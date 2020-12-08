Libo Вы всё же не читаете, то что пишут, а как глухарь токуете своё. Я не писал о счастье. Счастливые люди могут быть и нищие в бедных странах. Писал только о материальных проблемах и возможностях. И не давал вам с канадцем никаких рекомендаций. Вы лично можете вообще не вакцинироваться. Ваши проблемы.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 09 гру, 2020 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Вакцина от коронавируса, разработку которой поддерживает правительство Китая, смогла защитить 86% участников клинических испытаний в ОАЭ. Об этом сообщили государственные СМИ арабской страны отметив, что китайский препарат был разработан чрезвычайно быстро. ...... Всего в клинических испытаниях приняли участие 31 тысяча добровольцев. Препарат оказался очень эффективным в не допущении начале заболевания COVID-19 в тяжелой и умеренной форме. Никаких серьезных проблем с безопасностью тоже не было зафиксировано, - отметили в Министерстве профилактики и здравоохранения ОАЭ. ...... Препарат разработала компания Sinopharm, которая входит в структуру China National Biotec Group (CNBG). В самом Китае ее уже получили сотни тысяч человек, согласно разрешению на чрезвычайное использование. Однако, ни один регулятор еще не одобрил ее широкое использование. ..... китайская разработка не нуждается в хранении при экстремально низких температурах. Ее можно транспортировать и хранить в обычных холодильниках.
Igneus написав:Похоже, что на Кавказе было настолько сильным влияние Великобритании, что берет свое начало еще с разработок кавказской нефти в конце 19 - начале 20 века, что его уроженцы примкнули все-таки к государствам англо-саксонской системы права.
Особливо Азейбарджан. Совок взагалі ближче до азійських диктатур, ніж до європейської демократії, як і постсовок. Для України традиційна феодальна роздрібненість, хуторянство, вільнолюди, яке навіть Сталін не зміг знищити. Все це негативно впливає на епідситуацію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
...дороже всешл стоит экспресс-тест на антиген коронавируса, цена которого за одно исследование колеблется в пределах 240-500 гривен в зависимости от производителя и чувствительности. Немного дешевле обойдется ПЦР-исследование: в пределах 100-182 грн за одно исследование. Конечно, речь идет не о тестировании в частных лабораториях, где стоимость за ПЦР-тест для пациента может составлять и 1500 грн. (цифра преуменьшена, как правило, была ещё выше)
А вот самая низкая цена за одно исследование у разработанной украинскими учеными тест-системы DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген. Этот анализ на COVID-19 проводится иммуноферментным методом, поэтому проявляет антиген коронавируса минимум в 75 раз точнее, чем лучшие экспресс-тесты на антиген. Более того, для DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R не нужно дорогое лабораторное оборудование или узкоспециализированные специалисты, в отличие от ПЦР-анализа.
Igneus написав:Похоже, что на Кавказе было настолько сильным влияние Великобритании, что берет свое начало еще с разработок кавказской нефти в конце 19 - начале 20 века, что его уроженцы примкнули все-таки к государствам англо-саксонской системы права.
ЛАД написав:Ещё к вопросу о системах финансирования медицины:
В продолжение
9 декабря. УНН. ... с помощью новых украинских ИФА-тестов на антиген за месяц можно провести массовый скрининг населения. Об этом в эфире телеканала ZIK рассказал академик Национальной академии наук Украины Владимир Семиноженко, передает УНН.
Так, ученый отметил, что ряд украинских компаний имеет все необходимое для возрождения и усиления биобезопасности государства.
“У них есть собственные лаборатории, у них есть собственные мощные силы, замечательные ученые, которые разработают тесты системы ПЦР. И вот новый тест на антиген („Диапроф-Мед“ — ред.), который позволяет сегодня буквально за месяц сделать скрининг всех”, — отметил он. ...
ЛОНДОН (AP) - Регулирующие органы ВЕЛИКОБРИТАНИИ заявили в среду, что люди, у которых есть «значительная история» аллергических реакций, не должны получать новую вакцину Pfizer-BioNTech, пока они исследуют две побочные реакции, которые произошли в первый день программы массовой вакцинации в стране.