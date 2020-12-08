Мне показалось, что имелось в виду именно то, что оценкой качества вакцин должны заниматься комитеты по контролю, а не комитеты по русофобии
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Додано: Сер 09 гру, 2020 13:11
Додано: Сер 09 гру, 2020 13:12
Просто Вы привели положительные данные о вакцине, ошибочно приняв их за отрицательные примеры.
Конечно, полученный результат, что в два раза меньше умерло от инфаркта в группе вакцинированных, чем в контрольной группе невакцинированных, это скорее всего забавное совпадение.
Додано: Сер 09 гру, 2020 13:15
Із шести померлих двоє в прищепленій групі, а четверо в групі плацебо, і не від короновірусу.
Взагалі треба скептично відноситись до деяких цифр. Якщо в прищепленій групі захворіли 5 чоловік, а в контрольній 100, то ефективність 94,5%, з точки зору теорії ймовірності, є дуже сумнівною цифрою. Навіть для журналістів.
Російська вакцина не дуже добре переноситься в 15% випадків - від температури до ускладнень хронічних хвороб, причому це для молодих і здорових. Все-таки синтетичні вакцини кращі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 09 гру, 2020 13:17
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Кстати на сегодня безоговорочные лидеры среди вакцин не шумные Пфайзер или Спутник.
Уже более миллиона уколов препарата для профилактики Covid-19 сделал реальный лидер по этой части — китайская Sinopharm (вакцина на основе цельного убитого коронавируса, BBIBP-CorV).
Востаннє редагувалось freeze в Сер 09 гру, 2020 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 гру, 2020 13:17
Правда, так и не понял.
После получения результата 90% фирма объявляла о необходимости дополнительных испытаний.
Опубликованы результаты, полученные до этих испытаний?
Похоже, так.
Додано: Сер 09 гру, 2020 13:19
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Согласен, что происхождение слова "идиот" берет свое начало от тех, кто не высказывал идей на народных собраниях греческих городов-государств.
Что касается патриотизма, то странно с Вашей стороны, вместо того, чтобы содействовать претворению в жизнь здесь стандартов тех стран, куда уехали дети Shapo и Старикана, завидовать их отъезду.
Это о том и потому, что дети Shapo и Старикана уехали в Австралию и США соответственно, где англо-саксонская система права, в отличие от нас, где романо-германская система права.
Англо-саксонская система права базируется, например, на Великой Хартии Вольностей 1215 года, которая поставила короля лишь первым среди равных, а интересы человека сделала первичными, тогда, как интересы государства вторичными. При этом есть права, которые принадлежат человеку от рождения и их ограничить вообще нельзя, а остальные права можно ограничить лишь в определенных условиях ЗАКОНОМ.
Таким образом, высокий стандарт жизни в странах англо-саксонской системы права объясняется возможностью для их граждан действовать по принципу "что не запрещено законом, то разрешено".
А вот наполеоны и гитлеры были присущи именно романо-германской системе права, в которой почитается образ царя, императора, кайзера, и, вообще, каждого "НАЧАЛЬНИКА", любое слово которого уже воспринимается нормой права. При этом интересы государства являются первичными, а интересы человека вторичными.
Наконец, низкий стандарт жизни в странах романо-германской системы права объясняется тем, что граждан принуждают действовать так, как решил "НАЧАЛЬНИК", и поэтому граждане ждут их мудрых решений, утрачивая всякую инициативу. А поскольку "НАЧАЛЬНИКИ" часто ошибались (ну кто ж не безгрешен), то, соответственно, имеем то, что имеем.
Додано: Сер 09 гру, 2020 13:23
Ещё раз.
Я не принял эти результаты за отрицательные.
Просто привёл для канадца 2 отрицательных случая, о которых он писал. И в связи с моим ответом ему, что для антивакцинаторов будет достаточно даже 2 фейков.
Додано: Сер 09 гру, 2020 13:26
Igneus
Борьба с ветряными мельницами успехов не приносит.
Причины успехов США и Австралии Вы упрощаете, сводя всё к системе права.
И знаю людей, уехавших в Германию, Францию. Их вполне устраивают успехи романо-германской Европы.
Меня бы тоже устроили.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 09 гру, 2020 13:31, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 09 гру, 2020 13:29
В моем небольшом поселке (население чуть более 2,6 тыс.) уже 2 подтвержденных смерти от Ковида, точнее с Ковидом (по тестам +) - женщина-учитель 63-х лет и мужчина-ФОП 42-х лет (42 года это молодой или уже не молодой?). Оба от пневмонии. По оффданным на вчера (на сегодня будут через пару часов), в амбулаторию на прием обратились 96 человек, из них 19 с диагнозом ОРВИ (3-го - 71 чел/5 ОРВИ., 4-го - 68/6, 5-го - 93/6), отправлено на ПЦР 11 образцов. Вчера ушла на больничный и одна из 3-х семейных врачей.
Учитывая, что поселок маленький и компактный, вероятность заболеть всем больше, чем в большом городе. Теперь все без принуждения ходят не только в магазины, но и по улице в масках, включая маленьких детей. Но, скорее всего, поезд уже ушел...
А ведь месяц назад даже в магазинах и аптеках обслуживали покупателей без масок, а у продавцов они были на подбородке.
Додано: Сер 09 гру, 2020 13:39
ЛАД старый, но так и не понял, что счастье человека не зависит от местанахождения и размера счета в банке. Я встречал в Америке наших несчастливых детей, которые как раз обвиняли в своем несчастье предков именно потому, что те их привезли в Америку. Я уже тут писал, что только за последнее время два ребенка из моих знакомых семей вернулись из-за рубежа даже недоучившись, сказав что им там не понравилось и они не хотят себя насиловать. Сказали, лучше жить и учиться дома, и тут заниматься параллельно стартапами ... Дети есть дети. Тем более у современных детей совсем другое видение жизни. Меня поразили недавние опросы - подавляющая часть молодого населения Украины и не думает про #поравалить и связывает свою жизнь только с Украиной. Если бы мы резко додали в школьное образование, если бы мы потом еще дали очень много в высшую школу и науку, то мы бы сделали новое поколение еще счастливее.
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