htm

Правда, так и не понял.

После получения результата 90% фирма объявляла о необходимости дополнительных испытаний.

Опубликованы результаты, полученные до этих испытаний?

Похоже, так. Правда, так и не понял.После получения результата 90% фирма объявляла о необходимости дополнительных испытаний.Опубликованы результаты, полученные до этих испытаний?Похоже, так. ЛАД 2 Повідомлень: 17931 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4620 раз. Подякували: 4325 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 13:19 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Я патриот, но не идиот. Я патриот, но не идиот.

Согласен, что происхождение слова "идиот" берет свое начало от тех, кто не высказывал идей на народных собраниях греческих городов-государств.

Что касается патриотизма, то странно с Вашей стороны, вместо того, чтобы содействовать претворению в жизнь здесь стандартов тех стран, куда уехали дети Shapo и Старикана, завидовать их отъезду.



Igneus написав: 4. А теперь представьте себе на мгновение, какие усилия приходиться прилагать представителям моей профессии в отношениях с оставшимися, ведь я, например, исповедую принципы англо-саксонской системы права! 4. А теперь представьте себе на мгновение, какие усилия приходиться прилагать представителям моей профессии в отношениях с оставшимися, ведь я, например, исповедую принципы англо-саксонской системы права!

ЛАД написав: Не понял, это о чём и почему. Не понял, это о чём и почему.

Это о том и потому, что дети Shapo и Старикана уехали в Австралию и США соответственно, где англо-саксонская система права, в отличие от нас, где романо-германская система права.

Англо-саксонская система права базируется, например, на Великой Хартии Вольностей 1215 года, которая поставила короля лишь первым среди равных, а интересы человека сделала первичными, тогда, как интересы государства вторичными. При этом есть права, которые принадлежат человеку от рождения и их ограничить вообще нельзя, а остальные права можно ограничить лишь в определенных условиях ЗАКОНОМ.

Таким образом, высокий стандарт жизни в странах англо-саксонской системы права объясняется возможностью для их граждан действовать по принципу "что не запрещено законом, то разрешено".



А вот наполеоны и гитлеры были присущи именно романо-германской системе права, в которой почитается образ царя, императора, кайзера, и, вообще, каждого "НАЧАЛЬНИКА", любое слово которого уже воспринимается нормой права. При этом интересы государства являются первичными, а интересы человека вторичными.

Наконец, низкий стандарт жизни в странах романо-германской системы права объясняется тем, что граждан принуждают действовать так, как решил "НАЧАЛЬНИК", и поэтому граждане ждут их мудрых решений, утрачивая всякую инициативу. А поскольку "НАЧАЛЬНИКИ" часто ошибались (ну кто ж не безгрешен), то, соответственно, имеем то, что имеем. Согласен, что происхождение словаберет свое начало от тех, кто не высказывал идей на народных собраниях греческих городов-государств.Что касается патриотизма, то странно с Вашей стороны, вместо того, чтобы содействовать претворению в жизнь здесь стандартов тех стран, куда уехали дети Shapo и Старикана, завидовать их отъезду.Это о том и потому, что дети Shapo и Старикана уехали в Австралию и США соответственно, где, в отличие от нас, гдебазируется, например, на Великой Хартии Вольностей 1215 года, которая поставила короля лишь первым среди равных, а интересы человека сделала первичными, тогда, как интересы государства вторичными. При этом есть права, которые принадлежат человеку от рождения и их ограничить вообще нельзя, а остальные права можно ограничить лишь в определенных условиях ЗАКОНОМ.Таким образом, высокий стандарт жизни в странах англо-саксонской системы права объясняется возможностью для их граждан действовать по принципуА вот наполеоны и гитлеры были присущи именно, в которой почитается образ царя, императора, кайзера, и, вообще, каждого "НАЧАЛЬНИКА", любое слово которого уже воспринимается нормой права. При этом интересы государства являются первичными, а интересы человека вторичными.Наконец, низкий стандарт жизни в странахобъясняется тем, что граждан принуждают действовать так, как решил "НАЧАЛЬНИК", и поэтому граждане ждут их мудрых решений, утрачивая всякую инициативу. А поскольку "НАЧАЛЬНИКИ" часто ошибались (ну кто ж не безгрешен), то, соответственно, имеем то, что имеем. Igneus Повідомлень: 846 З нами з: 29.08.18 Подякував: 357 раз. Подякували: 407 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 13:23 freeze написав: ЛАД написав: Вы хоть меня не обвиняйте.

