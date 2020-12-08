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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2407240824092410> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 92 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 31 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 39 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 17 Всього голосів : 92 Додано: Сер 09 гру, 2020 13:44 Igneus написав:

А вот наполеоны и гитлеры были присущи именно романо-германской системе права, в которой почитается образ царя, императора, кайзера, и, вообще, каждого "НАЧАЛЬНИКА", любое слово которого уже воспринимается нормой права. При этом интересы государства являются первичными, а интересы человека вторичными.

Наконец, низкий стандарт жизни в странах романо-германской системы права объясняется тем, что граждан принуждают действовать так, как решил "НАЧАЛЬНИК", и поэтому граждане ждут их мудрых решений, утрачивая всякую инициативу. А поскольку "НАЧАЛЬНИКИ" часто ошибались (ну кто ж не безгрешен), то, соответственно, имеем то, что имеем. А вот наполеоны и гитлеры были присущи именно, в которой почитается образ царя, императора, кайзера, и, вообще, каждого "НАЧАЛЬНИКА", любое слово которого уже воспринимается нормой права. При этом интересы государства являются первичными, а интересы человека вторичными.Наконец, низкий стандарт жизни в странахобъясняется тем, что граждан принуждают действовать так, как решил "НАЧАЛЬНИК", и поэтому граждане ждут их мудрых решений, утрачивая всякую инициативу. А поскольку "НАЧАЛЬНИКИ" часто ошибались (ну кто ж не безгрешен), то, соответственно, имеем то, что имеем.

Похоже романо-германская система права берет корни из библейской истории, когда Господь по прошению израильского народа поставил им царя. Первым из череды которых был Саул. ) Похоже романо-германская система права берет корни из библейской истории, когда Господь по прошению израильского народа поставил им царя. Первым из череды которых был Саул. ) tumos Повідомлень: 1385 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 13:45 ЛАД написав: Ещё раз.

Я не принял эти результаты за отрицательные.

Просто привёл для канадца 2 отрицательных случая, о которых он писал. И в связи с моим ответом ему, что для антивакцинаторов будет достаточно даже 2 фейков. Ещё раз.эти результаты за отрицательные.Просто привёл для канадца 2 отрицательных, о которых он писал. И в связи с моим ответом ему, что для антивакцинаторов будет достаточно даже 2 фейков.



Всё правильно.

ЛАД просто порекомендовал нам с Юкрейнианом не спешить с вакцинированием, весело отбухать Новый год, а там уже смотреть по обстановке. Спешка нужна только при ловле блох. Надеюсь, на этой ветке продолжится информирование о ситуации с вакцинированием на планете. Всё правильно.ЛАД просто порекомендовал нам с Юкрейнианом не спешить с вакцинированием, весело отбухать Новый год, а там уже смотреть по обстановке. Спешка нужна только при ловле блох. Надеюсь, на этой ветке продолжится информирование о ситуации с вакцинированием на планете. Libo 2

Повідомлень: 9028 З нами з: 14.11.11 Подякував: 362 раз. Подякували: 4132 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 13:53 ЛАД написав: Причины успехов США и Австралии Вы упрощаете, сводя всё к системе права.

И знаю людей, уехавших в Германию, Францию. Их вполне устраивают успехи романо-германской Европы.

Меня бы тоже устроили. Причины успехов США и Австралии Вы упрощаете, сводя всё к системе права.И знаю людей, уехавших в Германию, Францию. Их вполне устраивают успехи романо-германской Европы.Меня бы тоже устроили.

Гитлера, Муссолини, Петена, Франко, Салазара, Хорти, Антонеску, Квислинга и их режимы взрастила именно романо-германская система права.

А вот англо-саксонская система права смогла поставить у власти Черчилля вместо Чемберлена и его сторонников, которые вели и Великобританию к фашизму.

Тот прогресс, которого достигли Германия и Франция, объясняется усилиями союзников, преимущественно относящихся к англо-саксонской системе права, по искоренению авторитаризма в Европе после Второй мировой войны.

Для этого Германию даже сначала поделили, чтобы показать немцам преимущества и недостатки каждой из ее частей.

Что касается Франции, то ее грехопадение в 1940 году было незначительным и поэтому ограничились лишь сменой политических элит.

Наконец, чтобы предотвратить возрождение авторитаризма в отдельно взятом государстве Европы и создали Европейский Союз.

