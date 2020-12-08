Додано: Сер 09 гру, 2020 16:07

Ukrainian написав: zРадио написав: Девять из 10 человек в 67 странах с низким уровнем доходов, в том числе в Украине, вряд ли получат вакцину от COVID-19 в 2021 году



https://nv.ua/world/countries/ukraina-i ... 29170.html

Так це ж свого роду плюс, обкатають технологію масово випробують на «західних добровольцях» ну і ціна також знизиться. Так це ж свого роду плюс, обкатають технологію масово випробують на «західних добровольцях» ну і ціна також знизиться.

Испытания на массах проходили с августа. Бесконечно долго это лишено смысла. А дефицит вакцин на местном рынке мало того, что сделает невозможным снятие карантинных ограничений, поспособствует избыточной смертности, так еще и взвинтит цены, обогатив барыг. Вакцины получат не те, кто в них больше других нуждаются, а те, кто может себе это позволит.Я и сам буду вакцинировать себя и родных первыми вакцинами за дурные деньги. И чувство стыда испытывать не буду - не я в этом виноват. Зато буду испытывать чувство злости на бездействующую и жадную власть!