Написал только в связи с вчерашним постом канадца о паре отрицательных отзывов о вакцине. А тут как раз попалось сообщение именно о 2 случаях. Вы хоть меня не обвиняйте.Написал только в связи с вчерашним постом канадца о паре отрицательных отзывов о вакцине. А тут как раз попалось сообщение именно о 2 случаях.



Просто Вы привели положительные данные о вакцине, ошибочно приняв их за отрицательные примеры.

Конечно, полученный результат, что в два раза меньше умерло от инфаркта в группе вакцинированных, чем в контрольной группе невакцинированных, это скорее всего забавное совпадение. Просто Вы привели положительные данные о вакцине, ошибочно приняв их за отрицательные примеры.Конечно, полученный результат, что в два раза меньше умерло от инфаркта в группе вакцинированных, чем в контрольной группе невакцинированных, это скорее всего забавное совпадение.

Ещё раз.

Я не принял эти результаты за отрицательные.

Просто привёл для канадца 2 отрицательных случая, о которых он писал. И в связи с моим ответом ему, что для антивакцинаторов будет достаточно даже 2 фейков. Ещё раз.эти результаты за отрицательные.Просто привёл для канадца 2 отрицательных, о которых он писал. И в связи с моим ответом ему, что для антивакцинаторов будет достаточно даже 2 фейков. ЛАД 2 Повідомлень: 17931 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4620 раз. Подякували: 4325 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 13:26 Igneus

Борьба с ветряными мельницами успехов не приносит.



Причины успехов США и Австралии Вы упрощаете, сводя всё к системе права.

И знаю людей, уехавших в Германию, Францию. Их вполне устраивают успехи романо-германской Европы.

Меня бы тоже устроили. Борьба с ветряными мельницами успехов не приносит.Причины успехов США и Австралии Вы упрощаете, сводя всё к системе права.И знаю людей, уехавших в Германию, Францию. Их вполне устраивают успехи романо-германской Европы.Меня бы тоже устроили. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 09 гру, 2020 13:31, всього редагувалось 2 разів. ЛАД 2 Повідомлень: 17931 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4620 раз. Подякували: 4325 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 13:29 Ukrainian написав: adeges написав: Но нет, год нужно ждать под риском испытать реальный риск вируса, вместо гипотетического от вакцины. Но нет, год нужно ждать под риском испытать реальный риск вируса, вместо гипотетического от вакцины.

Поки що реальний ризик серед молодих людей без хронічних хвороб та без надмірної ваги це втрата смаку на нюху ну і ще кожного третього пару днів по температурити може; і все. Тобто від грипу та простуди дискомфорту може бути більше і довше. Поки що реальний ризик серед молодих людей без хронічних хвороб та без надмірної ваги це втрата смаку на нюху ну і ще кожного третього пару днів по температурити може; і все. Тобто від грипу та простуди дискомфорту може бути більше і довше.

В моем небольшом поселке (население чуть более 2,6 тыс.) уже 2 подтвержденных смерти от Ковида, точнее с Ковидом (по тестам +) - женщина-учитель 63-х лет и мужчина-ФОП 42-х лет (42 года это молодой или уже не молодой?). Оба от пневмонии. По оффданным на вчера (на сегодня будут через пару часов), в амбулаторию на прием обратились 96 человек, из них 19 с диагнозом ОРВИ (3-го - 71 чел/5 ОРВИ., 4-го - 68/6, 5-го - 93/6), отправлено на ПЦР 11 образцов. Вчера ушла на больничный и одна из 3-х семейных врачей.