Все эти преобразования в Европе инициировали и осуществляли государства англо-саксонской системы права и их сторонники в европейских странах. Гитлера, Муссолини, Петена, Франко, Салазара, Хорти, Антонеску, Квислинга и их режимы взрастила именно романо-германская система права.А вот англо-саксонская система права смогла поставить у власти Черчилля вместо Чемберлена и его сторонников, которые вели и Великобританию к фашизму.Тот прогресс, которого достигли Германия и Франция, объясняется усилиями союзников, преимущественно относящихся к англо-саксонской системе права, по искоренению авторитаризма в Европе после Второй мировой войны.Для этого Германию даже сначала поделили, чтобы показать немцам преимущества и недостатки каждой из ее частей.Что касается Франции, то ее грехопадение в 1940 году было незначительным и поэтому ограничились лишь сменой политических элит.Наконец, чтобы предотвратить возрождение авторитаризма в отдельно взятом государстве Европы и создали Европейский Союз.Все эти преобразования в Европе инициировали и осуществляли государства англо-саксонской системы права и их сторонники в европейских странах. Igneus Повідомлень: 846 З нами з: 29.08.18 Подякував: 357 раз. Подякували: 407 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 13:54 Igneus написав: ЛАД написав: Причины успехов США и Австралии Вы упрощаете, сводя всё к системе права.

И знаю людей, уехавших в Германию, Францию. Их вполне устраивают успехи романо-германской Европы.

Меня бы тоже устроили. Причины успехов США и Австралии Вы упрощаете, сводя всё к системе права.И знаю людей, уехавших в Германию, Францию. Их вполне устраивают успехи романо-германской Европы.Меня бы тоже устроили.

Гитлера, Муссолини, Петена, Франко, Салазара, Хорти, Антонеску, Квислинга и их режимы взрастила именно романо-германская система права.

А вот англо-саксонская система права смогла поставить у власти Черчилля вместо Чемберлена и его сторонников, которые вели и Великобританию к фашизму.

Тот прогресс, которого достигли Германия и Франция, объясняется усилиями союзников, преимущественно относящихся к англо-саксонской системе права, по искоренению авторитаризма в Европе после Второй мировой войны.

Для этого Германию даже сначала поделили, чтобы показать немцам преимущества и недостатки каждой из ее частей.

Что касается Франции, то ее грехопадение в 1940 году было незначительным и поэтому ограничились лишь сменой политических элит.

Наконец, чтобы предотвратить возрождение авторитаризма в отдельно взятом государстве Европы и создали Европейский Союз.

Все эти преобразования в Европе инициировали и осуществляли государства англо-саксонской системы права и их сторонники в европейских странах. Гитлера, Муссолини, Петена, Франко, Салазара, Хорти, Антонеску, Квислинга и их режимы взрастила именно романо-германская система права.А вот англо-саксонская система права смогла поставить у власти Черчилля вместо Чемберлена и его сторонников, которые вели и Великобританию к фашизму.Тот прогресс, которого достигли Германия и Франция, объясняется усилиями союзников, преимущественно относящихся к англо-саксонской системе права, по искоренению авторитаризма в Европе после Второй мировой войны.Для этого Германию даже сначала поделили, чтобы показать немцам преимущества и недостатки каждой из ее частей.Что касается Франции, то ее грехопадение в 1940 году было незначительным и поэтому ограничились лишь сменой политических элит.Наконец, чтобы предотвратить возрождение авторитаризма в отдельно взятом государстве Европы и создали Европейский Союз.Все эти преобразования в Европе инициировали и осуществляли государства англо-саксонской системы права и их сторонники в европейских странах.

Вы забыли перечислить Сталина. Вы забыли перечислить Сталина. vetka Повідомлень: 6749 З нами з: 04.03.14 Подякував: 421 раз. Подякували: 1160 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 13:58 Libo

Вы всё же не читаете, то что пишут, а как глухарь токуете своё.

Я не писал о счастье. Счастливые люди могут быть и нищие в бедных странах. Писал только о материальных проблемах и возможностях.

И не давал вам с канадцем никаких рекомендаций. Вы лично можете вообще не вакцинироваться. Ваши проблемы. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 09 гру, 2020 14:07, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 17931 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4620 раз. Подякували: 4325 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 14:05 vetka написав: ........

Вы забыли перечислить Сталина. ........Вы забыли перечислить Сталина.

Вряд ли можно говорить о романо-германской системе права в России. А если и можно, то с достаточно большой натяжкой.



