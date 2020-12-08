Igneus написав: А вот наполеоны и гитлеры были присущи именно романо-германской системе права, в которой почитается образ царя, императора, кайзера, и, вообще, каждого "НАЧАЛЬНИКА", любое слово которого уже воспринимается нормой права. При этом интересы государства являются первичными, а интересы человека вторичными. Наконец, низкий стандарт жизни в странах романо-германской системы права объясняется тем, что граждан принуждают действовать так, как решил "НАЧАЛЬНИК", и поэтому граждане ждут их мудрых решений, утрачивая всякую инициативу. А поскольку "НАЧАЛЬНИКИ" часто ошибались (ну кто ж не безгрешен), то, соответственно, имеем то, что имеем.
Похоже романо-германская система права берет корни из библейской истории, когда Господь по прошению израильского народа поставил им царя. Первым из череды которых был Саул. )
ЛАД написав:Ещё раз. Я не принял эти результаты за отрицательные. Просто привёл для канадца 2 отрицательных случая, о которых он писал. И в связи с моим ответом ему, что для антивакцинаторов будет достаточно даже 2 фейков.
Всё правильно. ЛАД просто порекомендовал нам с Юкрейнианом не спешить с вакцинированием, весело отбухать Новый год, а там уже смотреть по обстановке. Спешка нужна только при ловле блох. Надеюсь, на этой ветке продолжится информирование о ситуации с вакцинированием на планете.
ЛАД написав:Причины успехов США и Австралии Вы упрощаете, сводя всё к системе права. И знаю людей, уехавших в Германию, Францию. Их вполне устраивают успехи романо-германской Европы. Меня бы тоже устроили.
Гитлера, Муссолини, Петена, Франко, Салазара, Хорти, Антонеску, Квислинга и их режимы взрастила именно романо-германская система права. А вот англо-саксонская система права смогла поставить у власти Черчилля вместо Чемберлена и его сторонников, которые вели и Великобританию к фашизму. Тот прогресс, которого достигли Германия и Франция, объясняется усилиями союзников, преимущественно относящихся к англо-саксонской системе права, по искоренению авторитаризма в Европе после Второй мировой войны. Для этого Германию даже сначала поделили, чтобы показать немцам преимущества и недостатки каждой из ее частей. Что касается Франции, то ее грехопадение в 1940 году было незначительным и поэтому ограничились лишь сменой политических элит. Наконец, чтобы предотвратить возрождение авторитаризма в отдельно взятом государстве Европы и создали Европейский Союз. Все эти преобразования в Европе инициировали и осуществляли государства англо-саксонской системы права и их сторонники в европейских странах.
ЛАД написав:Причины успехов США и Австралии Вы упрощаете, сводя всё к системе права. И знаю людей, уехавших в Германию, Францию. Их вполне устраивают успехи романо-германской Европы. Меня бы тоже устроили.
Гитлера, Муссолини, Петена, Франко, Салазара, Хорти, Антонеску, Квислинга и их режимы взрастила именно романо-германская система права. А вот англо-саксонская система права смогла поставить у власти Черчилля вместо Чемберлена и его сторонников, которые вели и Великобританию к фашизму. Тот прогресс, которого достигли Германия и Франция, объясняется усилиями союзников, преимущественно относящихся к англо-саксонской системе права, по искоренению авторитаризма в Европе после Второй мировой войны. Для этого Германию даже сначала поделили, чтобы показать немцам преимущества и недостатки каждой из ее частей. Что касается Франции, то ее грехопадение в 1940 году было незначительным и поэтому ограничились лишь сменой политических элит. Наконец, чтобы предотвратить возрождение авторитаризма в отдельно взятом государстве Европы и создали Европейский Союз. Все эти преобразования в Европе инициировали и осуществляли государства англо-саксонской системы права и их сторонники в европейских странах.
Libo Вы всё же не читаете, то что пишут, а как глухарь токуете своё. Я не писал о счастье. Счастливые люди могут быть и нищие в бедных странах. Писал только о материальных проблемах и возможностях. И не давал вам с канадцем никаких рекомендаций. Вы лично можете вообще не вакцинироваться. Ваши проблемы.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 09 гру, 2020 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Похоже, что на Кавказе было настолько сильным влияние Великобритании, что берет свое начало еще с разработок кавказской нефти в конце 19 - начале 20 века, что его уроженцы примкнули все-таки к государствам англо-саксонской системы права.
Вакцина от коронавируса, разработку которой поддерживает правительство Китая, смогла защитить 86% участников клинических испытаний в ОАЭ. Об этом сообщили государственные СМИ арабской страны отметив, что китайский препарат был разработан чрезвычайно быстро. ...... Всего в клинических испытаниях приняли участие 31 тысяча добровольцев. Препарат оказался очень эффективным в не допущении начале заболевания COVID-19 в тяжелой и умеренной форме. Никаких серьезных проблем с безопасностью тоже не было зафиксировано, - отметили в Министерстве профилактики и здравоохранения ОАЭ. ...... Препарат разработала компания Sinopharm, которая входит в структуру China National Biotec Group (CNBG). В самом Китае ее уже получили сотни тысяч человек, согласно разрешению на чрезвычайное использование. Однако, ни один регулятор еще не одобрил ее широкое использование. ..... китайская разработка не нуждается в хранении при экстремально низких температурах. Ее можно транспортировать и хранить в обычных холодильниках.
Igneus написав:Похоже, что на Кавказе было настолько сильным влияние Великобритании, что берет свое начало еще с разработок кавказской нефти в конце 19 - начале 20 века, что его уроженцы примкнули все-таки к государствам англо-саксонской системы права.
Особливо Азейбарджан. Совок взагалі ближче до азійських диктатур, ніж до європейської демократії, як і постсовок. Для України традиційна феодальна роздрібненість, хуторянство, вільнолюди, яке навіть Сталін не зміг знищити. Все це негативно впливає на епідситуацію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.