Учитывая, что поселок маленький и компактный, вероятность заболеть всем больше, чем в большом городе. Теперь все без принуждения ходят не только в магазины, но и по улице в масках, включая маленьких детей. Но, скорее всего, поезд уже ушел...



А ведь месяц назад даже в магазинах и аптеках обслуживали покупателей без масок, а у продавцов они были на подбородке. В моем небольшом поселке (население чуть более 2,6 тыс.) уже 2 подтвержденных смерти от Ковида, точнее с Ковидом (по тестам +) - женщина-учитель 63-х лет и мужчина-ФОП 42-х лет (42 года это молодой или уже не молодой?). Оба от пневмонии. По оффданным на вчера (на сегодня будут через пару часов), в амбулаторию на прием обратились 96 человек, из них 19 с диагнозом ОРВИ (3-го - 71 чел/5 ОРВИ., 4-го - 68/6, 5-го - 93/6), отправлено на ПЦР 11 образцов. Вчера ушла на больничный и одна из 3-х семейных врачей.Учитывая, что поселок маленький и компактный, вероятность заболеть всем больше, чем в большом городе. Теперьходят не только в магазины, но и по улице в масках, включая маленьких детей. Но, скорее всего, поезд уже ушел...А ведь месяц назад даже в магазинах и аптеках обслуживали покупателей без масок, а у продавцов они были на подбородке. yanyura Повідомлень: 5654 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1877 раз. Подякували: 1325 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 13:39 Igneus написав: ЛАД написав: P.p.s. Читая такое и глядя на то, что происходит в Украине, очень завидую шапо и Старикану, что их дети свалили отсюда. P.p.s. Читая такое и глядя на то, что происходит в Украине, очень завидую шапо и Старикану, что их дети свалили отсюда.

1. Что-то Вы загрустили и высказываетесь не совсем патриотично?

1. Что-то Вы загрустили и высказываетесь не совсем патриотично?



ЛАД старый, но так и не понял, что счастье человека не зависит от местанахождения и размера счета в банке. Я встречал в Америке наших несчастливых детей, которые как раз обвиняли в своем несчастье предков именно потому, что те их привезли в Америку. Я уже тут писал, что только за последнее время два ребенка из моих знакомых семей вернулись из-за рубежа даже недоучившись, сказав что им там не понравилось и они не хотят себя насиловать. Сказали, лучше жить и учиться дома, и тут заниматься параллельно стартапами ... Дети есть дети. Тем более у современных детей совсем другое видение жизни. Меня поразили недавние опросы - подавляющая часть молодого населения Украины и не думает про #поравалить и связывает свою жизнь только с Украиной. Если бы мы резко додали в школьное образование, если бы мы потом еще дали очень много в высшую школу и науку, то мы бы сделали новое поколение еще счастливее. ЛАД старый, но так и не понял, что счастье человека не зависит от местанахождения и размера счета в банке. Я встречал в Америке наших несчастливых детей, которые как раз обвиняли в своем несчастье предков именно потому, что те их привезли в Америку. Я уже тут писал, что только за последнее время два ребенка из моих знакомых семей вернулись из-за рубежа даже недоучившись, сказав что им там не понравилось и они не хотят себя насиловать. Сказали, лучше жить и учиться дома, и тут заниматься параллельно стартапами ...Дети есть дети. Тем более у современных детей совсем другое видение жизни. Меня поразили недавние опросы - подавляющая часть молодого населения Украины и не думает про #поравалить и связывает свою жизнь только с Украиной. Если бы мы резко додали в школьное образование, если бы мы потом еще дали очень много в высшую школу и науку, то мы бы сделали новое поколение еще счастливее. Libo 2

Повідомлень: 9028 З нами з: 14.11.11 Подякував: 362 раз. Подякували: 4132 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 24062407240824092410> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7319 1693753

tobias Вів 08 гру, 2020 15:24