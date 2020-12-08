RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2407240824092410>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 92
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 13:58

Libo
Вы всё же не читаете, то что пишут, а как глухарь токуете своё.
Я не писал о счастье. Счастливые люди могут быть и нищие в бедных странах. Писал только о материальных проблемах и возможностях.
И не давал вам с канадцем никаких рекомендаций. Вы лично можете вообще не вакцинироваться. Ваши проблемы.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 09 гру, 2020 14:07, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17933
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4620 раз.
Подякували: 4325 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:19

Вакцина от коронавируса, разработку которой поддерживает правительство Китая, смогла защитить 86% участников клинических испытаний в ОАЭ. Об этом сообщили государственные СМИ арабской страны отметив, что китайский препарат был разработан чрезвычайно быстро.
......
Всего в клинических испытаниях приняли участие 31 тысяча добровольцев. Препарат оказался очень эффективным в не допущении начале заболевания COVID-19 в тяжелой и умеренной форме. Никаких серьезных проблем с безопасностью тоже не было зафиксировано, - отметили в Министерстве профилактики и здравоохранения ОАЭ.
......
Препарат разработала компания Sinopharm, которая входит в структуру China National Biotec Group (CNBG). В самом Китае ее уже получили сотни тысяч человек, согласно разрешению на чрезвычайное использование. Однако, ни один регулятор еще не одобрил ее широкое использование.
.....
китайская разработка не нуждается в хранении при экстремально низких температурах. Ее можно транспортировать и хранить в обычных холодильниках.

Подробности читайте на УНИАН: https://health.unian.net/m/worldnews/vakcina-ot-koronavirusa-kitayskaya-privivka-ot-covid-19-efektivna-na-86-poslednie-novosti-11249138.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17933
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4620 раз.
Подякували: 4325 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Похоже, что на Кавказе было настолько сильным влияние Великобритании, что берет свое начало еще с разработок кавказской нефти в конце 19 - начале 20 века, что его уроженцы примкнули все-таки к государствам англо-саксонской системы права.

Особливо Азейбарджан. :)
Совок взагалі ближче до азійських диктатур, ніж до європейської демократії, як і постсовок.
Для України традиційна феодальна роздрібненість, хуторянство, вільнолюди, яке навіть Сталін не зміг знищити. Все це негативно впливає на епідситуацію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11289
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1151 раз.
Подякували: 1306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:39

Израиль получил первую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer. Об этом сообщает The Jerusalem Post в среду, 9 декабря.

Лекарства уже передали на хранение в хранилище израильской фармацевтической кампании Teva.

Первым вакцинироваться вызвался премьер-министр страны Биньямин Нетахьяху. В то же время пока точная дата вакцинации населения неизвестна.

"Рейс DHL из Брюсселя перевез более 100 тысяч доз недавно созданной вакцины и приземлился в аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве около 9:00", - говорится в сообщении.

https://kurs.com.ua/novost/252603-izrail-poluchil-pervuju-partiju-vakcini-ot-koronavirusa
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17933
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4620 раз.
Подякували: 4325 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:44

Об успехах биологии (и техники) -
Исследователи разработали первое в мире карманное устройство со связанным приложением, которое способно расшифровать ваш геном, где бы вы не находились.
https://kurs.com.ua/novost/252583-pervii-v-mire-karmannii-sekvenator-dnk
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17933
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4620 раз.
Подякували: 4325 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:56

Ещё к вопросу о системах финансирования медицины:
...дороже всешл стоит экспресс-тест на антиген коронавируса, цена которого за одно исследование колеблется в пределах 240-500 гривен в зависимости от производителя и чувствительности. Немного дешевле обойдется ПЦР-исследование: в пределах 100-182 грн за одно исследование. Конечно, речь идет не о тестировании в частных лабораториях, где стоимость за ПЦР-тест для пациента может составлять и 1500 грн. (цифра преуменьшена, как правило, была ещё выше)

А вот самая низкая цена за одно исследование у разработанной украинскими учеными тест-системы DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген. Этот анализ на COVID-19 проводится иммуноферментным методом, поэтому проявляет антиген коронавируса минимум в 75 раз точнее, чем лучшие экспресс-тесты на антиген. Более того, для DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R не нужно дорогое лабораторное оборудование или узкоспециализированные специалисты, в отличие от ПЦР-анализа.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1906857-skilki-koshtuyut-rizni-metodi-testuvannya-na-covid-19-eksperti-nazvali-naynizhchu-tsinu
Подчёркнутое оправдано?
Не требует вмешательства государства?
Как решится такой вопрос в условиях страховой медицины?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17933
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4620 раз.
Подякували: 4325 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:05

  lapay написав:
  Igneus написав:Похоже, что на Кавказе было настолько сильным влияние Великобритании, что берет свое начало еще с разработок кавказской нефти в конце 19 - начале 20 века, что его уроженцы примкнули все-таки к государствам англо-саксонской системы права.

Особливо Азейбарджан. :)

125 лет shell в россии - Шелл:

https://www.shell.com.ru/o-hac/125-year ... 125-ru.pdf

President Ilham Aliyev was interviewed by BBC News:

https://www.youtube.com/watch?v=eP98bXyWBdc
Igneus
 
Повідомлень: 845
З нами з: 29.08.18
Подякував: 357 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:12

Так что утвердили локдаун или еще нет?
vetka
 
Повідомлень: 6749
З нами з: 04.03.14
Подякував: 421 раз.
Подякували: 1160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Ещё к вопросу о системах финансирования медицины:

В продолжение
9 декабря. УНН.
...
с помощью новых украинских ИФА-тестов на антиген за месяц можно провести массовый скрининг населения. Об этом в эфире телеканала ZIK рассказал академик Национальной академии наук Украины Владимир Семиноженко, передает УНН.

Так, ученый отметил, что ряд украинских компаний имеет все необходимое для возрождения и усиления биобезопасности государства.

“У них есть собственные лаборатории, у них есть собственные мощные силы, замечательные ученые, которые разработают тесты системы ПЦР. И вот новый тест на антиген („Диапроф-Мед“ — ред.), который позволяет сегодня буквально за месяц сделать скрининг всех”, — отметил он.
...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1906983- ... minozhenko
yanyura
 
Повідомлень: 5655
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1877 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:22

ЛОНДОН (AP) - Регулирующие органы ВЕЛИКОБРИТАНИИ заявили в среду, что люди, у которых есть «значительная история» аллергических реакций, не должны получать новую вакцину Pfizer-BioNTech, пока они исследуют две побочные реакции, которые произошли в первый день программы массовой вакцинации в стране.

https://www.usnews.com/news/world/articles/2020-12-09/uk-investigates-possible-allergic-reactions-to-covid-19-shot
Это не к вопросу об опасности вакцин, а к вопросу тщательности и открытости при их испытаниях и применении.
Российские вакцины больше всего обвиняют именно в отсутствии открытости.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17933
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4620 раз.
Подякували: 4325 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 2407240824092410>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, Google Adsense [Bot], J і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 730, 731, 732
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7319 1693804
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2020 15:24
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27173)
09.12.2020 16:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.