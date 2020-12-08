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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2408240924102411>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 92
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
31
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:26

  yanyura написав:
  ЛАД написав:Ещё к вопросу о системах финансирования медицины:

В продолжение
9 декабря. УНН.
...
с помощью новых украинских ИФА-тестов на антиген за месяц можно провести массовый скрининг населения. Об этом в эфире телеканала ZIK рассказал академик Национальной академии наук Украины Владимир Семиноженко, передает УНН.

Так, ученый отметил, что ряд украинских компаний имеет все необходимое для возрождения и усиления биобезопасности государства.

“У них есть собственные лаборатории, у них есть собственные мощные силы, замечательные ученые, которые разработают тесты системы ПЦР. И вот новый тест на антиген („Диапроф-Мед“ — ред.), который позволяет сегодня буквально за месяц сделать скрининг всех”, — отметил он.
...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1906983- ... minozhenko

Часто встречаю сообщения о тесте „Диапроф-Мед“, но пока не понял - то ли действительно настолько хороша и эффективна, то ли реклама.
И везде пишут о дешевизне, но не называют цену.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:34

  freeze написав:
  yama написав:говорил но видео искать не буду это было в начале его выпусков "новостей" это много надо пересматривать что бы найти у меня скриншот за 8 февраля 2020 ( ну тут надо смотреть с 5-ого наверное) , это не мем


Вы наверное попутали простатит с раком простаты. Простатит так профилактируют, а вот насчёт рака простаты это не при чём, имхо. В том возрасте, когда обычно возникает рак простаты про 21 раз в месяц обычно имеют в виду только анекдот - Сосед сказал, так и ты тоже говори.

я вам скриншот видео выложил , все вопросы к автору . За что купил за то продал.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:49

  Igneus написав:125 лет shell в россии - Шелл:

Я бы ответил vetka так:
Осетин Сталин не был упомянут в силу того, что в СССР была социалистическая система права.

Бесспорно влияние Великобритании на Кавказский регион. Но делать из этого вывод, что социалистической системе права присущи именно черты англоскасонской, а не романо-германской правовой системы в силу национального происхождения руководителя любопытный подход. Казалось бы надо сравнивать системы по их сути. ИМХО.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:54

Девять из 10 человек в 67 странах с низким уровнем доходов, в том числе в Украине, вряд ли получат вакцину от COVID-19 в 2021 году

https://nv.ua/world/countries/ukraina-i ... 29170.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:57

  zРадио написав:Девять из 10 человек в 67 странах с низким уровнем доходов, в том числе в Украине, вряд ли получат вакцину от COVID-19 в 2021 году

https://nv.ua/world/countries/ukraina-i ... 29170.html

Так це ж свого роду плюс, обкатають технологію масово випробують на «західних добровольцях» ну і ціна також знизиться.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:01

Обкатують

People with a history of significant allergic reactions should not have the Pfizer/BioNTech Covid jab, regulators say.
It came after two NHS workers had allergic reactions on Tuesday.
The advice applies to those who have had reactions to medicines, food or vaccines, the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency said.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:07

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:Девять из 10 человек в 67 странах с низким уровнем доходов, в том числе в Украине, вряд ли получат вакцину от COVID-19 в 2021 году

https://nv.ua/world/countries/ukraina-i ... 29170.html

Так це ж свого роду плюс, обкатають технологію масово випробують на «західних добровольцях» ну і ціна також знизиться.


Испытания на массах проходили с августа. Бесконечно долго это лишено смысла. А дефицит вакцин на местном рынке мало того, что сделает невозможным снятие карантинных ограничений, поспособствует избыточной смертности, так еще и взвинтит цены, обогатив барыг. Вакцины получат не те, кто в них больше других нуждаются, а те, кто может себе это позволит.

Я и сам буду вакцинировать себя и родных первыми вакцинами за дурные деньги. И чувство стыда испытывать не буду - не я в этом виноват. Зато буду испытывать чувство злости на бездействующую и жадную власть!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:10

  zРадио написав:
  Ukrainian написав:
  zРадио написав:Девять из 10 человек в 67 странах с низким уровнем доходов, в том числе в Украине, вряд ли получат вакцину от COVID-19 в 2021 году

https://nv.ua/world/countries/ukraina-i ... 29170.html

Так це ж свого роду плюс, обкатають технологію масово випробують на «західних добровольцях» ну і ціна також знизиться.


Испытания на массах проходили с августа. Бесконечно долго это лишено смысла. А дефицит вакцин на местном рынке мало того, что сделает невозможным снятие карантинных ограничений, поспособствует избыточной смертности, так еще и взвинтит цены, обогатив барыг. Вакцины получат не те, кто в них больше других нуждаются, а те, кто может себе это позволит.

Я и сам буду вакцинировать себя и родных первыми вакцинами за дурные деньги. И чувство стыда испытывать не буду - не я в этом виноват. Зато буду испытывать чувство злости на бездействующую и жадную власть!

А власть тут при чем? -- тут на вакцины от гриппа денег (да, именно денег) не хватило. А эти еще дороже...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:14

....Зато буду испытывать чувство злости на бездействующую и жадную власть!


А что, если при повышенном гормоне злости у вакцинированного побочные эффекты, ранее неизученные, появятся? :?
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:21

  _hunter написав:А власть тут при чем? -- тут на вакцины от гриппа денег (да, именно денег) не хватило. А эти еще дороже...


Вы это серьезно? У нас есть (был) антиковидный спецфонд размером 2,5 млрд долларов. Для закупки вакцин на всех желающих необходимо меньше 10% его бюджета.

Но я даже не настаиваю на бесплатности - пусть бы реализация была коммерческой, но вопрос насыщения рынка все равно за правительством! Именно на государственном уровне сегодня ведутся все переговоры с фарм-гигантами - украинский бизнес тут ничего не сделает. Все, что ему остается - это покупка через посредников и небольшими партиями, вследствие чего стоить вакцины в Украине первое время будут на порядок дороже их отпуской стоимости от производителей.

Ожидаю в 1-м квартале ценник на уровне 200-300 долларов
zРадио
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