А Igneus зациклен на "системах права". До 2 мировой войны США и Австралия не опережали в экономическом развитии Европу. Австралия и сегодня не опережает.



На этом заканчиваю, а то превратим ветку в политическую. Вряд ли можно говорить о романо-германской системе права в России. А если и можно, то с достаточно большой натяжкой.зациклен на "системах права". До 2 мировой войны США и Австралия не опережали в экономическом развитии Европу. Австралия и сегодня не опережает.На этом заканчиваю, а то превратим ветку в политическую. ЛАД 2 Повідомлень: 17931 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4620 раз. Подякували: 4325 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 14:08 vetka написав: Вы забыли перечислить Сталина. Вы забыли перечислить Сталина.

Похоже, что на Кавказе было настолько сильным влияние Великобритании, что берет свое начало еще с разработок кавказской нефти в конце 19 - начале 20 века, что его уроженцы примкнули все-таки к государствам англо-саксонской системы права. Похоже, что на Кавказе было настолько сильным влияние Великобритании, что берет свое начало еще с разработок кавказской нефти в конце 19 - начале 20 века, что его уроженцы примкнули все-таки к государствам англо-саксонской системы права. Igneus Повідомлень: 846 З нами з: 29.08.18 Подякував: 357 раз. Подякували: 407 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 14:19 Вакцина от коронавируса, разработку которой поддерживает правительство Китая, смогла защитить 86% участников клинических испытаний в ОАЭ. Об этом сообщили государственные СМИ арабской страны отметив, что китайский препарат был разработан чрезвычайно быстро.

......

Всего в клинических испытаниях приняли участие 31 тысяча добровольцев. Препарат оказался очень эффективным в не допущении начале заболевания COVID-19 в тяжелой и умеренной форме. Никаких серьезных проблем с безопасностью тоже не было зафиксировано, - отметили в Министерстве профилактики и здравоохранения ОАЭ.

......

Препарат разработала компания Sinopharm, которая входит в структуру China National Biotec Group (CNBG). В самом Китае ее уже получили сотни тысяч человек, согласно разрешению на чрезвычайное использование. Однако, ни один регулятор еще не одобрил ее широкое использование.

.....

китайская разработка не нуждается в хранении при экстремально низких температурах. Ее можно транспортировать и хранить в обычных холодильниках.

Подробности читайте на УНИАН: https://health.unian.net/m/worldnews/vakcina-ot-koronavirusa-kitayskaya-privivka-ot-covid-19-efektivna-na-86-poslednie-novosti-11249138.html Подробности читайте на УНИАН: ЛАД 2 Повідомлень: 17931 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4620 раз. Подякували: 4325 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 14:23 Re: Эпидемия коронавируса в мире Igneus написав: Похоже, что на Кавказе было настолько сильным влияние Великобритании, что берет свое начало еще с разработок кавказской нефти в конце 19 - начале 20 века, что его уроженцы примкнули все-таки к государствам англо-саксонской системы права. Похоже, что на Кавказе было настолько сильным влияние Великобритании, что берет свое начало еще с разработок кавказской нефти в конце 19 - начале 20 века, что его уроженцы примкнули все-таки к государствам англо-саксонской системы права.

Особливо Азейбарджан.

Совок взагалі ближче до азійських диктатур, ніж до європейської демократії, як і постсовок.

Для України традиційна феодальна роздрібненість, хуторянство, вільнолюди, яке навіть Сталін не зміг знищити. Все це негативно впливає на епідситуацію. Особливо Азейбарджан.Совок взагалі ближче до азійських диктатур, ніж до європейської демократії, як і постсовок.Для України традиційна феодальна роздрібненість, хуторянство, вільнолюди, яке навіть Сталін не зміг знищити. Все це негативно впливає на епідситуацію. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11289 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1151 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 14:39 Израиль получил первую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer. Об этом сообщает The Jerusalem Post в среду, 9 декабря.



Лекарства уже передали на хранение в хранилище израильской фармацевтической кампании Teva.



Первым вакцинироваться вызвался премьер-министр страны Биньямин Нетахьяху. В то же время пока точная дата вакцинации населения неизвестна.



"Рейс DHL из Брюсселя перевез более 100 тысяч доз недавно созданной вакцины и приземлился в аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве около 9:00", - говорится в сообщении.

https://kurs.com.ua/novost/252603-izrail-poluchil-pervuju-partiju-vakcini-ot-koronavirusa ЛАД 2 Повідомлень: 17931 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4620 раз. Подякували: 4325 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2407240824092410> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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